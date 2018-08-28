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Пятница| 28 Сентября, 18:41 |
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Остров Русский для жизни и интеграции в АТР
Потребовалось около ста лет, чтобы на государственном уровне удалось вернуться к острову Русский как к территории, на которой осуществляются масштабные задачи развития страны. Историки отмечают, что в 1908 году здесь жило около 25 тысяч человек из примерно 120 тысяч всего населения Владивостока того времени. В основном это были строители Владивостокской крепости, военные, гражданские люди, налаживающие свои производства и быт. Затем остров накрыл демографический провал, и в 2000-х годах на острове официально числилось чуть более 5 тысяч человек. То есть, в пять раз меньше.
Даже построенный на острове к саммиту АТЭС кампус ДВФУ, где в настоящее время проживает около 10 тысяч человек, все еще не вернул Русскому утраченный человеческий потенциал. Однако планы его развития на 10-20 лет вперед говорят о том, что именно здесь может состояться один из вариантов комфортного и суперэффективного города будущего, отличного от Владивостока, частью которого он сегодня является. Предполагается, что в среднесрочной перспективе здесь будут постоянно проживать 100-120 тысяч человек, занятые в науке, высшем образовании, инновационных проектах, в бизнесе и в обслуживании крупных региональных и мировых форумов.
Создан «трамплин»
К тому, что было задумано и построено на острове в последние 12 лет, стоит относиться как к трамплину в будущее. Это - один из крупнейших в мире вантовых мостов, идея которого появилась в 2006 году и была осуществлена к саммиту АТЭС 2012 года, крупнейший в стране вузовский комплекс ДВФУ, на базе которого сегодня проводятся крупные отечественные и международные общественно-политические и экономические форумы, появившаяся по соседству с ним Академия МЧС, открывшийся два года назад на полуострове Житкова уникальный Приморский океанариум.
Несколько затянулся вопрос со строительством нового жилья. Не без проблем возводился поселок океанариума. Подходит к концу шестой год со времени принятия решения о строительстве поселка ЖСК «Остров» на более чем 400 семей работников ДВФУ, ДВО РАН и многодетных, но в нем пока не появился ни один дом. Хотя в развитие только инженерной инфраструктуры поселка компания «Дом.РФ» (бывшее АИЖК) безвозмездно выделила 820 млн рублей, не говоря о помощи этому строительству со стороны города и края.
Впрочем, эта безвозмездность потребовала и определенных жертв от кооператоров, которым было заявлено, что генплан поселка будет уплотнен, и в нем появятся не планировавшиеся здесь изначально инфраструктурные объекты. Зато для поселка были обещаны еще набережная вдоль бухты Новик и скверы. После завершения всего этого поселок, ограниченный при строительстве определенными социальными стандартами, приобретет признаки элитного. Опять же, эти стандарты играют ограничительную роль до ввода поселка и госрегистрации жилья. А далее вполне возможна реконструкция с повышением класса при определенной ротации жителей.
Почему-то долго не раскупались предлагаемые «Дом.РФ» под новое строительство жилья несколько участков, сопредельных с этим будущим поселком. Возможно, мониторинг спроса на жилье дает отрицательные результаты, ведь на постоянное жительство люди стремятся не туда, где все обещают, а туда, где уже все есть - детсады, школы, дороги, занятость с достойным заработком и пр. Кстати, цены на островной жилой фонд сегодня по-прежнему остаются одними из самых низких во Владивостоке, а это верный индикатор того, что коммерческое жилье строить на острове пока рискованно. Особенно учитывая то, что этот район города отличается более промозглым и туманным микроклиматом по сравнению с большинством других районов города.
Кстати, здесь пока не планировалось и строительство жилья по ряду федеральных, краевых и городских целевых программ. Возможно, оно здесь значительно дороже строго регламентируемых затрат на проекты с участием бюджета.
Зато активно развивается, поглощая ценную территорию острова, кладбище, на котором активно стали хоронить жителей Владивостока - недалеко от поворота с дороги к ДВФУ на Канал. Отрицательные впечатления формируют завод по переработке ТБО и очистные сооружения ДВФУ, стоки которых были выведены в экологически уязвимую мелководную бухту Новик и отравляют ее воды. Этот пример, кстати, подсказывает, что планируемая застройка ее берегов должна соответствовать строгим санитарным и природоохранным нормам. И если им строго следовать, то население острова площадью около 97 кв. километров в перспективе надо ограничивать на уровне около 70 тыс. человек, а может быть и меньше, а не доводить до 100-120 тысяч, как предполагается.
Островная экология очень уязвима. По расчетам специалистов АО «Приморгражданпроект», разрабатывавших ранее генплан островных территорий ГО Владивосток, все островные территории города, включая полуостров Песчаный на западном берегу Амурского залива, могут вынести антропогенную нагрузку не более 100 тысяч человек. А ведь к постоянному населению летом добавляются и многочисленные отдыхающие и туристы.
Особую привлекательность территории о. Русский для жизни, конечно, может создать строительство второй очереди ДВФУ. То, что оно не пошло сразу после завершения первой очереди, породило пессимистические оценки дальнейшего развития острова. Если быстро не строится самое главное, то и второстепенное стоит в ожидании. При этом инвесторами и застройщиками могут необозримо долго строиться отдельные объекты, и тогда общая застройка сформируется спустя многие годы.
Начальник отдела департамента градостроительства Приморского края Елена ЮРЬЕВА отмечает, что генпланом и иными документами стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней перспективы осуществления второй очереди ДВФУ отнесены на период вплоть до 2036 года.
С комплексом зданий и сооружений, которые должны быть построены второй очередью развития кампуса ДВФУ на о. Русском, ясность была еще при завершении первой очереди строительства. Какое-то время были надежды, что университет потянет самофинансирование этого строительства. На аукционы были выставлены здания и помещения ДВФУ на материке, на средства от которых предполагалось начинать эту новую крупную стройку на острове. Однако особых надежд торги не оправдали. И на сегодня дата начала станового для развития острова Русский строительства второй очереди университета остается отдаленной. А с этим - и осуществление многих других второстепенных проектов.
Концепция дала сигнал
Определенная ясность возникла с появлением 30 мая 2017 года Распоряжения Правительства РФ «О концепции развития острова Русский». В документе особый акцент на то, что бизнес-сообщество, получив определенный сигнал, начнет активно вкладывать свои средства в развитие этой территории. К сожалению, информации о том, насколько успешно осуществляется план мероприятий по реализации этой концепции, пока нет. А план предполагалось сверстать уже через полгода после ее появления.
Впрочем, появлению серьезного комплексного плана строительства на острове, как заранее оговаривалось, должна была предшествовать огромная работа по обобщению планов инвесторов. При этом предлагаемые ими объекты должны вписываться в масштабы задач, которые предстоит решить. Вся эта работа по поручения компании «Дом.РФ» должна была отразиться в плане застройки, проработка которой была поручена московскому КБ «Стрелка». Как сообщили в КБ, все уже передано заказчику и может быть им использовано. К сожалению, «Дом.РФ» на вопрос «ДК» о том, как сегодня планируется ближайшее строительство на острове, не ответило. Впрочем, достаточно проехать по северной части острова, чтобы легко убедиться, что какой-то серьезной подготовки строительства новых объектов пока не ведется - не огораживаются территории будущих объектов, не рубится лес и пр.
Но можно надеяться, что основная работа продолжается в кабинетах, а затем строительство будет вестись не менее организовано и быстро, чем перед саммитом АТЭС 2012 года. Ведь тогда всего за несколько лет в крае строителями был выполнен объем работ, который с начала 1990-х на местном уровне был им не под силу. Поэтому привлекались многие компании из других регионов и из-за границы.
Что появится
Главное - на сегодня определено, зачем и какие объекты должны появиться на о. Русском.
Прежде всего - зачем. Концепция четко обозначает, что остров Русский должен в итоге стать ключевым центром интеграции России в экономическую, научную и технологическую среду АТР, и важно создание для этого площадки мирного сотрудничества - научно-образовательного и технологического кластеров. На это нацелены и режимы, которые здесь было предложено развивать - Свободный порт Владивосток, ТОР «Остров Русский», и к этому недавно добавился элемент оффшорной зоны. Кроме того, решаются задачи превращения острова в ключевой центр проведения крупных международных и отечественных конференций и мероприятий, в частности - Восточного экономического форума, и создания современной туристской инфраструктуры, способной принимать до 1,2 млн приезжих в год.
Для этого необходимо сохранение и поддержание в порядке природных и исторических памятников. Должна быть создана надежная инженерная инфраструктура, способная с большим запасом обеспечить предстоящую комплексную застройку острова.
Определено, что крайне важно на острове сделать современную улично-дорожную сеть. В первую очередь предлагается построить недостающие элементы Владивостокской кольцевой дороги (ВКАД), которая пройдет через полуостров Саперный острова Русский, и мосты - с Эгершельда на о. Русский, и через бухту Новик на остров Попова. Транспортная доступность острова должна стать выше. Уже сегодня в сезон отдыха в районе Русского моста начали появляться пробки. То есть, транспортную проблему желательно решить даже до начала основного массового строительства на острове.
Среди целей и задач особенно ценно «создание комфортного симбиоза городской и природной среды, обеспечивающего высокое качество жизни для специалистов кластера и жителей г. Владивостока». Все остальное вытекает отсюда - будет островитянам хорошо, и все, что с о. Русский задумано, будет осуществлено в лучшем виде. В том числе и формирование научно-технологического кластера международного уровня.
Острый вопрос на сегодня - жилье. Его в десятилетний срок предполагается построить здесь, по крайней мере, 900 тыс. кв. метров. Разных классности, этажности, и в основном - доступного, с использованием ипотечных кредитов банков и компании «Дом.РФ». Особенно - работникам университета и представителям дальневосточной науки. Судя по объемам, темпы работ на этой площадке должны быть не хуже, чем в районе Снеговой Пади во Владивостоке в начале его строительства.
Предполагается построить современные торгово-развлекательные центры с общей площадью помещений свыше 55 тысяч кв. метров, крупный международный медицинский центр, нацеленный на работу, в первую очередь, с местным населением.
Чтобы площадка международного сотрудничества и интеграции на о. Русском была эффективной, концепцией предусмотрено создание современного имиджевого для страны Центра международного сотрудничества. В нем будут трансформируемый зал вместимостью до 2500 мест, с возможной установкой временных трибун на 1100 мест, конгрессные площади более чем на 3000 мест, выставочные помещения, пресс-центр для одновременной работы 1200 журналистов. А также - современные офисы, общественные пространства, гостиничный фонд из 200 номеров уровня 3 и 4 звезды, парковки более чем на 2000 машино-мест и хорошо продуманное оформление внешней территории центра.
Площадь зданий второй очереди кампуса ДВФУ составит около 483 тысяч кв. метров, на которых разместятся различные учебные блоки по направлениям, музейно-выставочный комплекс, административно-общественный блок, большая библиотека, корпуса довузовского образования, учебно-военный центр, служебное жилье для преподавателей и гостиницы для студентов с учетом их национальных особенностей, спортивные сооружения, парковки на 5000 машино-мест, производственно-технологический комплекс.
Вблизи кампуса предложено построить технико-внедренческий парк на более чем 80 тысяч кв. метров помещений, включая бизнес-инкубатор, технопарк, дата-центр, лаборатории, переговорные комнаты, общественные пространства, коммерческие площади и пр.
Инновационный культурный центр будет включать различные аудитории, современный музейно-выставочный центр, концертный зал. А дополнительному образованию детей будет способствовать детский технопарк, нацеленный на закрепление интереса к инженерии.
В рамках ТОР для реализации различных инвестиционных проектов и научного потенциала ДВФУ на о. Русском предполагается построить ряд объектов, где на основе инвестиционных проектов будут внедряться передовые достижения науки и техники. В частности - крупный центр ядерной медицины, алмазный центр, инженерный центр судостроения, морской биотехнопарк, нацеленный на развитие дальневосточной марикультуры. По планам разработчиков концепции развития острова Русского, здесь должны появиться резиденция компании «Роснефть», территориальный кластер интеллектуальной сети и единого центра ответственности за качество предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии на о. Русский, проектный офис по организации поставок электроэнергии в страны АТР. И помимо этого - крупный офисный центр, научно-учебный комплекс, гостиницы, предприятия общепита, жилые комплексы, яхт-клубы на 500 мест, рекреационные зоны.
Для развития на острове Русском туризма особо серьезное внимание предполагается уделить приведению в нормальное состояние исторического комплекса «Владивостокская крепость», улучшить состояние природного комплекса с обустройством его туристской инфраструктурой, создать многофункциональный семейный центр с большим аквапарком, гостиницей, зонами отдыха, пунктами питания и зонами развлечений. Будут также парк «Патриот» с обустройством зон по видам войск, со спортивными сооружениями, музеем и развлекательной зоной, и международный центр водных видов спорта.
Привлекательность растет
Сами по себе планы развития о. Русский являются основой привлекательности для иностранных и отечественных инвестиций. При том, что авторы концепции отмечают: в ее реализации и в осуществлении отдельных проектов есть ряд рисков - финансовых, экологических, археологических, кадровых. Недавно Минобороны РФ напомнило, что по определенным территориям острова сохраняются права землепользования за этой структурой, и это поставило в неудобное положение ряд местных предпринимателей, которые уже нацелились развивать свой бизнес на приглянувшихся им участках.
Но трудности преодолимы. И все это большое строительство, которое в основном должно охватить полуостров Саперный и особенно побережье бухты Новик, было предложено осуществить в два этапа. Первый уже осуществляется и охватывает 2017-2022 годы, а второй намечен на 2023-2027 годы.
Надо отметить, что концепция - не догма, и возможны какие-то изменения. Даже значительные. Так, недавно было озвучено намерение о перебазировании с материковой части города на остров Центра малого судостроения. Заинтересованность в принятии соответствующего решения выразил мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО.
Один из ожидаемых результатов реализации концепции - привлечение свыше 55 млрд рублей частных инвестиций в ценах 2016 года. На острове должно проходить не менее 20 конгрессов и выставок международного значения. Только в ДВФУ будет создано порядка 7000 рабочих мест.
И этим развитие острова, конечно, не ограничится. Успешная реализация этой концепции может дать новые интересные решения. Тем более, что участие лидеров зарубежных стран, участвующих в работе Восточного экономического форума, определенно подогревает интерес к этой территории и у многих зарубежных бизнесменов.
Виктор КУДИНОВ.
Зарегистрирован первый резидент САР
Первым резидентом Специального административного района (САР), созданного на острове Русском, стала кипрская Finvision Holdings Limited, полностью принадлежащая банкиру Артему АВЕТИСЯНУ.
В настоящее время компания, зарегистрированная в Лимасоле, владеет почти третью акций банка «Восточный» (Благовещенск) и ведет борьбу с инвестиционными фондами Baring Vostok за контроль над одним из крупнейших банков Дальнего Востока. Г-н Аветисян также является директором направления «новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Являясь одним из ключевых акционеров банка «Восточный», компания «Финвижн Холдингс» таким образом поддержала развитие финансовой инфраструктуры ДФО. А привлекательные условия, как налоговые, так и организационные, переводят это в практическую плоскость удобства ведения бизнеса», - приводятся в сообщении банка слова г-на Аветисяна.
«Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию.
Участники рынка считают, что г-н Аветисян делает сильный имиджевый ход - переход под российскую юрисдикцию будет благосклонно воспринят властями. Поэтому выбор в пользу острова Русский в момент присутствия на нем главы государства сделан не случайно.
Глава Минэкономразвития РФ Максим ОРЕШКИН на площадке ВЭФ заявил, что первыми резидентами САР пока готовы стать либо компании, которых вынуждают внешние факторы, либо те, для кого это не обусловлено большими издержками.
Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юрлицо, российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут быть участниками САР.
Досье «Дальневосточного капитала»: Президент РФ Владимир ПУТИН в августе подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах - на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов, и при продаже акций.
Олег КЛИМЕНКО.
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