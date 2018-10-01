|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 01 Октября, 23:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сергей Белов: Слабые и недобросовестные игроки уходят. И это нормально
Это должно повысить ответственность граждан за принимаемые решения по «управлению» собственным кошельком. Но не только эта цель преследуется - банки, страховые компании, другие финансовые институты должны предложить гражданам понятные услуги, которыми легко пользоваться. Цифровизация экономики и обыденной жизни требует смены стереотипов, нового восприятия онлайн общения с финансовыми институтами. Здесь тоже не обойтись без новых знаний.
Что происходит на банковском и страховом рынках Дальнего Востока? Как продвигается борьба с мошенничеством в финансовой сфере? Каким представляется идеал финансово грамотного человека? Эти вопросы «Дальневосточный капитал» обсуждал с начальником Дальневосточного главного управления Банка России Сергеем БЕЛОВЫМ.
Банковская пересменка
- Сергей Владимирович, финансовый рынок подает немало тревожных сигналов. Речь идет не только о неустойчивой позиции рубля, но и прочих макроэкономических неприятных прогнозах. В банковском секторе России продолжается «наведение порядка», время от времени мы слышим об отзыве банковских лицензий. Как это меняет «банковский ландшафт» на Дальнем Востоке?
- Какие-то кредитные учреждения уходят с регионального рынка, а какие-то, наоборот, присматриваются к Дальнему Востоку. Политика государства, направленная на развитие востока России, вызывает интерес не только частных инвесторов, но и банков, их вдохновляет растущая экономика региона, под которую они стараются выстроить и собственные бизнес-планы.
Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящее время на Дальнем Востоке работают 16 региональных кредитных организаций, одна из которых небанковская, 54 филиала иногородних банков и 1480 структурных подразделений.
А если говорить о количестве банков, то это уже давно не главный показатель обеспеченности финансовыми услугами населения. Конечно, и мы, и власти заинтересованы в том, чтобы кредитные организации были в каждом населенном пункте, но, будем честны, - это невозможно, да и сегодня, наверное, нет необходимости вкладывать средства в открытие офисов. Сокращение количества финансовых учреждений, их структурных подразделений - общероссийская тенденция, и Дальний Восток движется в этом тренде. Банки выстраивают более эффективные бизнес-процессы, а технологии п
озволяют проводить большинство операций, не находясь непосредственно в регионе.
Банк России разработал стратегию развития финансового рынка, в настоящее время уже существует дорожная карта на предстоящие три года, сформирована карта доступности финансовых услуг. На Дальнем Востоке в зеленой зоне, где максимальны возможности пользования банковскими услугами, находится треть территории. И только 5% - в красной зоне, с низким уровнем финансовой доступности. Вроде бы немного, но, учитывая расстояния, малонаселенность территории, участникам Соглашения по финансовой доступности еще много предстоит сделать с точки зрения развития инфраструктуры связи.
Банкам необходимо и дальше совершенствовать онлайн-сервисы, нужно учить население пользоваться современными финансовыми инструментами, научить их не бояться управлять своими деньгами онлайн. Это те самые вопросы финансовой грамотности, которыми сегодня активно занимается Банк России.
- Отзыв лицензий коснулся и финансовых учреждений Дальневосточного федерального округа…
- Действительно, в этом году в ДФО лицензии были лишены два банка с «местной» пропиской. Что это меняет для потребителей финансовых услуг? На рынке становится меньше недобросовестных участников. В обоих случаях имели место серьезные нарушения, на которые Банк России в процессе надзорной деятельности неоднократно указывал собственникам банков, прежде чем была применена крайняя мера воздействия. Эти банки сдавали недостоверную финансовую отчетность, неадекватно оценивали активы, выдавали кредиты компаниям, находившимся в предбанкротном состоянии, и так далее. Со всем этим будут теперь разбираться органы внутренних дел, поскольку у некоторых действий есть признаки уголовно наказуемых дел.
- Позвольте спросить и об Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ). Ситуация с этим банком тоже на слуху…
- АТБ работает в обычном режиме, выполняет весь спектр банковских слуг, для его клиентов ничего не изменилось. В отношении этой кредитной организации был применен механизм санации Банка России. АТБ будет докапитализирован, а затем выставлен на продажу, и, как недавно заявляли руководители Банка России, интерес покупателей к нему есть. Он занимает прибыльную нишу.
- Какое место остается для небольших региональных банков, будут ли они в дальнейшем способны конкурировать с крупными игроками? Видите их возможный дальнейший уход с рынка?
- Региональные банки очень важны. Их ниша на рынке значительна - кредитование малого и среднего бизнеса, населения, привлечение депозитов, они востребованы жителями региона. Это хорошо можно увидеть по статистике банковского сектора Приморского края. Общая сумма вкладов населения в банках, зарегистрированных на его территории, с января по июль 2018 года увеличилась на 4,2% и достигла суммы 73,6 млрд рублей. Кредитный портфель банков региона также увеличился - на 3,2% до 83,2 млрд рублей. 63,3% в этой сумме - кредиты предприятиям. За полгода этот показатель вырос на 9,6%. На 7,1% вырос портфель кредитов населению. При этом просроченная задолженность практически не увеличилась, за год она выросла всего на 0,1% .
Очевидно, небольшим банкам трудно конкурировать с кредитными учреждениями, которые располагают значительно большими ресурсами, им сложнее выполнять нормативы Банка России. Для того, чтобы облегчить им жизнь, вводятся два вида лицензий: универсальная и базовая, которые зависят от размера капитала банка; для банков с универсальной лицензией - не менее 1 млрд рублей. На Дальнем Востоке капитал выше 1 млрд рублей имеют 7 региональных банков. Кредитным организациям самим предстоит выбрать вид лицензии. При этом базовая лицензия, например, не дает права на работу с иностранными юридическими и физическими лицами. Но, скажем честно, большинство региональных банков такую работу и не вели. Зато к ним будет применяться упрощенное урегулирование.
Культурное страхование
- Такие же непростые процессы происходят и в страховом бизнесе, который также находится под надзором Банка России. С рынка ушел «Дальакфес», последнее банкротство - ХОСКА. Может быть, страховой бизнес - это вообще бизнес большого масштаба, в котором нет места региональным игрокам? Что, на ваш взгляд, сегодня самое сложное в этом сегменте финансовой отрасли?
- Собственно, на этом рынке - те же самые, общероссийские, тенденции: слабые и недобросовестные игроки уходят, и это нормально. В случае с «Дальакфесом» у надзорных органов возникли большие вопросы к руководству компании, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Здесь были и вывод активов, и продажа полисов, которые нигде не регистрировались, и прочее.
Но есть, конечно, и проблемы, связанные с размером активов, которые затрудняют соблюдение нормативов Банка России. В этом случае мы вновь говорим о вопросах пропорционального регулирования и пропорционального надзора. На сайте Банка России уже опубликована концепция пропорционального регулирования в отношении некредитных финансовых организаций (в том числе и страховщиков), и сейчас заканчивается ее обсуждение. Из этой концепции понятно, что Банк России готов пойти на ряд послаблений для малых страховых компаний в части предоставления отчетности и корпоративного управления.
При этом не стоит думать, что маленькие страховые компании не имеют права на жизнь и сами по себе представляют угрозу финансовой стабильности. Скорее, это зависит не от размера компании, а от тех рисков, которые она принимает. И, следовательно, все определяется запасом прочности, который есть у компании, чтобы отвечать за эти риски: объемом резервов и размером капитала. Если риски маленькой страховой компании пропорциональны ее капиталу и резервам, то ее положение на финансовом рынке будет не более слабым, чем у крупного страховщика. Любая компания может найти свой бизнес, своих клиентов и занять свою уникальную нишу на региональном рынке страховых услуг.
Если говорить о региональном рынке, то здесь сложно выделить какие-то особенности. Так, учитывая автомобильную специфику Дальневосточного региона (например, в Камчатском и Приморском краях личный автомобиль имеет практически каждый второй житель), можно было бы предположить, что самым развитым видом страхования у нас является ОСАГО. Но нет, по итогам первого квартала 2018 года размер страховых премий составил чуть более полутора миллиардов рублей и даже снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,9 млрд рублей). А вот премии по страхованию жизни в первом квартале этого года составили 3,5 млрд рублей (2,2 млрд рублей в первом квартале 2017), что сопоставимо с общероссийской тенденцией: прирост премий в этом сегменте в целом по России составил 54,1% в первом квартале 2018 года.
- А с чем связана такая картина по России?
- Здесь в том числе большую роль сыграл рост спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). По итогам 2017 года ИСЖ стало самым крупным и быстроразвивающимся видом страхования на российском рынке. Но, к сожалению, для Банка России есть и тревожный сигнал - мы видим, что на практике повышение спроса на ИСЖ может быть связано с проблемой так называемого мисселинга, когда людей вводят в заблуждение, выдавая один финансовый продукт за другой. Продавая ИСЖ, банки выступают агентами страховых организаций, а их клиенты зачастую не знают, как формируется доходность по этому страховому продукту, не понимают, что по нему нет гарантий получения доходности и возврата средств. Иногда договор ИСЖ целенаправленно выдают за депозитный договор. А в итоге потребители могут оказаться недовольны результатами инвестирования и в дальнейшем откажутся перезаключать договор на новый срок, что скажется на объемах рынка в будущем.
Банк России считает крайне важным обеспечить полную прозрачность в отношениях между клиентами и поставщиками услуг, особенно в сфере предложения инвестиционных продуктов. Мы рекомендуем банкам информировать потребителей услуг, какие особенности и риски несут в себе предлагаемые небанковские продукты. Кроме того, сейчас Банк России совместно с участниками рынка активно разрабатывает и внедряет базовые стандарты по защите прав потребителей финансовых услуг для некредитных финансовых организаций, где также закреплены положения по качественному информированию клиентов.
Возвращаясь к росту показателей по страхованию жизни - сыграло свою роль и корпоративное страхование сотрудников, которое становится обычной практикой для крупных компаний в России.
- Что влияет на формирование страховой культуры в регионе? Какие тенденции на этом рынке вы наблюдаете?
- Влияет несколько факторов: доверие к рынку, уровень финансовой грамотности и доступность услуг. Для доверия к рынку очень важно, чтобы на нем присутствовали добросовестные игроки, и Банк России уже провел основную работу по очищению рынка, мы активно боремся с недобросовестными участниками на Дальнем Востоке. Кроме того, потребитель на финансовом рынке, как правило, - слабая сторона, поэтому он должен быть защищен. Отсюда - деятельность Банка России по защите прав потребителей на финансовом рынке.
Не надо думать, что если страховая компания уходит с рынка, то ваш полис автоматически вас уже не защищает. Так, по договору ОСАГО обязательства берет на себя РСА, важно только, чтобы полис был законным образом оформлен. В других случаях, например, по договорам добровольного страхования, надо уточнить, передала ли компания страховой портфель другому страховщику. Если да, то организация-преемник берет на себя обязательства. Если нет, то договор добровольного страхования прекращает свое действие, а страхователь вправе потребовать от страховщика возврат части страховой премии, или выплату выкупной суммы по договору.
И опять же, для того чтобы потребитель мог полноценно пользоваться возможностями страхового рынка, он должен обладать определенными финансовыми знаниями и навыками. Снова мы говорим о вопросах «финансовой грамотности».
И третье условие - финансовая доступность. То есть, финансовая услуга или финансовый продукт должны иметь понятную инструкцию по применению, ими должно быть удобно пользоваться, человек должен иметь возможность получить услугу на финансовом рынке вне зависимости от своего места нахождения, состояния здоровья, материального положения и личных особенностей - сегодня вопрос стоит так. Электронными страховыми полисами сегодня можно защитить самые разные риски, не только ОСАГО. Удобно, кстати, я сам оформляю электронные страховки.
Микрофинансы во благо
- Последние несколько лет популярны были истории об ужасающих процентах микрофинансовых организаций, о несчастных пострадавших гражданах…
- Не надо думать, что микрофинансовые организации (МФО) - это абсолютное зло. Они не просто востребованы, но и часто выполняют важную социальную функцию. К примеру те, что созданы органами власти для господдержки малого и среднего бизнеса, которые предоставляют предпринимателям самые дешевые ресурсы - от 8% годовых. Кроме того, МФО нередко работают в тех местах, где не присутствуют банки, с теми потребителями, которым банки отказывают в услугах. МФО дают возможность заемщику сформировать или исправить кредитную историю.
По сравнению с другими регионами, на Дальнем Востоке самый маленький рынок МФО: в настоящее время он представлен 147 организациями, это порядка 7% от всех МФО, действующих в России. По последним данным, количество заемщиков МФО Дальневосточного федерального округа составляет порядка 115 тысяч (2,8% от заемщиков МФО России), объем портфеля микрозаймов - 2,5 млрд рублей (2,5% от портфеля МФО России). Самое большое количество микрофинансовых организаций в Приморском крае - 45, в Якутии - 35, в Хабаровском крае - 25. В последнее время с этого рынка также уходят слабые игроки. Некоторых из реестра вынуждены исключать мы в связи с тем, что они не предоставляют отчетность или предоставляют недостоверную. Кстати, я бы тут упомянул еще и кредитно-потребительские кооперативы (КПК) - их в ДФО 103, и самое большое количество тоже в Приморском крае.
На этом рынке, конечно, до сих пор больше всего рисков для потребителей, имеющих невысокий уровень финансовых знаний. Всегда, в любом случае нужно отдавать себе отчет в том, какие обязательства ты берешь на себя, подписывая договор, как ты их будешь выполнять, какова цена этих обязательств… Приведу пример. Нашим сотрудникам в последнее время пришлось провести несколько занятий с моряками Военно-Морского флота, поскольку были случаи, когда военнослужащие сходили на берег в увольнительную, брали на короткий срок заем в МФО, а судно неожиданно для них уходило в поход, своевременно возвращение займа становилось невозможным. Последствия вам понятны.
Особые риски у пайщиков КПК. Их вклады не застрахованы, а в определенных случаях они несут солидарную ответственность за деятельность кооператива. Нужно интересоваться, как и где работают вложенные средства. А у нас же как чаще всего бывает: принес деньги, договор подписал и забыл. Спохватился, когда узнал, что кооператив уже не работает.
- Насколько удалось навести порядок в этом сегменте рынка?
- Что касается процентных ставок, то Банк России ежеквартально устанавливает размер средневзвешенной ставки по займам, превышать которую более чем на треть микрофинансовые организации не могут. Среди мер, направленных на усиление защищенности потребителей услуг МФО, - запрет с 1 января 2017 года начислять заемщику-физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Еще одно ограничение касается просрочки возврата потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.
С 1 июля 2017 года МФО не вправе предоставлять гражданину заем в случае, если у него уже есть действующие обязательства по договору микрозайма в этой финансовой организации. Кроме того, с октября 2017 года работает ограничение, согласно которому за год МФО не может предоставлять одному лицу более девяти микрозаймов. По уже выданному займу запрещается продлевать договор более 7 раз. Из недавних законодательных инициатив - снижение предельной долговой нагрузки по займу МФО с 3-кратной до 2,5-кратной и ограничение процентной ставки.
Эти меры в совокупности, с одной стороны, предотвращают возникновение непосильной долговой нагрузки на заемщиков, с другой - заставляют микрофинансовые организации более внимательно смотреть, кому и на каких условиях они выдают займы.
Меры по регулированию этого рынка заслуживают отдельного разговора, но скажу, что он самый сложный и с точки зрения борьбы с мошенничеством, когда исключенные из официального реестра МФО продолжают свою уже «подпольную» деятельность, а это - сфера внимания органов внутренних дел.
Не попасть на пирамиду
- Кстати, есть ли в регионе организации, которые подают признаки финансовых пирамид или в перспективе могут ими стать? Как ведется работа в этом направлении?
- Противодействие мошенническим схемам, а мы к ним причисляем финансовые пирамиды, черных кредиторов, лжестраховщиков, нелегальных дилеров «Форекс» и все компании, которые действуют на финансовом рынке без лицензии, - один из приоритетов Банка России. Сейчас эта работа переведена на более высокий организационный уровень. В Краснодаре создан Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который работает на всю территорию России. В каждом главном управлении Банка России созданы отделы противодействия нелегальной деятельности. Это направление Банк России укрепляет высококвалифицированными кадрами - аналитиками, специалистами, которые раньше носили погоны.
В целом по России с начала года выявлено 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид, которые действуют в разных обличиях, под видом ООО, КПК, ИП и даже ОАО. На Дальнем Востоке в первом полугодии выявлено две организации, которые действовали по принципу пирамиды - одна на территории Сахалинской области, она предлагала гражданам инвестировать в ценные бумаги, при этом не являясь участником рынка ценных бумаг; другая была зарегистрирована за пределами ДФО, но активно у нас работала. Она действовала под видом жилищного кооператива, привлекая деньги на несуществующие стройки. Хочу сказать, что выявление «серых» и «черных» кредиторов должно быть не только нашей заботой, мы призываем всех неравнодушных граждан участвовать в этом, передавая нам информацию через интернет-приемную на сайте Банка России или сообщая непосредственно по телефону Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России: (423)222-09-57.
- С 1 сентября в России появился финансовый омбудсмен. Что будет входить в сферу его ответственности?
- Главным уполномоченным по защите прав потребителей финансовых услуг Советом директоров Банка России назначен Юрий Воронин. В ближайшее время будут созданы Служба обеспечения деятельности и аппарат уполномоченного. Есть понимание, в какие сроки под его ответственность перейдет досудебное рассмотрение имущественных споров граждан с различными финансовыми организациями, страховщиками, банками, МФО, КПК, ломбардами. Подать обращение к нему можно будет через собственный электронный ресурс уполномоченного, через портал Госуслуг, в МФЦ, по почте и т.д., но предварительно необходимо будет самому обратиться в финансовую организацию, которая, как вы считаете, нарушила ваши права.
- У вас есть представление, каков типичный портрет финансово грамотного человека? К какому идеалу нужно стремиться?
- В идеале, финансово грамотный человек ведет учет доходов и расходов, планирует и ставит финансовые цели, формирует сбережения, понимает, что целесообразно тратить меньше, чем зарабатываешь. Он умеет выбирать финансовые услуги, использует достоверные источники информации, владеет актуальными данными о личных финансах и инструментах финансового рынка, прогнозирует возможные риски при работе с финансовыми инструментами, понимает признаки мошеннических действий на финансовом рынке, знает свои права и умеет их защитить. Если в результате всех наших мероприятий дальневосточники будут обладать всеми этими качествами, мы будем считать, что наши цели достигнуты.
Лариса ЛАРИНА.
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- Сергей Белов: Слабые и недобросовестные игроки уходят. И это нормально
- "Экосистема" для бизнеса
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
- Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
- Росбанк прокредитует "РусГидро"
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.