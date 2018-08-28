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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 18:41 |
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Восточный. Экономический. Результативный
С 11 по 13 сентября во Владивостоке в очередной раз прошел Восточный экономический форум. Начиная с 2015 года, он является одним из важнейших событий в жизни Приморья, и особенно - его столицы. Проведение крупного делового мероприятия с тысячами участников уже само по себе поднимает статус города и «здесь и сейчас» улучшает финансовые показатели гостиниц, заведений общепита, фирм такси и так далее. «Отложенные» результаты ВЭФ - это десятки соглашений, которые должны вывести на новый уровень целые отрасли экономики края.
В ходе ВЭФ-2018 власти Приморья заключили около 50 соглашений. В регионе появятся новые агропромышленные, судостроительные и нефтеперерабатывающие предприятия, портовые мощности, а в процессы ремонта дорог и управления городской инфраструктурой будут внедрены современные технологии.
120 миллиардов и 5,5%
Общая сумма инвестиций в экономику Приморского края в рамках соглашений ВЭФ-2018 оценивается в 120 млрд рублей, а социальный эффект измеряется тысячами новых рабочих мест и повышением качества жизни в крае. Наибольший объем инвестиций в экономику Приморья (50 млрд рублей) предполагает соглашение о намерениях по строительству в крае нефтеперерабатывающего завода, заключенное на ВЭФ с китайской энергетической инжиниринговой корпорацией SINOMEC. Оно стало результатом встречи, которую Андрей ТАРАСЕНКО провел с представителями SINOMEC в июне этого года в Пекине. Тогда глава Приморья предложил китайской корпорации поучаствовать в строительстве завода модульного типа, производящего дизель и мазут, а на последующих этапах - бензин. Потребность края в бензине составляет 1,5-2 млн тонн ежегодно. Остальную продукцию предприятия можно отправлять на экспорт. В ходе реализации проекта, согласно соглашению, планируется создать не менее 1 тысячи новых рабочих мест.
Поспособствовать разведке запасов собственной нефти в Приморье, а также развитию горнодобывающей отрасли, традиционно значимой для края, должно соглашение о развитии сотрудничества в сфере комплексного геологического изучения и освоения недр, подписанное врио главы Приморья Андреем Тарасенко и генеральным директором АО «Росгеология» Романом ПАНОВЫМ. Росгеология намерена заниматься геологическим изучением и мониторингом недр с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, высокотехнологичных способов прогнозирования, выявления и комплексного использования минерального сырья.
Ряд крупных соглашений заключен в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. 11 сентября было подписано трехстороннее соглашение между администрацией Приморья, Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Управляющая компания «Дамате». Документ предусматривает строительство в Приморье птицеводческого комплекса для производства 22,5 тыс. тонн мяса индейки в живом весе, комбикормового завода мощностью 15 тонн в час и элеватора мощностью 30 тыс. тонн. Как пояснили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, реализовать проект планируется в одной из ТОР в Приморье. Объем инвестиций составит более 12 млрд рублей. Будет создано не менее 450 новых рабочих мест. Производство биотехнологических кормов в ТОР «Надеждинская», тепличное хозяйство в ТОР «Михайловский», агропромышленный кластер «Порт Сучан» - вот еще ряд проектов, которые предусмотрены заключенными в ходе ВЭФ-2018 соглашениями.
Одно из наиболее значимых и для экономики, и для социальной сферы Приморья соглашений с участием администрации Приморья касается строительства Центра протонной терапии онкологических заболеваний во Владивостоке. Уникальное для России медучреждение будет оснащено передовым оборудованием, которое позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях и проводить высокоточную щадящую терапию. Планируется, что клиника, оснащенная высокоэффективным медицинским оборудованием для лечения рака, примет первых пациентов в 2022 году, ее пропускная способность составит более 1 тысячи человек в год. Однако, высокотехнологичное диагностическое оборудование уже поставили в ДВФУ и готовят к работе. С его помощью обследование первых пациентов планируется начать в 2019 году.
Важнейший социальный проект - социальная карта «Приморец», дающая скидку на продукты, лекарства и проезд в общественном транспорте - будет реализован в крае при активном участии Сбербанка РФ. Это предусмотрено соглашением между администрацией Приморского края и кредитной организацией. Кроме того, руководитель края Андрей Тарасенко и президент крупнейшего банка России Герман ГРЕФ договорились о взаимодействии по инвестиционным проектам, в том числе - в области промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта и других направлений. Соглашение также предполагает содействие Сбербанка в развитии инфраструктуры и увеличении объемов жилищного строительства в Приморье.
Важнейшее значение для качества жизни в Приморье имеют решения, принятые по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного Дальнему Востоку. Оно состоялось во Владивостоке 10 сентября, накануне открытия ВЭФ-2018. На заседании президент России Владимир Путин объявил о создании новой национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года. Комментируя итоги заседания, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ выделил решение довести до уровня не менее 5,5% расходы инвестиционного характера государственных программ.
- Это решение не приведет к мгновенному изменению ситуации, потому что сначала будут накапливаться инвестиции, потому что для начала это приведет к росту финансирования по целому ряду программ в два и более раза, - отметил Трутнев. - Но это расходы инвестиционные, это значит, что будут строиться новые больницы, детские сады, школы. Но по мере того, как они будут строиться, будет возрастать и финансирование, необходимое для того, чтобы они работали, поэтому Дальний Восток получит достаточно мощный импульс развития.
Не только поработать, но и посмотреть
Насыщенную деловую программу Восточного экономического форума в 2018 году разбавили многочисленные культурные и спортивные мероприятия. Центральным событием спортивной программы ВЭФ-2018 стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро КАНО среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ. Кроме того, к проведению ВЭФ в этом году были приурочены такие мероприятия, как международный турнир по игре в Го, международный турнир по мас-рестлингу, товарищеский матч по футболу между ФК «Луч» (Владивосток) и ФК «Яньбянь Фудэ» (Яньцзи), турниры по теннису и настольному теннису на призы Фонда Росконгресс, Дальневосточные корпоративные игры, парусная регата на Кубок Фонда Росконгресс в классе «Плату 25».
Наиболее заметным мероприятием стал второй этап Дальневосточной регаты учебных парусников, победителем которой стало учебное судно «Надежда» МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО. Участие в награждении победителей регаты принял президент России Владимир Путин и лидеры других государств, приехавшие на форум. Кроме того, в течение нескольких дней российские и иностранные парусники класса «А», пришвартованные в центре Владивостока, были доступны для посещения всеми желающими.
Как и прежде, в дни ВЭФ и после него на набережной ДВФУ работала выставка «Улица Дальнего Востока», где Приморье и другие регионы ДФО представили свои достижения. По «Улице Дальнего Востока» прогулялись тысячи людей - это и лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, и участники и гости форума, и простые приморцы.
- Экономический форум, на который приезжают шесть тысяч человек, которые «делают выручку» кафе и ресторанам на полгода вперед, тратят деньги в нашем городе - это здорово. А для меня лично, ВЭФ - это еще и общение с друзьями, которых давно не видел, а также с людьми, которые вершат экономическую политику, - сказал председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей ТИМЧЕНКО.
Фото автора. Александр САЛКОВ.
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