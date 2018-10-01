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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Октября, 23:45 |
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Новый закон поднимет суммы страховых выплат
Он предоставит регионам право разработать и утвердить программы защиты жилья от стихии с использованием механизма страхования. Несмотря на то, что страхование жилья в рамках новой системы остается по-прежнему добровольным, правила и порядок возмещения убытков претерпят определенные изменения. Наряду с традиционной финансовой помощью из регионального и федерального бюджетов пострадавшие от ЧС граждане получат еще и возмещение при наличии страховки от страховых компаний. Предполагается, что закон увеличит суммы выплат.
Территория частых ЧС
Этот закон готовился в течение нескольких лет. К нему возвращались каждый раз, когда в стране случалась масштабная ЧС, например, наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году, за которым следовали огромные суммы компенсаций из бюджета. Стоит отметить, что наводнения и другие ЧС в дальневосточных регионах случаются регулярно. И этот год, не ставший исключением, принес огромные убытки, в том числе владельцам подтопленного жилья. Только в Якутии, по официальным данным, в мае из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах республики были затоплены свыше 1,4 тыс. жилых домов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта. Более 5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. 8 августа в Якутии снят режим ЧС федерального уровня, действовавший с 14 мая. Как сообщалось ранее, из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи будет направлено почти 40 миллионов рублей, на выплаты за частичную утрату имущества выделено более 65 миллионов, на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества - 131 миллион 700 тысяч.
Но Якутия, как известно, - не единственный пострадавший от разлива рек дальневосточный регион в этом году. Паводок подтопил 45 домов и 362 двора в 18 населенных пунктах Амурской области, в Приморском крае от паводка пострадали более 200 домов. Пострадавшие от ЧС по действующему сегодня законодательству могут рассчитывать на определенные выплаты из бюджета. В Амурской области предусмотрена компенсация для владельцев утонувших домов в размере 30 тыс. рублей из областного бюджета, и столько же - из муниципального, если вода в доме поднялась выше уровня пола. Еще 10 тысяч рублей пострадавшим выделят в качестве единовременной выплаты из областного бюджета за пострадавшее имущество. Размер выплат за подтопленный дом в Приморье составляет 10 тыс. рублей. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тыс. рублей, в зависимости от причиненного ущерба.
Кстати, в крае до последнего времени компенсации выплачивали при наличии страховки. Но во время последнего паводка этот порядок был изменен, и сейчас губернатором обещана компенсация даже в случае отсутствия страховки. Произошло это после того, как жители села Синельниково-1 Октябрьского района пожаловались на то, что село топит регулярно, а страховые компании отказываются страховать дома и огороды.
В то же время в компании «Росгосстрах» называют страхование имущества физических лиц одним из наиболее приоритетных направлений и подтверждают это статистикой: компания занимает более 50% рынка страхования жилья в целом по стране. По словам Ильи МЕТЕЛКИНА, руководителя Департамента - заместителя руководителя Блока андеррайтинга по массовым видам страхования и ипотеке ПАО СК «Росгосстрах», основной портфель при этом формируется из договоров страхования строений, расположенных именно в сельской местности. «Относительно невысокий процент охваченного страхованием жилья по стране можно объяснить в целом невысокой культурой страхования: в случае неблагоприятных событий люди все еще не готовы брать на себя ответственность за свое жилье, надеясь, в основном, на помощь государства», - считает Илья Метелкин.
Регионы готовят программы
Эксперты отмечают, что в новой практике возмещения убытков многое будет зависеть от конкретного наполнения региональных программ. Если регион сможет предоставить новое жилье, то потерявшие дом во время ЧС получат новую собственность. Если свободной недвижимости у него не окажется, то в этом случае ущерб будет оплачен деньгами из регионального бюджета. А на федеральном уровне останется помощь тем, кто не застраховал жилье и тоже потерял его. Им, как и прежде, назначат материальную компенсацию.
В Минфине РФ подчеркивают, что цели запустить программы страхования жилья сразу во всех регионах нет. По прогнозу Всероссийского союза страховщиков, региональные программы защиты жилья с помощью механизма страхования создадут 15-20 субъектов РФ, и сборы страховщиков составят около 3 млрд руб. в год, с учетом программы жилищного страхования в Москве, которая действует с 1995 года. Будут ли среди этих субъектов дальневосточные регионы - пока не ясно. Но страховщики говорят о готовности участвовать в этой работе. «Полагаю, что активность страховых компаний в рамках данного закона во многом будет зависеть от качества региональных программ и их поддержки соответствующими органами власти, направленной на расширение охвата страхованием, - отмечает Илья Метелкин. - На сегодняшний день в большинстве регионов страны «Росгосстрах» занимает ключевые позиции в сегменте страхования имущества физических лиц, поэтому «Росгосстрах» готов участвовать также в разработке и в реализации региональных страховых программ во всех субъектах страны».
- На текущий момент страховой рынок проявляет высокий интерес к страхованию жилья, - говорит Виталий КНЯГИНИЧЕВ, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах». - За последние несколько лет компании расширяли портфели по данному виду страхования, разрабатывали новые продукты и предложения. На наш взгляд, закон о страховании жилья от ЧС не даст значительного прироста по сборам - до 90% премий будут переданы в перестрахование. Вместе с тем, у страховых компаний появится новая клиентская база, которая станет основой для работы по продвижению и популяризации добровольных продуктов страхования жилья. Мы также надеемся, что новый закон откроет возможности для сбора и анализа данных о страхователях - это позволит проводить более эффективную андеррайтинговую политику и работать над индивидуализацией тарифов.
В то же время ВСС считает особенно важным, чтобы региональные программы предусматривали возможность включения страховой премии в квитанцию за оплату коммунальных услуг, как это успешно реализовано в Москве. Такой способ позволит обеспечить максимальный охват страхованием жилья населения и снизить нагрузку на бюджет по компенсации гражданам ущерба от ЧС. Кстати, по сообщению Информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза», ожидается, что правительство РФ утвердит размеры страховых сумм по рискам гибели жилья в результате ЧС. Обсуждается минимальный размер около 300 тысяч рублей.
Планируется также выработать критерии оценки деятельности региональных властей по созданию региональных программ, утверждать которые будет президент РФ. «Страховщики планируют участвовать в разработке этих программ, с тем, чтобы создать условия, выгодные всем сторонам, чтобы и страховые компании были мотивированы заявляться на конкурсы по отбору уполномоченных компаний для страхования жилья от ЧС в конкретном регионе», - приводит издание слова вице-президента ВСС Евгения УФИМЦЕВА.
Мнение
Виталий КНЯГИНИЧЕВ, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах»: Низкое проникновение страхования жилья зависит от комплекса причин
Не совсем корректно говорить о том, что страховые компании не проявляют интереса к страхованию жилья в сельской местности. Страхование жилья в целом зависит от темпов ввода нового жилья. В связи с этим, несмотря на стабильные темпы роста страхования имущества на 15% в год, общий процент его проникновения в России колеблется на отметке 5-7%. При этом на Москву приходится примерно 30-35% от сборов премий по страхованию жилья.
У низкого проникновения страхования жилья в сельских районах и частном секторе существует комплекс причин. Во-первых, жилье в сельских районах, в отличие от городов, не стандартизировано и требует визита специалиста для осмотра перед оформлением полиса. Для этого компаниям нужно развивать штат агентов, которые могли бы выезжать в сельские районы, а это означает дополнительные расходы. Помимо этого, к сельским районам, в силу неоднородности застройки, сложно применять некие стандартизированные тарифы - даже в пределах одного населенного пункта уровень рисков будет разным. К примеру, одна часть поселка находится на холме, а другая в низине - соответственно, для жителей риск быть подтопленными весенним паводком отличается в несколько раз. Также нельзя забывать о том, что уровень доходов населения в сельской местности ниже, чем в городе. Соответственно, стоимость полиса в 3-4 тысячи рублей в год рассматривается как некая дополнительная и ненужная трата. Исключение составляют только районы, расположенные рядом с крупными городами - Подмосковье, Ленинградская область и т.д.
Елена АБАШЕВА.
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