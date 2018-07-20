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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:34 |
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Private banking для VIP-персон Дальнего Востока набирает обороты
В итоге российский рынок private banking в рамках частного банковского обслуживания за прошедшие годы смог аккумулировать внутри себя около $121 млрд (по данным портала www.Vip-Bankir.ru). Эксперты предполагают, что не более 10% состоятельных клиентов (около 15-20 тыс. человек) охвачено банковскими услугами ВИП-уровня.
От общего к частному
За последние годы в России произошло, что называется, настоящее смешение банковских стилей. От специальных условий обслуживания для VIP-клиентов отечественные банкиры перешли к предоставлению услуг полноценного private banking, включающего в себя полное финансовое обслуживание клиента, где немаловажная роль отводится не только банковским и инвестиционным продуктам, но и всевозможного рода консультациям, причем не всегда финансового плана.
Дальневосточный сервис для состоятельных клиентов старается следовать веяниям времени. Предположительно, дальневосточный рынок услуг частного банковского обслуживания прибавляет 40-50% ежегодно. Альфа-Банк один из первых вышел на этот путь взаимоотношений с клиентами в России и на Дальнем Востоке, переформатировав ряд дополнительных офисов для работы с премиум-сегментом. Восточный экспрессбанк – первый из региональных банков в ДФО открыл обособленные отделения для обслуживания важных персон, кстати, центр обслуживания ВИП-клиентов Региональной дирекции по Приморскому краю является одним из самых динамичных среди аналогичных подразделений банка в ДФО.
Виктор КУРНАКОВ, начальник отдела разработки и продвижения продуктов для VIP-клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка, рассказывает, что банк активно развивает названное направление. «Это касается и сервиса, и перечня предлагаемых услуг. Так, количество VIP-клиентов в АТБ за 2011 год увеличилось в 3,5 раза. За счет чего мы это сделали? У нас выстроена система индивидуального сопровождения, которая позволяет нашим клиентам чувствовать себя нужными банку», – поясняет руководитель отдела.
Пройдя крещение кризисом, российские банки, а значит, их дальневосточные филиалы, стали частью банковских групп, как в случае с объединением под одним брендом коммерческого и инвестиционного банка «Открытие», покупкой Сбербанком «Тройки Диалог» и одного из швейцарских банков, специализирующихся на частном банковском обслуживании особо значимых клиентов. Многоточие поставил своим выходом на рынок в апреле 2012 года банк «БКС Премьер» – дочерний финансовой группе Брокеркредитсервис, открывший филиал во Владивостоке.
Личный банкир
На Дальнем Востоке VIP-клиентов действительно окружают заботой, предлагая решить даже нефинансовые вопросы.
Сегодня дальневосточные ВИПы заказывают через консьерж-сервис банков и аренду самолетов, и билеты на чемпионаты мира по футболу, и даже круг общения в социальных сетях. Доступно практически все! При этом под свое крыло банк берет и всю семью VIP-клиента, делая доступным для каждого из ее членов индивидуальные условия по вкладам, продуктам кредитования, выпуск «золотых» и «платиновых» карт.
По словам заместителя управляющего по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Василия БОЙКО, сегодня понятие «личный банкир» настолько органично вошло в жизнь приморских VIP-клиентов, что вполне может составить конкуренцию по востребованности профессии «личный доктор». И это поистине так.
«VIP-клиенты становятся членами нашей большой банковской семьи, поэтому круглосуточная забота о финансовых нуждах клиента – это вполне нормальная ситуация. Чтобы удержать клиента, надо с ним находиться, что называется, на одной волне», – отмечает помощник управляющего по вопросам частного банковского обслуживания Владивостокского филиала банка «Кедр» Татьяна АРЖАНОВА.
«Мы находимся в постоянном поиске новых решений, подходов для создания наиболее благоприятного сервиса для VIP-клиента, стараемся разнообразить их общение с банком. Устраиваем в нашем офисе дружеские встречи, дегустации элитной парфюмерии, презентации лучших произведений живописи. Обязательно поздравляем всех клиентов с днем рождения и праздниками. На Новый год VIP-клиенты получали от банка брендированные MAC-буки, iPad и многие другие приятные подарки. На Старый Новый год мы пригласили наших клиентов отведать шампанского с икрой. Еще зимних акций – поздравление клиентов с Днем Святого Валентина с дегустацией сладкой продукции компании TORTO BELLO под прекрасные романтические стихи о любви. Замечу, что на таких встречах мы разговариваем о чем угодно, только не о деньгах», – поделилась с «ДК» директор центра обслуживания ВИП-клиентов Региональной дирекции по Приморскому краю ДТУ Восточного экспресс банка Оксана ИГНАТОВА.
Порог для VIP
Как правило, вклад на 1 млн рублей и кредитоспособность, равная доходу на одного члена семьи по 80-90 тыс. рублей в месяц, представляют пропуск к банковскому сервису VIP-класса на Дальнем Востоке.
Банкиры не охотно распространяются на эту тему, но, по негласному правилу, VIP-клиенты все же имеют определенную градацию: с вкладами от 1 млн рублей – таких больше всего у банков, от 20 млн рублей, от 50 млн рублей и совсем эксклюзивная категория – от 100 млн рублей (таких клиентов в кредитных организациях буквально единицы).
«В Азиатско-Тихоокеанском банке существует многоуровневая система отнесения к категории VIP-клиента: по сумме размещения, по занимаемой должности в крупных предприятиях или госструктурах, по величине дохода и ликвидного капитала. Разумеется, подход к каждому клиенту при присвоении статуса VIP-клиента индивидуален. И дело вовсе не в какой-то определенной минимальной сумме вклада, а в том, чтобы клиент, особенно тот, кто является нашим партнером исторически, почувствовал свою значимость», – говорит Виктор Курнаков.
Василий Бойко замечает, что особо важный клиент самостоятельно выбирает, какие услуги для него важны, а в каких нет необходимости. Пакет «Винтаж», например, предполагает максимальный сервис для VIP-клиентов, вплоть до помощи в выборе личного вертолета или самолета или слитка драгоценного металла в швейцарском банке. Кстати, такие запросы, в частности, от владивостокских клиентов уже поступали.
Интересно, что даже кризис 2008 года не вверг VIP-клиентов кредитных организаций на Дальнем Востоке в панику. К слову, подобный уровень психологической устойчивости наблюдается у вкладчиков, заработавших далеко не один миллион рублей.
Поле особого внимания
«Все вопросы, которые так или иначе возникают у клиента, он обговаривает с индивидуальным менеджером в отдельной переговорной комнате за чашечкой чая или кофе. Мы понимаем потребности клиента и всегда готовы выехать к нему в офис для решения многочисленных вопросов. Клиент сделал заказ на покупку определенного пула наличной валюты? Индивидуальный менеджер предупредит о благоприятном моменте для приобретения указанной суммы и предложит специальный курс конвертации. Владельцы депозитов на более чем значительные суммы могут рассчитывать на спецкурс даже для $500. Все поставленные задачи мы решаем оперативно. К примеру, клиента, прибывшего в Москву, встретят, разместят, даже предоставят помещение для его собственных бизнес-переговоров в VIP-отделении банка», – говорит Оксана Игнатова.
«В любом городе присутствия банка клиенты могут заказать для себя анализ рынка зарубежной недвижимости и поручить проверить юридическую чистоту осуществляемой сделки. Кстати, владивостокские VIP-клиенты в рамках кредита «Эллада» стали собственниками разнообразной недвижимости в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Помимо всех статусных карт, в том числе VISA Pontian (специализированного продукта банка «Кедр», предоставляющего возможность овердрафта до 400 000 рублей), мы выдаем бонусные карты для каждого клиента, которые предлагают дополнительные скидки для VIP-клиентов в различных салонах, ресторанах, закрытых клубах, торговых центрах дорогой мебели, одежды», – уточняет Татьяна Аржанова.
Life Style + инвестиции
Уже сегодня Сбербанк предлагает состоятельным дальневосточникам воспользоваться своей новой линейкой продуктов, совмещающих функции депозита и страховки: вклад «Старховой-ПЕРСПЕКТИВА», «Страховой – Индекс плюс»; депозита и участия в паевом инвестиционном фонде, а также возможностью открыть обезличенный металлический счет (ОМС). По словам Игоря ОВЧАРИКА, руководителя VIP-направления Дальневосточного банка Сбербанка России, в последнее время все больше клиентов выбирает инвестиции в ОМС как дополнение к другим видам инвестиций. Вклады Премиум Сбербанка, в ряду которых «Особый», «Мультивалютный», «Накопительный», «Пополняемый», «Международный», «Доверительный», обладают достаточной надежностью, ликвидностью и доходностью и станут, уже стали интересны для клиентов.
«В период финансовой и политической напряженности в мире, подкованные клиенты постоянно находятся в поиске правильного размещения своих сбережений, а именно, в поиске надежных и доходных инструментов. В данном случае клиенты Хабаровского и Приморского краев сделали выбор в пользу вкладов АТБ, разработанных специально для особой категории», – делится собственными наблюдениями Виктор Курнаков.
«В рамках персонального частного обслуживания клиенты НОМОС-РЕГИОБАНКА могут воспользоваться программами накопительного страхования жизни Generali PPF «Премиум» и программой для детей «Солнышко». Банк помогает налаживать отношения с зарубежными банками (например, Люксембург, Швейцария), открывать вклады в экзотических валютах и различных драгоценных металлах. Также в рамках Private Banking ВИП-клиент получает возможность воспользоваться услугами Life Style и составить, например, винную или художественную коллекцию», – говорит Анастасия ШАТАЛОВА, заместитель начальника управления персонального менеджмента НОМОС-РЕГИОБАНКА.
«Расширение спектра небанковских услуг, доступных в Приморье, – сегодня одна из наших насущных задач, хотя перечень услуг банка и без того велик. Сегодня Промсвязьбанк во Владивостоке работает над тем, чтобы услуги нотариальной поддержки, налогового консультирования были доступны так же срочно, как к нам поступит подобная просьба от нашего клиента», – делится с «ДК» Василий Бойко.
Игорь Овчарик обращает внимание на то, что владелец карты Visa GOLD помимо услуг консьерж-службы может воспользоваться еще и медицинской и юридической поддержкой за рубежом. Обладатели карт Visa Platinum в дополнение к вышеперечисленным сервисам могут пользоваться специальными страховыми программами по защите покупок (страхование приобретенного товара от утери и кражи в течение 90 дней) и имеют удвоенный гарантийный срок на товар.
Владельцы VISA Infinite обладают по-настоящему безграничными возможностями. Фактически их номинанты являются членами закрытого клуба и решение об их выпуске принимается на уровне президента банка, как минимум, при наличии на счете у владельца 30 млн, а лучше 50 млн рублей. Уровень сервиса для таких ВИПов, как вы понимаете, самый высокий.
Досье «ДК»
Общий объем активов VIP-клиентов (частных лиц, располагающих денежными средствами от 700 тыс. руб.) составил 3398 млрд руб. При этом в топ-150 на долю государственных банков приходится 48% активов, универсальные частные банки контролируют 29,9% активов, банки с преобладающим участием иностранного капитала – 9,5%, региональные банки – 7,1%, банки, специализирующиеся на работе только с состоятельными частными лицами, – 5,5% (по данным портала www.Vip-Bankir.ru).
Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».
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