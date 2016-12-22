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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ФРДВ и банк "Открытие" договорились о сотрудничестве при реализации проектов на Дальнем Востоке
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом развития Дальнего Востока и банком «Открытие». Как сообщает журнал «Дальневосточный Капитал», документ подписали первый заместитель генерального директора ФРДВ Михаил Полковов и член правления, старший вице-президент банка «Открытие» Геннадий Жужлев.
Соглашение заключено с целью развития сотрудничества по реализации на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе инфраструктурных проектов, предполагающих среднесрочное и долгосрочное вложение средств. Кроме того, ФРДВ и «Открытие» договорились о взаимодействии в области финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. В том числе в рамках реализуемой Фондом развития Дальнего Востока программы «Доступный кредит для МСП».
Справка:
АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Входит в систему государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока. В настоящее время Фонд реализует 10 инвестиционных проектов общей стоимостью более 172 млрд рублей.
Планируемые инвестиции Фонда в одобренные проекты - 15,8 млрд рублей.Совокупный экономический эффект от реализации проектов: увеличение ВРП на 560 млрд рублей, дополнительные налоговые поступления – 115,6 млрд рублей, более 5,7 тысяч новых рабочих мест. Всего на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов общим объемом около 2 трлн рублей инвестиций.
ПАО Банк « ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие» Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп .Работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» - универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (ВВ-) и Moody’s (Ba3).
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