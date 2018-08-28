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Финансы
09 Декабря 2012, 16:59 | Финансы

Мобильность со Сбербанком

В декабре 2012 года в Дальневосточном Сбербанке проходит акция "Стань 200-тысячным пользователем "Сбербанк ОнЛ@йн" и получи подарок". С этого же месяца процентная ставка по депозитам, открытым через Интернет или устройства самообслуживания банка, стала на 1% выше базовой ставки по банку, предоставляемой при оформлении договора в офисе.

Внимание Сбербанка к современным системам доступа к банковским услугам, исключающим физический контакт с банком, - следствие его стратегии на сохранение и укрупнение клиентской базы за счет улучшения качества обслуживания.

Точки самообслуживания

На этом пути появление банкоматов и информационно-платежных терминалов, с наделением их широкими возможностями в самостоятельном осуществлении банковских операций, стало для Дальневосточного Сбербанка отличным механизмом вывода большинства простейших операций за стены офисов, сотрудники которых стали освобождаться от функций операционистов, обретая качества финансовых консультантов. Такой подход позволил за короткое время избавиться от негативного наследия советской эпохи - постоянного скопления очередей в отделениях банка, сохранив при этом все плюсы долгого исторического развития, заключающиеся, в том числе, в его социальной значимости для населения РФ.

Сегодня Дальневосточный банк Сбербанка России владеет сетью устройств самообслуживания, включающей более 1 тыс. 300 банкоматов и 1 тыс. 250 информационных платежных терминалов, на которых можно оплатить услуги более 2500 поставщиков. Система постоянно совершенствуется, подстраиваясь под меняющиеся запросы. Так, например, возникла функция открытия депозитов. Для удобства клиентов в главное меню банкоматов и терминалов выведено несколько наиболее популярных направлений, в числе которых сотовая связь, где можно выбрать платеж на уже оплаченные ранее номера, которые виртуальный Сбербанк хранит в своей памяти, или ввести новый номер. При оплате наличными деньгами через терминалы удаленного доступа, не выдающие сдачу, теперь не обязательно округлять суммы с зачетом остатков на следующий месяц, их можно отправить на пополнение баланса сотового телефона. Мелочь, но она характеризует желание банка максимально учесть интересы и потребности своих клиентов. Доступ к развитой сети самообслуживания Сбербанка имеют клиенты и других кредитных организаций. Здесь они могут не только осуществлять коммунальные платежи и оплату услуг связи, но и производить выплаты по кредитам своих банков. При этом комиссия за платеж в адрес другого банка ниже, чем, например, на почте или в других коммерческих банках.

Сбербанк ОнЛ@йн

Новым прогрессивным шагом Сбербанка стал проект «Сбербанк ОнЛ@йн» - интернет-банкинг Сбербанка, признанный одной из лучших интернет-систем среди российских банков. Этот сервис дает возможность снять нагрузку с устройств самообслуживания и приблизиться к клиенту, войдя к нему домой почти в буквальном смысле. С его помощью люди, имеющие банковскую карту и доступ в сеть Интернет, могут осуществлять платежи и переводы почти по всем направлениям банковских услуг из любой точки мира. Более того, в нынешнем году в «Сбербанк ОнЛ@йн» появилась опция открытия депозитов, дающая дополнительную возможность управления собственными финансами через Интернет. Как уже говорилось, открыть накопительный счет через Интернет или устройства самообслуживания выгодней, чем идти в офис банка. Для тех, кто является акционером каких-либо предприятий, доступны счета ДЭПО - в Интернете можно их просматривать и делать заявки в депозитарий. В последнее время у интернет-пользователей появилась возможность совершать операции по обезличенным металлическим счетам, открытым в драгоценных металлах. Сегодня предпринимаются усилия для предоставления возможности открытия таких счетов через Интернет, что добавит новые аргументы в пользу выбора интернет-банкинга в качестве инструмента управления личными средствами.

Подключение к системе является очень несложным, пошаговые инструкции этой операции выдаются клиентам прямо на сайте банка. Осуществляя перевод в системе «Сбербанк ОнЛ@йн», можно оставить комментарий, и получатель средств, вместе с смс об их поступлении на его карту, получит текст вашего письма. При оплате коммунальных счетов можно создать шаблон в собственном кабинете и дальше осуществлять платежи, только меняя суммы.

- В 2012 году система «Сбербанк ОнЛ@йн» стала лидером роста среди других услуг удаленного доступа, - рассказывает советник председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей Жарский. - С начала года число ее пользователей увеличилось на 110 тыс. человек, достигнув к концу ноября 195 тыс. При этом количество проходящих через интернет-банкинг операций выросло в разы: доля «Сбербанк ОнЛ@йн» в общем объеме платежей, проходящих через устройства самообслуживания, в 2011 году составляла 0,5%, а к декабрю нынешнего года достигла 7%.

Система имеет высочайшие защитные характеристики. Только в этом году вышло 9 релизов - изменений, новых версий совершенствования защиты, реагирующих на возникновение потенциальных угроз.

Мобильный банк

Развитие сервиса «Мобильный банк» - операции с помощью сотового телефона - позволяет Сбербанку находиться всегда рядом с клиентом. Услуга подключается к любой выпускаемой Сбербанком банковской карте и в последнее время эволюционирует от простого отчета об изменении состояния счета на карте до опций, близких к возможностям «Сбербанк ОнЛ@йн».

«Мобильный банк» позволяет без комиссий и проволочек пополнять баланс своего телефона и любого другого абонента сотовой связи. На номер 900 отправляется сообщение с указанием оператора, через пробел - номера телефона получателя (без первой 8-ки), суммы платежа. После получения кода и пересылки его на номер 900 баланс абонента мгновенно пополняется.

Благодаря «Мобильному банку» теперь даже не нужно знать номер карты другого клиента Сбербанка, чтобы отправить ему денежный перевод. Достаточно помнить только номер его телефона.

- Создаете простое СМС-сообщение для 900, с которого приходят все сообщения от банка об изменении вашего счета: набираете слово «перевод», ставите пробел, вводите последние 4 цифры номера вашей банковской карты, через пробел вписываете без первой 8-ки номер телефона получателя платежа, вновь ставите пробел и указываете сумму перевода. После отправки запроса получите ответное смс с кодом операции, переслав который, осуществите мгновенный перевод. Таким образом можно отправить от 1 рубля до 8 тыс. рублей в сутки, - объясняет несложный механизм Андрей Жарский.

Разработано специальное приложение для телефонов, упрощающее пользование услугой. Оно самостоятельно формирует смс-сообщения с запросами на разные виды услуг. Клиент только вводит сумму и нажимает клавишу «отправить». Программы существуют для смартфонов, работающих на системе Андроид и Apple - они находятся в числе бесплатных продуктов официальных интернет-магазинов. Приложение для обычных сотовых телефонов можно скачать на сайте банка.

На конец ноября около 1 млн 600 тыс. клиентов - примерно 60% держателей карт Дальневосточного Сбербанка - пользовались услугой «Мобильный банк». Из них почти 390 тыс. человек совершают с помощью своего телефона финансовые операции. Доля «Мобильного банка» в общем объеме платежей через удаленные каналы обслуживания выросла с 2% в 2011 году до 4% в 2012 году.

В очереди на пополнение перечня возможностей мобильного банка - платежи за стационарный телефон, которые станут доступны клиентам уже в I квартале будущего года. В следующем году появится автоплатеж по услугам ЖКХ, что даст значительный всплеск объемов мобильных платежей. Новые услуги будут добавляться по мере готовности постоянно развивающейся системы, в соответствии с появлением потенциально спроса со стороны клиентов.

В начале 2012 года в удаленные каналы были переведены 68% банковских операций, потенциально возможных для проведения через устройства самообслуживания, Интернет и мобильный телефон. На 1 октября уже 78% таких операций проходили через удаленные каналы. По плану, на конец года этот показатель должен достичь 80%. Скорее всего, план будет перевыполнен. В декабре традиционно наблюдается рост клиентской активности, связанный с появлением премиальных выплат, производимых предприятиями своим сотрудникам по итогам года. И «Сбербанк ОнЛ@йн» обретет своего юбилейного клиента до наступления нового года. Ведь развитие современных технологий для Сбербанка - способ быть всегда востребованным, оставаться на передовых позициях, сохраняя лучшие традиции 171-летней истории.

Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал".

 

Теги: банки  сервис  интернет 


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