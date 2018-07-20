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10 Января 2014, 14:36 | Финансы

Наводнение на Дальнем Востоке поставило серьезный вопрос перед страховщиками и государством

Официальные итоги страхового рынка будут подведены совсем скоро. И тогда появится возможность представить ушедший год со всей строгостью выверенных показателей, конкретных данных и обоснованных оценок. Но пока этого нет, "Дальневосточный капитал" попросил страховщиков, работающих на дальневосточном рынке, поделиться своими неформальными итогами, мнением, основанным на ощущениях, наблюдениях, индивидуальном восприятии событий года и его результатов. Каким был этот год для страховщиков? Что он оставит в истории отрасли?

Татьяна МЕЖУЕВА, директор Дальневосточного регионального центра ОСАО «Ингосстрах»:


 

- 2013 год можно назвать временем относительного спокойствия для страховщиков, мы не производили каких-то рекордных выплат. Исключая ситуацию с моторными видами страхования, внешняя конъюнктура рынков была достаточно стабильной и позволяла нам активно работать, наращивая портфели и привлекая новых клиентов. Даже катастрофа, связанная с наводнением, не смогла серьезно отразиться именно на страховом рынке, поскольку доля защищенного полисами имущества, к сожалению, оказалась невелика. Будем надеяться, что потребители извлекут из этой трагедии уроки лично для себя и будут более основательно подходить к страховой защите собственной недвижимости, которая, по сути, для большинства граждан является самым ценным, дорогостоящим и важным объектом имущества, потому что без машины или отпуска можно прожить, а вот без крыши над головой - довольно проблематично.

Если говорить об изменениях рынка в 2013 году, то большинство из них было связано с законодательными новациями. В полную силу заработал закон о страховании опасных производственных объектов, под действие которого с этого года попали не только коммерческие, но и бюджетные организации. В 2013 году также вступили в силу новые правила страхования пассажироперевозчиков. Эту законодательную инициативу можно признать одной из самых социально значимых, поскольку она защищает пассажиров наземного общественного транспорта, а это большая часть населения. Наконец-то страховой рынок пришел к тому, что ущерб жизни и здоровью компенсируется в рамках лимита 2 млн рублей, мы шли к этому довольно долго.

Картина была бы не полной без упоминания проблем, которые обострились в течение 2013 года и пока не нашли своего решения. В первую очередь речь идет об ОСАГО, где ситуация уже перешагнула все критические пороги и требует серьезных стратегических шагов. Многие страховые компании уже пересматривают стратегию работы в этом секторе, пытаясь справиться с убыточностью. Тем не менее на сегодняшний день мы имеем в этом виде страхования тарифы, которые не менялись с 2003 года, а также лимиты покрытия полисов, которые в большинстве случаев оказываются недостаточными для защиты интересов автолюбителей. Для решения проблем ОСАГО необходимо привести лимиты и тарифы в соответствие с нынешними реалиями действительности. От этого выиграют все стороны: и страховщики, и страхователи, и государство. Надеемся, что эти шаги будут сделаны.

Сергей ПЕРЕЛЫГИН, генеральный директор PPF Страхование жизни:


 

- В целом, последние годы стали знаковыми для нашей отрасли. Прежде всего потому, что государство обратило пристальное внимание на рынок страхования жизни, выбрав этот сегмент в качестве одного из ключевых инструментов стабилизации и развития экономики. Мы начали активную дискуссию, совместно вырабатывая емкие и эффективные решения в рамках стратегии по развитию рынка. Если говорить о конкретных событиях, то стоит отметить создание мегарегулятора, состоявшийся переход на МСФО, введение спецдепозитария, старт проекта по сертификации агентов. Все это уже оказывает влияние на объем и качество российского рынка страхования и - что еще более важно - на уровень доверия клиентов к страховщикам.

Николай НИКОЛЕНКО, заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ»:


 

- Прошедший год запомнится созданием единого мегарегулятора финансового рынка на базе Центрального банка РФ, под чей контроль был передан надзор. Последние события в банковской сфере говорят о том, что надзор настроен очень серьезно и не допустит существования на рынке компаний, которые регулярно нарушают закон, не важно, крупные они или нет.

Также в 2013 году на страхование вновь начали распространяться положения закона «О защите прав потребителей», и страхователи получили право требовать 50-процентный штраф от присужденных судом ко взысканию сумм и компенсации морального вреда. Кроме того, был упрощен процесс подачи искового заявления в суд. Все это привело к резкому росту судов по страховым делам. Очень много событий на протяжении всего года происходило в сегменте автострахования: до сих пор открытым остается вопрос тарифов и увеличения лимитов в ОСАГО, а также вопросы, связанные с разработкой стандартных условий страхования КАСКО, с созданием базы страховых историй.

В 2013 году появился новый обязательный вид страхования - страхование гражданской ответственности перевозчиков. Несмотря на то что сроки вступления закона в силу были сдвинуты, в течение года неоднократно возникали споры по поводу тарифов, данный вид страхования довольно успешно работает и пострадавшие пассажиры своевременно получают компенсации. Еще один, обязательный с января 2014 года, вид страхования - страхование ответственности застройщиков при долевом строительстве - наделал много шума как в страховом, так и строительном сообществе.

Сергей МЕЗЕНИН, территориальный директор ОАО «СОГАЗ» по Дальневосточному федеральному округу:

- Мне бы хотелось отметить два ключевых события 2013 года. Первое - это наводнение лета-осени 2013 года, ставшее, я думаю, самым знаковым событием для всех страховщиков Дальневосточного федерального округа. Эта трагедия в очередной раз поставила перед государством серьезный вопрос: что планируется менять в системе защиты граждан с точки зрения финансов? Примеры Крымска и Дальнего Востока показали, что на практике уровень проникновения страхования имущества от наводнений в России не выше 10%. В Европе, к примеру во Франции, 98% населения имеют страховую защиту от данного вида рисков. Часть сборов от этого вида страхования идет в специальный фонд, который тратится местным Минрегионом и Минфином по представлению местных властей на превентивные мероприятия, такие как возведение защитных дамб, переселение людей в безопасные районы. Думаю, что сложившиеся критические паводковые ситуации в Крымске и на Дальнем Востоке ярко продемонстрировали, что нашему государству нужно перенимать и использовать опыт этой модели защиты граждан от стихийных катастроф. СОГАЗ одним из первых признал наводнение на Кубани страховым случаем, гарантировал и произвел выплату страхового возмещения всем, чье имущество было застраховано в компании. В настоящее время мы ведем работу по урегулированию убытков наших клиентов в результате наводнения на Дальнем Востоке.

Вторым ключевым событием стал 20-летний юбилей Страховой Группы «СОГАЗ». За эти годы СОГАЗ превратился в одного из крупнейших страховщиков страны, который обеспечивает страховую защиту тысяч предприятий и миллионов граждан по всей стране.

Стратегия развития Группы в Дальневосточном федеральном округе предусматривает расширение ее деятельности в перспективных с точки зрения страхования регионах округа. Рыночные реалии и прогнозы социально-экономического развития однозначно показывают, что ДФО относится к числу таких регионов. Как клиентоориентированная компания, СОГАЗ считает необходимым создавать все условия для успешного развития бизнеса своих клиентов. Мы гордимся тем, что нам доверяют свою страховую защиту ведущие предприятия округа. Именно наши клиенты и партнеры вдохновляют нас на постоянное развитие и профессиональный рост. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы у них никогда не появилось повода усомниться в правильности сделанного выбора. 

Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь,  2014 год.

 

Теги: наводнение  страхование 


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