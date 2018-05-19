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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 09 Июня, 00:51 |
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Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
«Рәсәй кƟне белән!», «Ород уласай удэрƟƟр!», «Урысыем и мафэкiэ тыкъышъуфэгушiо!» — так, например, звучит «С Днем России!» на татарском, бурятском и адыгейском языках. Всего в социальном проекте Сбербанка используются 30 языков: абазинский, аварский, адыгейский, алтайский, башкирский, бурятский, идиш, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, карельский, коми, кумыкский, лезгинский, мансийский, марийский, мокшанский, ногайский, осетинский, русский, татарский, тувинский, удмуртский, хакасский, хантыйский, чувашский, эвенский, эрзянский и якутский.
На специальном сайте http://sberbank1206.ru размещена короткая справка о каждом из этих языков и озвученная версия поздравления с Днем России с транскрипцией. Любой желающий может выбрать поздравление на понравившемся языке и поделиться им в социальных сетях с хештегом #этовсеРоссия, а также предложить язык, которого еще нет на сайте.
Идея акции — в том, чтобы не только напомнить о многоязычности России, в которой говорят более чем на 230 языках, но и дать возможность в этих языках попрактиковаться. Это позволит каждому ощутить, насколько Россия больше и шире стереотипных представлений о ней, и привлечет внимание к редким языкам, находящимся под угрозой исчезновения.
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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн. предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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