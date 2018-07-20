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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 23:42 |
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«Универсальная лизинговая компания»: динамика успеха
– Общая сумма договоров лизинга, заключенных «Универсальной лизинговой компанией» в 2011 году, превысила 5,9 млрд рублей, рост объемов нового бизнеса составил 31%. Несмотря на условия жесткой конкуренции, компании удалось не только удержать объем лизингового портфеля, но и значительно его превысить – на 1 января 2012 года он составил 6,2 млрд рублей. Собственный капитал компании на сегодняшний день превышает 900 млн рублей.
– Не менее серьезных успехов «Универсальная лизинговая компания» достигла в привлечении новых клиентов. Так, если в 2010 г. было заключено 217 договоров лизинга, то в 2011 году – уже 328. При увеличении объемов нового бизнеса на 31% рост количества договоров составил 51%. Это свидетельствует о том, что лизинговый портфель компании в 2011 г. формировался не только за счет крупных VIP-клиентов, но и за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Средняя сумма сделки по данной категории лизингополучателей составила 2 млн руб. Данная тенденция говорит не только о диверсификации лизингового портфеля компании, но и росте ее конкурентоспособности на рынке лизинговых услуг Дальневосточного региона. Всего же за 10 лет работы «Универсальная лизинговая компания» обрела более 250 постоянных клиентов.
– Юбилейный год ознаменовался для компании расширением географии деятельности. Так, еще в начале прошлого года среди дальневосточных регионов наименее охваченным услугами компании оставался Магадан. Руководством «Универсальной лизинговой компании» при поддержке первого заместителя губернатора Магаданской области, мэра г. Магадана и Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства для руководителей предприятий, собственников бизнеса, представителей государственных органов и некоммерческих организаций был проведен семинар «Лизинг. Преимущества очевидны». Впоследствии это привело к значительному росту числа заявок на получение лизинговых услуг от предприятий малого и среднего бизнеса Магаданской области.
– За 10 лет успешной работы на рынке «Универсальной лизинговой компанией» было передано в лизинг более 2000 единиц техники, основу которой составили строительная, дорожно-строительная техника (41%) и автотранспорт (31%). За это время компания реализовала 1512 проектов – преимущественно в строительной (46%), горнодобывающей (19%) и лесной (16%) отраслях.
– Успехи компании не остались незамеченными и столичными аналитиками. По данным специализированного журнала «Лизинг ревю», в 2011 году «Универсальная лизинговая компания» в рейтинге 95 крупнейших российских лизинговых компаний по стоимости заключенных и профинансированных договоров заняла 25-е место. Кроме того, организация вошла в ТОП-10 крупнейших лизинговых компаний страны в сфере лесозаготовительного оборудования и техники (1-е место), торгового оборудования (1 -е место), дорожно-строительного оборудования и техники (7-е место) и сельскохозяйственного оборудования и техники (9-е место).
– Что касается дальневосточного рынка, то здесь по объему лизингового портфеля «Универсальная лизинговая компания» уверенно занимает второе место, уступая лидерство лишь крупному федеральному игроку. В то же время одним из важнейших преимуществ «Универсальной лизинговой компании» перед столичными конкурентами остается оперативность принятия решения, что зачастую является определяющим критерием для предприятия при выборе лизингодателя.
Впрочем, все достигнутые за 10 лет результаты для «Универсальной лизинговой компании» – отнюдь не потолок. Об этом свидетельствуют уже первые месяцы 2012 года, ставшие для компании крайне результативными. Так, сумма и количество договоров лизинга, заключенных за январь – февраль 2012 г., оказались в два раза выше, чем за соответствующий период прошлого года. В дальнейших планах «Универсальной лизинговой компании» – эту динамику сохранить.
Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».
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