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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Октября, 19:41 |
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Наталья ПЛАТОНОВА, управляющий дальневосточного филиала Промсвязьбанка: Промсвязьбанк сохранит свою универсальность
- Какие задачи стоят перед «новым» Промсвязьбанком?
- Главная задача, которая стоит перед любым бизнесом - это получение прибыли, привлечение новых клиентов и увеличение доли бизнеса в регионах присутствия. Наш акционер, государство, ставит перед нами именно эту задачу. Сейчас Промсвязьбанк сохраняет и развивает бизнес с действующими и новыми рыночными клиентами. Длительный период времени мы проводили подготовительную работу для выполнения стратегической задачи банка - работы с компаниями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Формировали команду, внедряли новые и улучшали действующие продукты, оптимизировали бизнес-процессы для того, чтобы стать максимально удобным банком для ОПК.
При этом стоит отметить, что, несмотря на новые задачи, банк сохранит свою универсальность и продолжает работать со всеми сегментами бизнеса. Мы сохраняем успешную практику по линии кредитования и поддержки малого и среднего предпринимательства, расширяем свои интересы в работе с физическими лицами.
- Как клиенты отреагировали на изменения, которые произошли в Банке?
- В период турбулентности прошлого года у нас был небольшой отток клиентов. На сегодняшний день работа банка полностью восстановлена. Этому послужили и преобразования банка, и новые продукты, которые у нас появились, и конечно - слаженная работа профессионального коллектива. В январе 2018 года у нас уже было понимание, в каком направлении должен двигаться банк. Не было сомнений в том, что Промсвязьбанк не только сохранит свое существование, но и значительно улучшит свои позиции на рынке. Уже сейчас мы видим увеличение рыночной клиентской базы в розничном бизнесе и по линии малого и среднего бизнеса.
- Вы сказали про новые продукты, какие например?
- Основные изменения коснулись продуктов розничного бизнеса. Нашей задачей было сделать удобный и привлекательный продукт для каждого клиента, и мы считаем, что это получилось. Выходя на устоявшийся рынок с новыми амбициями, необходимо предлагать не просто хороший продукт, его нужно делать лучшим по большинству существенных характеристик. Основные, но далеко не все возможности, которые дает зарплатная карта Промсвязьбанка: возможность бесплатного снятия наличных денежных средств в банкоматах любого банка на территории РФ, бесплатные переводы денежных средств по реквизитам в другие банки до 100 000 руб. в месяц, cashback, также мы добавили процент на остаток по карте и льготные ставки по потребительским кредитам. Но улучшения коснулись не только клиентов-участников зарплатного проекта, для рыночных клиентов мы снизили ставки по потребительским кредитам, модифицировали вкладную линейку, выпустили новые карты с расширенными возможностями, обновили бонусную программу, сделав ее более выгодной и понятной.
Отдельно следует отметить привлекательность изменений ипотечного кредитования. Сегодня Промсвязьбанк - один из лидеров ипотечного рынка в центральной части России. Однако мы видим большой потенциал в развитии ипотечного кредитования и на Дальнем Востоке. 01.09.2018 г. на базе Дальневосточного филиала открыт Центр ипотечного кредитования. Для клиентов Центра доступны как базовые ипотечные продукты, так и продукты рефинансирования, позволяющие снизить долговую нагрузку по действующим договорам. В подтверждение статуса опорного банка для ОПК и Минобороны Промсвязьбанк предлагает не только одни из лучших условий по военной ипотеке, но и является, не побоюсь этого слова, единственным финансовым институтом, занимающимся ее рефинансированием. Работа первых недель Центра показывает высокую востребованность данного продукта среди военнослужащих.
В направлении малого и среднего бизнеса банк активно развивает процесс диджитализации продуктов, предоставляя клиентам возможность комплексного дистанционного обслуживания без необходимости посещения офиса и подписания бумажных документов. Уже сегодня клиентам банка доступны возможности on-line кредитования, в том числе в форме овердрафтов, стандартных коммерческих кредитов и электронных банковских гарантий (ЭБГ), дистанционное размещение временно свободных денежных средств в депозиты, заказ и получение различных справок и многое другое. Мы понимаем, что для того, чтобы оставаться банком первого выбора, необходимо постоянно работать над усовершенствованием бизнес-процессов, и как бы это парадоксально ни звучало, развитие дистанционных каналов делает работу с клиентом максимально близкой.
- В условиях такого активного развития банк планирует расширять сеть офисов?
- В целом у Промсвязьбанка уже выстроена неплохая сеть, банк имеет 240 региональных офисов в 62 субъектах Федерации. Но оборонная сфера специфична, и ряд задач требует постоянного присутствия наших представителей на местах. Так, в 4 квартале 2018 года откроется офис в г. Комсомольск-на-Амуре, а в течение 1 полугодия 2019 года запланировано открытие отделений на Сахалине и Камчатке.
- Зачем стране отдельный банк для ОПК? Раньше гособоронзаказ обслуживали несколько банков…
- В любой стране, которая активно развивает сектор оборонно-промышленного комплекса, создает новые технологии, есть отдельный финансовый институт, через который проходят все расходы. Можно назвать много причин, но главная - это то, что работа с одним банком повышает прозрачность платежей, увеличивает скорость их проведения и, в принципе, делает работу более понятной. К тому же, перед ОПК стоит важная масштабная задача - создать диверсифицированное производство и наращивать выпуск гражданской продукции. Это позволит сделать предприятия ОПК более стабильными и рыночными, а, следовательно, создать дополнительный стимул для роста экономики страны. Для этих задач тоже нужен спецбанк. И этим банком стал Промсвязьбанк.
- Но при этом банк будет работать с другими клиентами?
- Банк открыт для всех. Если фокусироваться только на одной отрасли, то это чревато рисками и ограничением возможностей, перспектив. Чтобы обладать полным набором компетенций, быть для российских предприятий не только посредником в проведении платежей, но партнером, заинтересованным во всестороннем развитии отрасли, повышении ее эффективности, - нужно оставаться универсальным. Основная стратегия банка останется прежней: работать для малого, среднего и крупного корпоративного бизнеса, работать с физическими лицами, оказывая высокотехнологичные расчетные услуги, предлагая удобные сервисы и программы кредитования.
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год.
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