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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Октября, 19:41 |
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МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
Партнером банка выступает индивидуальный предприниматель Наталья ФИЛИМОНОВА. Созданный ей фитнес-центр «Вертикаль» намерен усилить социальное направление своей деятельности, реконструировав имеющееся здание под плавательный бассейн. Однако для реализации проекта требовалась солидная сумма - 25 млн рублей.
- Вокруг этого проекта, как говорят, «сошлись звезды», - отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ, комментируя подписанное соглашение. - Здесь и поддержка женского предпринимательства, и поддержка спорта, и обозначенная президентом России задача по развитию Дальнего Востока. Наш банк активно работает по всем этим направлениям, предлагая соответствующие программы кредитования.
- Проект связан с работой по оздоровлению детей с ограниченными возможностями. То есть речь идет о вложениях в «человеческий капитал», - отметил губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - Привлекая МСП Банк к нам в регион, мы помогли подобрать помещение в центре Биробиджана, чтобы предпринимателям было удобно работать. Мы понимаем, что МСП Банк предлагает бизнесу Дальнего Востока уникальные условия кредитования. Малый и средний бизнес составляет около 70% всех предприятий ЕАО, и для нас крайне важно, что у него появляются новые инструменты поддержки бизнеса специально для Дальнего Востока.
- МСП Банк - единственный банк, который устроил меня как представителя малого бизнеса. Благодаря содействию банка уже к осени 2019 года наш обновленный спорткомплекс должен открыться. Хочу сказать большое спасибо специалистам МСП Банка в Биробиджане и в Москве, работавшим с нами при оформлении кредита, - рассказала индивидуальный предприниматель Наталья ФИЛИМОНОВА.
По словам предпринимателя, предоставить необходимую сумму для реализации проекта, 25 млн рублей, смог только МСП Банк. Важно, что ставка по кредиту составит 6,5% годовых, что ниже действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
- Благодаря участию в программах федеральной Корпорации МСП у нас есть возможность предлагать уникальные процентные ставки для отдельных видов проектов, - подчеркнул председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.
Напомним, что за последний год МСП Банк значительно укрепил свое присутствие на Дальнем Востоке. Банком разработаны кредитные продукты специально для дальневосточных субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, МСП Банк фокусируется на поддержке проектов на территориях опережающего развития.
Артем СТРОГИН.
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