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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский филиал ВТБ лидирует в обслуживании внешнеторговых операций
В чем причины многолетнего лидерства? Конечно, удобство - все необходимые документы, включая контракты и грузовые таможенные декларации, можно предоставить в электронном виде. Консультационная поддержка - клиентам ВТБ доступны консультации любого уровня сложности на русском, английском и китайском языках, помощь в поиске и проверке контрагентов. Далее, передовые расчеты - в разных валютах, включая все более востребованные сегодня иены и юани. В зоне доступа даже узбекские сумы и целый ряд экзотических валют. Развитая инфраструктура, обширная корреспондентская сеть ВТБ и собственные зарубежные корсчета хабаровского филиала, дающие ему возможность проводить платежи в режиме он-лайн по дальневосточному времени.
Особая гордость специалистов ВТБ - выгодные условия конверсии, большой опыт проведения аккредитивных операций, в том числе с привлечением иностранного финансирования, хеджирование - страхование рисков неблагоприятного изменения курса валют.
Конверсия
Хабаровский филиал ВТБ не просто уверенно себя чувствует в сегменте конверсионных валютных операций, он участвует в формировании этого рынка в регионе. Конверсия валют в РФ проходит на Московской межбанковской валютной бирже, где и определяется ежедневный курс обмена. ММВБ открывается, когда рабочий день на Дальнем Востоке подходит к концу. Потому дальневосточные банки продают валюту в течение дня по собственным курсам, закладывая большую разницу между покупкой и продажей, чтобы обеспечить собственную доходность в случае изменения обменных курсов после начала торгов на ММВБ. Но такой подход увеличивает цену денег для покупателей.
Чтобы сузить этот «коридор» и сделать конверсию дешевле для импортеров и экспортеров, банк ВТБ создал на Дальнем Востоке дилерский центр, контролирующий и перераспределяющий движение валютной ликвидности в восточных филиалах ВТБ в режиме реального времени. Для точного определения курса валют во Владивостоке стал работать так называемый «ночной дилер».
- Это я для Москвы «ночной» дилер, а для Дальнего Востока - самый что ни на есть дневной, - улыбается Юрий ДЯТЛОВ. - Мы начинаем работу в 9 утра по нашему времени. В это время действуют ведущие между собой валютные торги банки Австралии, Японии, КНР. Там определяются курсы доллара к евро и региональным деньгам, которые, с учетом цен на нефть и золото, дают возможность сформировать соотношение стоимости рубля ко всем основным валютам. И уже с открытия наших офисов клиенты видят котировки, которые потом весьма точно повторяются на торгах ММВБ.
Надо сказать, что дальневосточные клиенты вправе самостоятельно выбрать - обменивать деньги по местному курсу или дождаться 16-18 часов и провести операцию по ставкам ММВБ.
- Не более 20% клиентов ждут, чтобы оформить сделку по курсу ММВБ. По большей части это компании, управляемые из Москвы или имеющие свои филиалы в центральном регионе России, - говорит ведущий менеджер отдела продаж продуктов транзакционного бизнеса хабаровского филиала ВТБ Роман БАЛАШОВ.
Настоящим открытием для рынка стала предлагаемая ВТБ конверсия без открытия счета. Она предполагает возможность проведения выгодных конверсионных операций для клиентов других банков, без обязательств постоянного обслуживания в ВТБ. По данным хабаровского филиала ВТБ, порядка 10% клиентов, регулярно пользующихся конверсией в филиале, делают это без открытия счета, за 10 месяцев 2012 года они провели обменных операций на $40 млн.
Впрочем, соотношение «своих-чужих» клиентов в конверсии постоянно меняется. Войдя в ВТБ за валютой, попробовав обслуживание, часть предприятий переводит в банк свои счета, получая доступ ко всей линейке передовых продуктов.
Созданная технологическая цепочка, включающая в себя также возможность в течение дня продавать и покупать любое количество валюты за рубежом, позволила не только обеспечить эффективной конверсией сеть банка ВТБ на востоке страны, но и начать торговлю валютой на межбанковской площадке Дальнего Востока.
Без риска
Популярным инструментом поддержки конверсионных операций клиента во всем мире является страхование валютных рисков, или хеджирование. ВТБ заключает такие контракты довольно активно.
Многие сделки в долларах, юанях или другой валюте становятся невыгодными после значительного подорожания иностранных денег. ВТБ предлагает компаниям, имеющим длительные контракты с зарубежными партнерами, заключать с банком отдельное соглашение о фиксации курса в определенных значениях или коридорах, чтобы застраховать компанию от резкого роста или падения стоимости валюты. При этом ряд продуктов хеджирования не предусматривает никакой дополнительной оплаты (страховой премии) со стороны клиентов банка.
Набирающий силу юань
Ситуации, когда есть желанный доллар и вся остальная ненужная валюта, в мире уже не существует. Отдельным и важным направлением для хабаровского филиала ВТБ стала работа по организации расчетов в юанях. В 2011 году филиал произвел расчетов на 47 млн юаней, что в 4 раза больше в сравнении с 2010 годом. В 2012 году объем расчетов 2011 года был достигнут уже к 1 ноября. По импортным платежам в юанях хабаровский ВТБ занимает 55% в Хабаровском крае. В 2012 году стала поступать и экспортная выручка.
- Мы достигли того, что платежи в юанях не дороже, чем в долларах. Сейчас они стоят столько же или дешевле, - рассказывает директор отдела продаж продуктов транзакционного бизнеса хабаровского филиала ВТБ Андрей СТЕМПКОВСКИЙ. - Два-три года назад платить в юанях было дороже. Шла двойная конверсия: рубль - доллар, доллар - юань. Сейчас проводится прямая котировка рубль-юань, исключающая посредничество доллара. Кроме того, для операций в юанях ВТБ предлагает выгодные условия тарификации, которые меньше ставок за обслуживание операций в долларах. По просьбе клиента мы делаем сравнительные расчеты, анализируем эффективность его операций в долларах и юанях.
К тому же импортеры, покупающие продукцию в КНР, имеют возможность при расчете в юанях дополнительно получить скидку у китайского контрагента. Проще говоря, цена товара в юанях будет ниже его цены в долларах, поскольку и китайский продавец экономит на конверсии из доллара в свою нацвалюту и не несет валютный риск. Например, известная российская торговая сеть «Спортмастер», клиент ВТБ, только от перехода на расчеты в юанях получила от своих китайских поставщиков дополнительную скидку в 3%.
Способствует росту расчетов в юанях и позиция правительства КНР, поддерживающего это направление в торговле со всеми странами. Если в 2010 году Китай проводил около 3% своих международных торговых операций в юанях, в 2011 году эта цифра по разным оценкам составляет от 8% до 10%, в первом полугодии 2012 года показатель превысил 12%, по имеющимся прогнозам, к 2015 году до 50% внешнеторговых операций КНР будут осуществляться через юань.
В этом году есть уже примеры, когда и отечественные экспортеры, леса например, пожелали получать расчет в юанях, конвертируя их в рубли в хабаровском филиале ВТБ. Цена продажи получается выше, чем при оплате в долларах, так как покупатель опять же не теряет средства при покупке американской валюты и может заплатить за товар немного дороже, а продавец вполне выгодно продает юани сразу за рубли. Экспортно-импортные компании вообще могут не выводить из юаня оборотные средства.
Преимущество расчетов в юанях через хабаровский филиал ВТБ заключается в том, что прямая котировка рубль-юань может быть выдана уже с утра. Клиенты могут без всякого предварительного резервирования, узнав с утра курс юаня, купить или продать необходимое количество китайской валюты. Кроме того, учитывая, что у филиала существуют прямые корреспондентские отношения с китайскими банками, платеж в юанях доходит до адресата в КНР в течение одного дня.
Есть и предложение по расчетам в рублях. Совместно с филиалом в Шанхае мы предлагаем такие расчеты и российским, и китайским клиентам. ВТБ является маркет-мейкером курса рубль-юань на Китайской валютной бирже. Выручка китайского экспортера в рублях может быть конвертирована в юани по максимально выгодному курсу. Использование такой схемы расчетов помогает российским импортерам страховать валютные риски.
Аккредитивный расчет
Следующая технологическая ступень по сравнению с простым переводом средств - это использование аккредитива. Клиенты ВТБ с подачи специалистов банка используют его давно и активно. Наиболее интересен аккредитив с использованием иностранного финансирования. Обычная схема расчетов для импортера выглядит так: кредит в банке, перевод денег в необходимую валюту, отправка платежа, получение товара. Аккредитив ВТБ, выставленный за своего клиента банку его зарубежного партнера, меняет привычный механизм. Операцию по приобретению товара финансирует иностранный банк, стоимость денег которого за рубежом значительно дешевле, чем в РФ, а хабаровский клиент ВТБ получает еще и возможность расчета за полученный товар по факту его реализации.
- Борьба между банками сегодня идет за использование лучших технологий, позволяющих предоставить клиенту наиболее выгодные виды конверсии и расчетов, - говорит Роман Балашов. - Судя по результатам, ВТБ в этом технологическом соревновании весьма преуспел.
Александр ЗУБОВ, "Дальневосточный капитал".
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