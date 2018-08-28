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Пятница| 28 Сентября, 18:42 |
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Приморские судоверфи уже реальность
Традиционно, «погоду» на судостроительном рынке на Дальнем Востоке делал Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Хабаровском крае. Но его возможности строительства судов ограничены глубиной фарватера реки Амур, габаритами эллингов и устройствами спуска на воду. Для решения проблемы ПАО «АСЗ» арендует сдаточную базу, расположенную в г. Большой Камень (Приморский край) и имеющую выход в море.
Ситуация обещает коренным образом измениться после запуска в Большом Камне судостроительного комплекса «Звезда». А пока местные предприятия рапортуют о скромных успехах. Так, в июле этого года ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (входит в группу компаний «Доброфлот») завершило строительство грузопассажирской баржи по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Самоходная баржа с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров и 40 тонн грузов одновременно, развивает скорость до 10 узлов.
Баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также ее можно применять при экологических работах при локализации разливов нефти.
Баржа «Камчатка» будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, а также работать на переправах Камчатки в режиме паромной переправы и рейдовой загрузки на необорудованный берег.
Ливадийский ремонтно-судостроительный завод был открыт в пос. Ливадия 1 августа 1947 года. За время своего существования завод построил 86 судов. В 2015 году на предприятии создано проектно-конструкторское бюро, которое разрабатывает собственные перспективные проекты судов и проекты по техническому заданию заказчика. Удобное месторасположение завода в незамерзающей бухте Гайдамак залива Восток позволяет оперативно выполнять ремонт и техническое обслуживании судов в любое время года. Помимо основных мощностей, завод обладает судоремонтной площадкой, состоящей из плавдока грузоподъемностью 8,5 тыс. тонн и плавучей мастерской, которые расположены в морском порту Находка. АО «Южморрфбфлот» (Находка) владеет 80% капитала ООО «Ливадийский РСЗ», глава и основной владелец ГК «Доброфлот» Александр Ефремов - 20%.
Большие планы «Восточной верфи»
Преемником Владивостокского судостроительного завода является АО «Восточная верфь», чьи производственные мощности расположены в черте Владивостока на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого. Общая площадь территории верфи составляет 23,27 га. Предприятие является основным поставщиком кораблей для морских пограничных сил в Дальневосточном регионе России, а также строит рыбопромысловые суда. Технические возможности «Восточной верфи» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. тонн. На данный момент верфью построено 139 единиц рыболовных судов МРС-80 проекта 398. С 1993 года освоена постройка морозильно-рефрежераторных рыболовно-креветочных траулеров проекта 12961, малых рыболовных траулеров типа «Пеленгас» и рыболовных ботов проекта 21321.
Не так давно руководство верфи обратилось к властям Приморья за содействием в переговорах с «Росморпортом» о закупке судов для крупных нефтегазовых проектов на Камчатке и Сахалине.
«Речь идет, в том числе, о судах обслуживания - например, буксирах», - сказал гендиректор АО Олег СИДЕНКО.
Глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что помимо участия в конкурсах на поставку судов для дальневосточных проектов, предприятию стоит обратить внимание и на другие экономические проекты, реализуемые в регионе.
«В Приморье есть немало проектов, которым также нужны ваши суда - это порты в бухте Суходол, завод минеральных удобрений, имеющий выход к морю. В Ванино Хабаровского края также расширяется порт. Для этого вы должны быть готовы дать свои предложения и четко обозначить сроки строительства судов, их стоимость. Важно быть конкурентоспособными» - сказал Андрей Тарасенко.
На паях с корейцами и японцами
«Свежую кровь» в судостроительный комплекс Приморья обещают влить Южная Корея и Япония. На полях IV Восточного экономического форума соглашение о строительстве компакт-верфи на базе Славянского судоремонтного завода в Хасанском районе подписали гендиректор ООО Управляющая компания «Беркут» Виктор ПОКОТИЛОВ, президент корейской IMT Marine Co, Ltd ЧОЙ Го Ён и президент японской CREA Virtual Link Co., Ltd Мацуи ХИРОФУМИ.
Для реализации проекта будет создано совместное предприятие (СП), 51% которого останется у российской стороны. Стоимость проекта на данном этапе оценивается в $40 млн.
Под создание верфи выделяется специальная территория и производственные помещения.
«Корейские партнеры заходят туда со своими инвестиционными, технологическими и техническими решениями. Японские партнеры, по сути дела, являются основным инвестором, которые финансируют технологическое и техническое оснащение завода. В результате мы получаем современное высокотехнологичное производство, которое будет нацелено на строительство малых и среднетоннажных рыболовных судов, судов портофлота и судов каботажного плавания. При правильной технологической организации мы планируем, что через год спустим на воду первые три судна. Скорее всего, это будут средний морозильный рыболовный траулер водоизмещением от 800 до 1,5 тыс. тонн, и краболовы», - пояснил г-н Покотилов.
С питерским размахом
Куда более масштабным выглядит проект ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», предусматривающий инвестиции не менее 5 млрд рублей в строительство в Приморье компакт-верфи и организацию серийного производства промысловых судов. Проект будет реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ), месторасположение будущей верфи будет определено в ближайшие месяцы.
Планируется, что на предприятии будут собирать не менее 7 ресурсосберегающих высокотехнологичных судов в год.
«Пелла» в рамках проекта планирует сотрудничать с корейскими партнерами по поставкам оборудования - как для строительства верфи, так и для установки на суда.
Замгендиректора ОАО «Пелла» по перспективному развитию Илья ВАЙСМАН пояснил, что верфь в Приморье может быть построена за полтора года. Планируется, что в рамках проекта будет создано не менее тысячи рабочих мест.
«Пелла» ранее заключила контракт на строительство судна-краболова с ООО «Антей» (Приморский край). Гендиректор «Антея» Андрей ПОЛОМАРЬ сообщал, что компания планирует заказать порядка 15-20 таких судов, и не исключал, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».
Нужны рабочие руки
Запуск новых производств требует не только компетенций, но и профессиональных рабочих рук. К примеру, на ту же «Звезду» сегодня на постоянную работу требуются электрогазосварщики, сборщики корпусов металлических судов, стропальщики, такелажники, слесари-монтажники, машинисты крана и другие рабочие. По некоторым профессиям приветствуется опыт работы в судостроении. По другим - есть возможность профессиональной переподготовки на базе учебных заведений-партнеров.
Ожидается, что до конца текущего года ССК «Звезда» сможет трудоустроить порядка 2,5 тыс. человек, из них 1,3 тыс. производственных рабочих и около 1,2 тыс. специалистов ИТР и менеджеров среднего звена. В том числе, около 2,4 тыс. человек будут набраны из близлежащих регионов ДФО, а 106 человек будут привлечены по «программе мобильности» из других регионов страны. Всего же потребность верфи в кадрах до 2024 года составит более 7,4 тыс. человек.
Досье «Дальневосточного капитала»: Судостроительный комплекс «Звезда» - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. На сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи 26 судов, в их числе четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс», десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн и мелкосидящий ледокол.
Олег КЛИМЕНКО.
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