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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:53 |
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Ингосстрах: путь лидера
Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов своих клиентов «Ингосстраху» позволяют лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Сегодня «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг, в том числе страхование имущества, добровольное медицинское страхование (ДМС), ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, страхование детей, страхование туризма, комплексное обслуживание юридических лиц (страхование имущества, репутации, ответственности, коммерческой деятельности, пенсионные программы).
Досье "ЗР"
Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости «Ингосстраха» оценивается на уровне «ВВВ», рейтинг по национальной шкале – «ruАА+», прогноз «Стабильный». Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» с 2002 года ежегодно присваивает «Ингосстраху» максимальный рейтинг «A++».
Нести ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков компании позволяют высокий уровень финансовой устойчивости, значительные объемы собственных средств и надежные перестраховочные программы. «Ингосстрах» преуспел в области отношений с клиентами, главным итогом которых стало доверие миллионов физических лиц и десятков тысяч компаний. Важно, что 9 марта 2011 г. ОСАО «Ингосстрах» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, что является одним из наиболее объективных доказательств отлаженности бизнеса и надежности компании.
В настоящее время услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории РФ благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 221 населенном пункте России. Кроме того, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50 %. На сегодняшний день членами ИНГО являются 8 компаний за рубежом и 8 – на территории РФ. Пять представительств «Ингосстраха» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья: в Азербайджане, Казахстане, Украине, Индии, Китае.
Деятельность страховщика отмечена многими призами и наградами. Так, 11 апреля 2011 г. «Ингосстрах» был признан лауреатом конкурса «БРЕНД ГОДА/EFFIE – 2010». 31 мая 2011 г. компания признана победителем Национальной премии «Золотой диплом-2011» за информационную открытость и профессионализм. 8 июня 2011 г. страховщик стал лауреатом премии «Финансовая элита России 2011» в номинации «Гран-при: Страховая компания года». 30 июня 2011 г. ОСАО «Ингосстрах» стало победителем Всероссийской премии в области страхования «Золотая Саламандра» в двух главных номинациях: «Качество страховых услуг 2010 года» и «Информационно открытая организация года». Премию «Золотая Саламандра» компания получала также в 2008 и 2009 гг.
Стоит отметить, что «Ингосстрах» играет весьма заметную роль в российском страховом сообществе, являясь постоянным членом ряда ассоциаций российских страховщиков и принимая активное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального страхования. Компания входит в ряд профессиональных организаций и пулов: Союз Российских судовладельцев, Международный союз морского страхования (Швейцария), Российский союз автостраховщиков, Международный союз авиационных страховщиков (Лондон), Международная ассоциация страховщиков технических рисков (Великобритания), Ассоциация страховщиков ответственности за причинение вреда в области промышленной безопасности, Всероссийский союз страховщиков, Российский ядерный страховой Пул и др.
В рамках спонсорских и благотворительных программ компания последовательно поддерживает различные виды отечественного спорта. В частности, «Ингосстрах» уже реализовал несколько десятков проектов в области поддержки и укрепления национального спорта, а также является Партнером Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (до конца 2016 г.) и Партнером Олимпийской и Паралимпийской российских сборных (применительно к каждой из команд Олимпиад 2012, 2014 и 2016 годов) в категории «Страхование».
Филиал ОСАО «Ингосстрах» в Хабаровске: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 22а, тел.: (4212) 910-395, www.ingos.ru.
"Дальневосточный капитал" N9, сентября 2011
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