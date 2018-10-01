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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Октября, 17:22 |
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Банк ВТБ: цель - стать банком "первого выбора" для малого бизнеса
На форуме можно детально оценить и потенциал развития региона, и его особенности. В числе приоритетных тем - развитие отношений с предприятиями малого и среднего бизнеса, для которых ВТБ намерен стать «банком первого выбора». Несмотря на то, что решать задачу придется на самом, пожалуй, конкурентном поле финансового рынка.
Есть что рассказать про Сахалин
В развитии малого бизнеса сегодня заинтересованы федеральные и региональные власти. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса БОРТНИКОВА, банк активно участвует во всех программах поддержки МСП, которые предлагает федеральный центр, и успешно их продвигает.
Его слова наглядно подтверждает дальневосточная статистика: в регионе действует 48 кредитных соглашений общим объемом около 6 млрд рублей, заключенных именно в рамках госпрограмм поддержки бизнеса. Около половины средств предоставлены на производство и переработку сельхозпродукции. При этом, как говорят в банке, две трети кредитов по госпрограммам - сроком свыше трех лет, а это значит, что малый бизнес привлекает «длинные деньги», направляя их на развитие. Одним из недавних примеров является финансирование в рамках «Программы 1706» инвестпроекта в объеме 180 млн рублей компании из сферы морских перевозок - представителя сегмента малого бизнеса.
Но не менее значимые меры поддержки для малого предпринимательства есть в самих регионах, где власть делает определенную ставку на этот сегмент бизнеса. Сложить усилия власти и банка - значит увеличить возможности инициативных граждан для развития собственных производств. Это один из способов и для самого банка быстрее двигаться к амбициозной цели - стать лидером в этом сегменте рынка.
На полях форума руководители ВТБ провели встречу по этой теме с правительством Сахалинской области. Заместитель президента-председатель правления ВТБ Денис Бортников и губернатор островного региона Олег КОЖЕМЯКО закрепили договоренности соглашением о сотрудничестве. Как отметил на церемонии подписания Денис Бортников, документ подтверждает намерение банка в отношении поддержки социально-значимых проектов и развития регионального сектора экономики области.
- Сегодня банк ВТБ занимает прочные позиции на территории нашего региона, участвует в финансировании малого и среднего бизнеса, в реализации приоритетных социальных проектов, - заявил губернатор островного региона. - Подписание соглашения - это следующий шаг в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, который закладывает его основу на долгие годы вперед.
Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам семи месяцев 2018 года кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса банка на Сахалине достиг 3,3 млрд рублей. Основную часть портфеля составляют транспорт и инфраструктурное строительство (47%), жилищное и коммерческое строительство и операции с недвижимостью (46%) и услуги (6%).
Следует отметить, что правительство Сахалинской области активно занимается диверсификацией экономики, нацелено на значительное увеличение в ней доли производств, не связанных с нефтегазовой отраслью, инновационных предприятий, компаний, занятых в сфере туризма и услуг. Сделать это можно, развивая малый и средний бизнес, и в этом смысле амбициозные планы ВТБ напрямую совпадают с политикой островной власти.
Стать финансовой опорой
Руководитель департамента корпоративной сети-старший вице-президент банка ВТБ Руслан ЕРЕМЕНКО приводит динамику роста показателей банка в работе с МСП на Дальнем Востоке. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте с начала года вырос почти на 10% и составляет на сегодня более 90 млрд рублей. Портфель привлеченных средств рос еще более внушительными темпами - плюс 21,3% к началу года, и в результате достиг 117,5 млрд рублей. Такая динамика должна как минимум сохраниться в ближайшее время.
Эти надежды в банке связывают, во-первых, с восстановлением рынка кредитования МСП в целом, а во-вторых, с тем комплексом внутренних мер, которые разработаны в самом ВТБ, где уже создана глобальная бизнес-линия по работе с сегментом малого и среднего бизнеса.
- Еще недавно ВТБ ассоциировался только с крупным корпоративным бизнесом, сегодня к этой традиционной нише добавляется новая - самая конкурентная, массовая и динамичная на сегодняшний день - малый и средний бизнес, - говорит Денис Бортников. - Мы видим, что подходы, которые мы используем в работе с МСБ, востребованы клиентами.
В банке утверждена новая программа по развитию этого сегмента, которая станет частью обновленной стратегии ВТБ. Она предусматривает создание новой модели продаж, сегментацию клиентов по рынку, выработку для этой категории универсальных и быстрых продуктов, которые минимизируют требования к клиентам и строятся на полуавтоматических решениях. Важнейшим направлением будет развитие дистанционных каналов продаж, партнерских и агентских программ. Одна из таких программ по взаимной продаже продуктов уже согласована с крупнейшей российской компанией связи - ПАО «Ростелеком».
- Малый бизнес - это тот клиент, которому нужно быстро и недорого получить обслуживание в банке, он еще не располагает большим капиталом, и у него нет большой прибыли. Он находится на начальной стадии развития, и партнерство с банком по самым разным аспектам его жизни, не только финансовым, ему особенно ценно. Мы стараемся сделать все, чтобы предприниматели выбирали ВТБ как опорный для их бизнеса банк. Это наша стратегическая цель, - говорит Денис Бортников.
В результате присоединения ВТБ24 ВТБ получил все возможности универсальной кредитной организации. Розничное направление помогает наращивать клиентскую базу МСП. Можно задействовать и тот арсенал продуктов, который отработан на крупном бизнесе. Предприниматели сегодня испытывают потребность не только в заемных ресурсах для поддержки и развития, но и в сложных финансовых инструментах и нестандартных продуктах.
ВТБ нацелен на создание инновационных высокотехнологичных сервисов, но не намерен полностью уходить в онлайн, считая свою развитую филиальную сеть важнейшим преимуществом.
Продолжение будет…
Как говорит Руслан Еременко, в ВТБ с особым вниманием относятся к клиентам, которые выросли с участием банка, из малых перешли в сегмент среднего бизнеса. На Дальнем Востоке сегодня созданы особые условия для реализации инвестиционных проектов, которые невозможны без банковского финансирования. Важно, чтобы оно было своевременным и комфортным.
Примеры такого сотрудничества также отражены в соглашениях, заключенных ВТБ на Восточном экономическом форуме. Такие документы были подписаны с приморскими компаниями «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот») и «Терминал Астафьева».
Так, с компанией «Доброфлот» ВТБ в первом полугодии этого года уже заключил кредитное соглашение на 1,5 млрд рублей для реализации инвестиционного проекта. Деньги пойдут на строительство в г. Большой Камень завода по переработке минтая и иных видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие должно вступить в строй уже в третьем квартале следующего года.
По словам генерального директора АО «Южморрыбфлот» Александра Ефремова, компания активно расширяет производственные мощности, и развитие сотрудничества с ВТБ станет дополнительным импульсом для разработки и реализации совместных инвестиционных программ, поддержки инновационного развития и модернизации группы компаний «Доброфлот». В нее, помимо рыбоперерабатывающих производств, входят логистическая компания, судостроительный и судоремонтный завод, что позволяет обеспечивать неразрывный технологический процесс и полный цикл жизни товара из рыбы - от добычи и переработки свежего сырья в море до доставки готовой продукции во все регионы России, а также за рубеж.
Особую значимость для города Находки имеет проект, который с участием ВТБ реализует компания «Терминал Астафьева». Он предусматривает совершенствование существующих хранилищ открытого типа до крытых, а также модернизацию оборудования по перевалке угля. Подобный проект реализуется впервые не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Строительство комплекса планируется завершить в 2021 г.
- На сегодняшний день кредитный лимит, установленный «Терминалу Астафьева», составляет 1,8 млрд рублей. Мы рассматриваем возможности и обсуждаем детали участия банка ВТБ в таком важном для Дальнего Востока проекте, - говорит Денис Бортников. - Это послужит не только расширению и упрочению нашего сотрудничества, но и развитию отечественной сферы технологий перевалки угля, аналоги которых с успехом применяются и в зарубежных странах.
Руководитель департамента корпоративной сети-старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко подчеркивает, что региональное направление в работе ВТБ получает новое звучание. Ведь оно представлено, прежде всего, малым и средним бизнесом. Меняется не только количественное измерение работы с этим сегментом, но прежде всего - качественное: ВТБ будет добиваться обозначенной цели - стать для него банком «первого выбора».
На верхнем фото: «Доброфлот» при поддержке ВТБ построит современный рыбоперерабатывающий завод
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год.
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