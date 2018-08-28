|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Сентября, 15:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточные VIP-клиенты доверили Сбербанку свыше 2,5 млрд рублей
Как сообщил начальник отдела по работе с состоятельными клиентами Дальневосточного банка Сбербанка России Игорь ОВЧАРИК, за шесть месяцев работы VIP-клиентами банка стали более 500 человек. Это в первую очередь состоятельные клиенты банка, а также руководители крупных предприятий и организаций региона. Уже сейчас VIP-клиенты хранят в Дальневосточном банке Сбербанка России более 2,5 млрд рублей, а их кредитный портфель составляет более 250 млн рублей.
Для привилегированных клиентов оборудованы отдельные кабинеты с доступом в кассу, где в спокойной и конфиденциальной обстановке можно общаться с персональным менеджером. Как пояснил Игорь Овчарик, минимальный объем средств от 4 млн рублей, размещенный в Сбербанке, обеспечивает клиенту индивидуальное банковское обслуживание.
Предложения для клиентов включают в себя как традиционные банковские продукты - вклады, кредиты, пластиковые карты «Премиум»-класса, так и новые, соответствующие растущей заинтересованности VIP-клиентов в высокодоходных инструментах, таких как участие в паевых инвестиционных фондах, брокерское обслуживание, доверительное управление, инвестиционно-страховой продукт Allianz Indexx.
"Дальневосточный капитал" N9, сентябрь 2011
- "Экосистема" для бизнеса
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
- Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
- Росбанк прокредитует "РусГидро"
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.