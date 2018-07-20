|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Августа, 07:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Фонд социального страхования по Республике Бурятия выбрал СГ "ХОСКА" в качестве страховщика
Фонд социального страхования по Республике Бурятия выбрал СГ «ХОСКА» в качестве страховщика. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании, заявка страховой группы «ХОСКА» (ПАО) признана победителем по итогам запроса котировок, организованного Государственным учреждением.
По условиям конкурсной документации в срок до 17 октября со страховой группой будет заключён государственный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности для нужд регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.
Информация о компании:
Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991г. Филиалы и представительства Компании работают в 50 городах в 15 регионах России. В числе клиентов Компании - порядка 100 000 физических и юридических лиц.
- Андрей ШАРАФУТДИНОВ, директор управления по работе с госорганами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы ставим для себя приоритетом региональные проекты
- Группа "Открытие" назначила лидера на Дальнем Востоке
- Росбанк прокредитует "РусГидро"
- Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны
- Двузначные проценты дохода - это реально!
- Банк "Открытие" трансформирует региональную сеть отделений
- Сбербанк: малый бизнес кредитуем онлайн
- Аккуратные банки
- Чуть выше нуля
- Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.