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Пятница| 28 Сентября, 18:42 |
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Приморье становится сборочной площадкой
Главной площадкой для новых производств становится территория опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», в рамках которой в перспективе будет создан полноценный автомобилестроительный кластер с массой сопутствующих производств.
Начиналось все с причальной стенки Дальзавода
Пилотным проектом в автомобилестроении, реализованным в Приморье, стал запуск завода по производству автомобилей японской Mazda во Владивостоке на мощностях обанкротившегося Дальзавода. Кстати, именно наличие собственных причалов на выделенной под проект площадке стало залогом успешной работы предприятия - себестоимость доставки машинокомплектов из Японии во Владивосток морем оказалось достаточно низкой.
Вторая фаза проекта включает модернизацию модельного ряда автомобилей Mazda и запуск производства двигателей, в том числе их сборку и механо- обработку для последующей поставки на экспорт на заводы компании в Японии.
В рамках III Восточного экономического форума в сентябре 2017 года ООО «МСМР» получило статус резидента ТОР «Надеждинская». Спустя год, в преддверии уже IV Восточного экономического форума президент РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Синдзо АБЭ приняли участие в запуске в тестовом режиме конвейера по производству двигателей для автомобилей Mazda на новом заводе в Приморье (на фото). Главам государств продемонстрировали будущий технологический цикл. Затем был сделан символичный запуск оборудования. Старт производства двигателей на постоянной основе планируется в следующем году.
Завод представляет собой одноэтажное здание площадью 12,6 тыс. кв. м., на которой располагаются цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.
На новом двигательном заводе будет налажено производство двигателей Mazda семейства Skyactiv-G - бензиновые 4-х цилиндровые двигатели, объемом 2 литра, соответствующие экологическому стандарту Евро-5.
Предложение, от которого нельзя отказаться
Успех совместного российско-японского предприятия, пусть и с запозданием, но был воспринят в соседнем с Приморьем Китае, переживающем настоящий бум автомобилестроения. Накануне IV Восточного экономического форума глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО на встрече с властями и представителями бизнеса Яньбянь-Корейского автономного округа, входящего в состав китайской провинции Цзилинь, предложил китайской делегации рассмотреть вопрос организации в Приморье сборки автомобилей и другой техники.
Глава делегации, член постоянного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Цзилинь, первый секретарь комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа Цзян Чжиин, отметил, что в Чаньчуне (административный центр провинции Цзилинь - Прим. авт.) функционирует автозавод, который только в прошлом году выпустил более 3 млн машин.
«В Приморье есть огромный спрос на автомобили, поэтому создание совместного предприятия в регионе было бы очень перспективным», - сказал высокий гость.
5 октября 1956 года в Чаньчуне был открыт «Автомобильный завод №1». Первый китайский грузовик «Цзефань» («Освобождение») представлял собой копию советского ЗиС-150 грузоподъемностью 4 тонны. Собственно, и Чанчуньский автозавод был, по сути, копией московского автозавода. Сегодня выросшая изa «Автозавода №1» компания FAW (First Automotive Works) является крупнейшей в Китае промышленной группой по выпуску автомобильной техники.
FAW
Первым полноценное сотрудничество с китайским автопромом наладила приморская группа компаний «Сумотори» (базовая компания - ООО «Технохолдинг «Сумотори»), созданная нынешним мэром Владивостока Виталием ВЕРКЕЕНКО.
«Современные тенденции таковы, что в России заниматься производством становится дешевле, чем в Азии. К такому выводу мы приходим, общаясь с различными азиатскими производителями. Так сложилось, что стоимость производства российской сборки сейчас начинает снижаться как за счет повышения эффективности производства и технологий, так и за счет низких издержек», - рассказывал г-н Веркеенко в бытность гендиректором ООО «Технохолдинг «Сумотори» (базовая компания ГК «Сумотри»).
Сказано - сделано. Партнером «Сумотори», как и следовало ожидать, стал именно FAW. В июне 2016 года стороны учредили ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори», при этом 51% капитала созданной компании получила китайская сторона, 49% - российская.
В декабре 2016 года ПК «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В рамках первого этапа проекта было создано СП, и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. В мае СП приступило к сборке грузовых автомобилей под маркой FAW на территории производственной базы ООО «Техцентр Сумотори» в г. Артеме. Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода.
Большегрузная техника предназначена для высокоманевренной работы на строительных площадках, а также в условиях городской застройки. Учитывая, что большинство проектов резидентов ТОР и СПВ сейчас находятся в активной стадии строительства, она, безусловно, востребована в регионе. Но спрос на технику, произведенную в Приморском крае, есть и у крупных компаний Сибири, Урала, других регионов страны. И это позволяет компании с иностранным капиталом и приморской пропиской расширять рынки сбыта.
Отметим, что партию из 20 самосвалов, собранных в Приморье, уже приобрела китайская корпорация CCMF. Спецтехника будет использоваться на строительстве судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье. В дальнейшем компания планирует приобрести еще одну партию самосвалов. До конца этого года «Юбо-Сумотори» планирует выпустить не менее 200 единиц самосвалов.
Другой проект «Сумотори» связан с Японией - ООО «Прометей» (совместное предприятие «Технохолдинга Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) уже в 2019 году рассчитывает наладить в Приморье полноценную сборку электрокаров. Под проект уже получен земельный участок площадью 3,5 гектара.
Сейчас в России фактически отсутствует коммерческое производство собственных электрокаров. «Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», - отмечал Виталий Веркеенко.
«ГАЗ» и «УАЗ» с приморским «довеском»
Отечественные автомобилестроители пока только присматриваются к перспективному рынку. В начале этого года стало известно, что ООО «Восток-Томь» (Владивосток) инвестирует 28 млн рублей в запуск во Владивостоке производства по сборке автомобилей с изотермическими и рефрижераторными фургонами. Инвестором проекта выступает директор компании Сергей ГРИФ, основной владелец группы компаний «Восток».
Основой для производства коммерческих автомобилей станут шасси марки «ГАЗ» и «УАЗ», на которые будут монтироваться фургоны-термосы и фургоны, оснащенные холодильным оборудованием. Планируемая проектная мощность производства составит 120 автомобилей в год, средняя стоимость автофургона - 1,7 млн рублей.
Цех по сборке автомобилей будет построен в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ), запуск производства намечен на третий квартал 2018 года.
«Будем стремиться к тому, чтобы все получаемые льготы и преференции Свободного порта Владивосток позволяли нам снижать стоимость выпускаемых автомобилей», - пояснил Сергей Гриф.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Corporation производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 и седан Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - около 500 человек. Автозавод во Владивостоке в 2017 году произвел 24,085 тыс. автомобилей Mazda (на уровне 2016 года).
Олег КЛИМЕНКО.
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