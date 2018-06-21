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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:10 |
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В ДФО НОМОС-РЕГИОБАНКу конкурировать и развиваться интересно
Синергетический эффект
Группа НОМОС-БАНКа является одним из крупнейших кредиторов российского корпоративного сектора, по итогам 9 месяцев 2011 года ее кредитный портфель корпоративным клиентам превысил 340 млрд рублей, и более 50% из них приходится на средний бизнес. «Мы активно развиваем все наши приоритетные направления: сотрудничество с крупными и средними корпоративными клиентами, с малым бизнесом, с частными клиентами. Корпоративный бизнес при этом для нас является традиционно одним из наиболее развитых направлений, его доля в доходах, прибыли, активах банка очень существенна. Работа банка направлена как на взаимодействие с крупными федеральными гигантами, такими как Росатом, ДВМП, ДВЖД, так и на сотрудничество с небольшими компаниями. Средний и малый бизнес оказался основным драйвером роста в портфеле нашего банка за минувший год. Если в целом портфель банка вырос на 30,7%, то количество компаний с выручкой до 10 млрд рублей в нашем портфеле увеличилось на 40%», – отметила Ирина Гордеева.
Возможности Группы НОМОС-БАНКа очень широки: от классических кредитов и кредитных линий, документарных операций, факторинга, инструментов управления ликвидностью до полного спектра услуг при реализации сделок слияния и поглощения (финансирование покупки акций аэропорта Толмачево в Новосибирске, а также морского порта в Новороссийске), инвестиционные услуги, в том числе операции хеджирования. Банк осуществляет проектное финансирование инвестиционных проектов, в его портфеле – проекты по строительству кирпичных заводов, предприятий по изготовлению МДФ-плит.
Одним из ключевых регионов развития для Группы НОМОС-БАНКа является Дальний Восток. Входящий в Группу НОМОС-БАНКа НОМОС-РЕГИОБАНК прочно занимает место на банковском рынке и играет существенную роль в развитии экономики ДФО. «Мы понимаем, что вопросы развития экономики и кредитование – это вопросы взаимосвязанные, – отметил президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Сергей ГРЕБЕНЮК. – Группа НОМОС-БАНКа и НОМОС-РЕГИОБАНК как ее форпост в ДФО располагают теми ресурсами, которые необходимы для развития наших сегодняшних и потенциальных клиентов».
Мощные финансовые возможности Группы НОМОС-БАНКа, занимающей второе место среди частных российских банков по размерам активов, широкая продуктовая линейка, современные технологии, а также доступ на международные рынки – все это позволяет НОМОС-РЕГИОБАНКу активно наращивать объемы финансирования экономики Дальневосточного региона и гарантировать надежность вложения средств клиентов.
Не секрет, что в экономических процессах региона особую роль играет крупный и средний бизнес. При этом закономерно, что с завершением долгосрочных инфраструктурных проектов (как например, в Приморском крае подготовка к саммиту АТЭС) структура спроса на банковские продукты для корпоративных клиентов претерпит изменения. Приоритеты сместятся в сторону традиционных кредитных продуктов.
По словам Сергея Гребенюка, стройки проходят, а экономика остается, поэтому остаются значимыми вопросы организации ликвидности на предприятиях, кэш-менеджмент, вопросы финансирования, предложение инструментов для участников внешнеэкономической деятельности. В числе ключевых клиентов, которыми будут востребованы данные продукты и услуги, – представители среднего бизнеса: компании с оборотом от 300 млн до 10 млрд рублей, которые обеспечивают основной вклад в развитие региона.
Особая сфера интересов – выгодное размещение временно свободных средств и возможность сочетания кредитно-депозитных схем, гарантийные инструменты в пользу таможенных и налоговых органов, Росалкогольрегулирования для производителей алкогольной продукции, а также гарантии возврата возмещенного НДС. Есть спрос и на организацию проектного финансирования, торговое финансирование с привлечением экспортных агентств, постфинансирование с использованием ресурсов российских и зарубежных банков.
Дополнительные возможности и преимущества обслуживания предоставляет НОМОС-РЕГИОБАНК для групп компаний. Банк обеспечивает единый равный сервис высокого уровня и выгодные тарифы обслуживания для всех компаний холдинга вне зависимости от оборота и срока работы на рынке каждой отдельно взятой компании. На условиях холдинга в НОМОС-РЕГИОБАНКе могут обслуживаться и группы компаний, которые формально холдингами не являются, но принадлежат и управляются одним владельцем. С каждой группой компаний работу ведет отдельный клиент-менеджер.
«Такой комплекс предлагаемых услуг – это банковский конек, который позволяет нам сегодня серьезно развивать данную сферу бизнеса», – отметил Сергей Гребенюк.
Постоянство развития
НОМОС-РЕГИОБАНК вошел в Группу НОМОС-БАНКа в 2005 году. С тех пор осуществлялась постепенная интеграция бизнеса кредитных организаций, которая завершилась в 2011 году. Довольно продолжительный срок объясняется особым подходом Группы – интеграция должна создавать для клиентов новые возможности и преимущества, не доставляя неудобств. За период сотрудничества выросли возможности НОМОС-РЕГИОБАНКа в части кредитования, произошло десятикратное увеличение бизнеса и прибыли банка. Была оптимизирована организационная структура, введен новый подход к клиентской работе, позволивший еще больше повысить эффективность взаимодействия с клиентами.
Произошло обновление технологий и продуктового ряда по всем базовым направлениям: кредиты для бизнеса (более 10 кредитов и кредитных линий для крупного и среднего бизнеса, 15 продуктов для малого предпринимательства, более 10 видов банковских гарантий), депозиты, потребительское кредитование (с возможностью установления индивидуальной ставки), ипотека (7 программ), сервисы персонального частного обслуживания (в том числе уникальные программы инвестирования Allianz Вектор и детского страхования «Солнышко»). Новые подходы и продукты позволили «открыть дверь шире» и выйти за рамки «своих клиентов».
Помимо обновления продуктовой линейки и сервисов 2011 год и начало 2012 года были ознаменованы расширением географического присутствия банка.
В феврале текущего года НОМОС-РЕГИОБАНК открыл новый офис в Благовещенске. Выход на новый рынок в Амурской области являлся плановым шагом в рамках стратегии развития Группы НОМОС-БАНКа в ключевых регионах ее присутствия.
Сменили свое местоположение офисы НОМОС-РЕГИОБАНКа в Биробиджане и Владивостоке. Новые современные офисы находятся в центральных районах города и оснащены всем необходимым для быстрого и качественного обслуживания.
В 2011 году НОМОС-РЕГИОБАНК существенно расширил банкоматную сеть за счет вступления в Объединенную расчетную систему (ОРС). Теперь снимать наличные без комиссии клиенты банка могут не только в банкоматах НОМОС-РЕГИОБАНКа и НОМОС-БАНКа, но и более чем в 11000 банкоматов 80 банков – партнеров системы ОРС по всей России.
В рамках дистанционного обслуживания клиенты также с удовольствием используют сервисы БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-ОФИС и возможности отправки предварительных заявок на продукты и услуги с сайта банка.
«Сегодня у нас есть набор конкурентных и технологичных предложений, которые позволяют нам быть ближе к клиентам, и мы не намерены останавливаться на этом. Таков вектор развития НОМОС-РЕГИОБАНКа и Группы НОМОС», – сказал Сергей Гребенюк.
Юрий Рогов, «Дальневосточный капитал».
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