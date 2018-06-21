Банк Москвы - надежный партнер в развитии регионов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Июля, 04:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
02.07 |
Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
02.07 |
Владивосток из города для машин превратится в город для людей
02.07 |
По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
02.07 |
Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
02.07 |
На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
10 Января 2014, 14:47 | Финансы

Банк Москвы - надежный партнер в развитии регионов

На протяжении всего 2013 года филиал Банка Москвы во Владивостоке по всем направлениям бизнеса демонстрировал уверенный рост, причем выше средних показателей по рынку региона. Корпоративный кредитный портфель филиала на 1 декабря 2013 года увеличился до 5 млрд рублей, 35% составили займы муниципальному бизнесу. Одним из значимых направлений работы банка стало участие в системе обслуживания государственного или муниципального заказа, финансирование проектов с привлечением внебюджетных средств для решения социально значимых и важных задач в регионе.

Как отметил директор Владивостокского филиала ОАО «Банк Москвы» Андрей ВЛАСОВ, банк становится партнером в развитии регионов и городов страны и в рамках этого направления активно участвует в проектах развития и поддержки инфраструктуры Приморского края и г. Владивостока.

- Известно, что банки до сих пор неохотно берутся за кредитование региональных и муниципальных предприятий - уж слишком много рисков при небольшой положительной практике подобного взаимодействия с властями. Банк Москвы смело берется за такие проекты. В чем секрет?

- С муниципальными предприятиями Банк Москвы работает давно, и основной опыт получен в Москве. Было принято решение транслировать такой опыт в регионы присутствия, в том числе в Приморский край. Если понимать, как и что делать при реализации подобных проектов, то получается запланированный результат. Ясно, что подход «кредитной фабрики» здесь неуместен, поскольку любая фабрика по определению предполагает наличие типовых условий. Здесь же рано или поздно возникает момент, когда просто необходимо отойти от привычной схемы, проявить гибкость и предложить клиенту нестандартное решение. Используя такой подход, мы без сомнений можем работать с краевыми и муниципальными предприятиями, а они в нашем лице получают надежного финансового партнера.

- То есть речь идет о государственно-частном партнерстве?

- Да, в какой-то степени речь идет в том числе и о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Уже давно этот вопрос у нас в стране обсуждается на самых высоких уровнях, но общей федеральной законодательной базы нет, поэтому каждый регион идет своим путем.

Как пример могу привести содействие в реализации регионального проекта «Строительство краевого медицинского центра в г. Владивостоке». Владивостокский филиал Банка Москвы подписал договор об открытии кредитной линии казенному предприятию Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» на сумму более 1 млрд рублей. Согласно договору Банк Москвы финансирует затраты на строительство медцентра в рамках исполнения государственного контракта. С кредитной поддержкой Банка Москвы проходит завершение строительства во Владивостоке многофункциональных гостиничных комплексов. С госкомпанией подписан кредитный договор на сумму 1,4 млрд рублей. Хочу отметить, что на этом наше партнерство с заказчиком строительства не прекращается: в данный момент находится на рассмотрении кредитная заявка еще на 1,6 млрд рублей.

- Насколько интересно банку сотрудничество с краевыми и муниципальными властями в области жилищно-коммунального хозяйства? Ведь это самая рискованная сфера?

- Любая сфера будет рискованной при отсутствии должного опыта и компетенций. В Банке Москвы такой положительный опыт имеется, поэтому нам интересны практически любые виды партнерства с краевыми предприятиями и муниципалитетами. Мы уже взаимодействуем, например, с КГУП «Приморский водоканал» (оформлена кредитная линия на 2,3 млрд рублей) и КППК «Приморкрайстрой» (выдана гарантия в размере 0,5 млрд рублей) в рамках программы реконструкции и развития системы водоснабжения в г. Владивостоке и других населенных пунктах края.

Кроме того, Владивостокский филиал Банка Москвы профинансировал подготовку к отопительному сезону 2013-2014, предоставив кредит на 500 млн рублей КГУП «Примтеплоэнерго». На рассмотрении вопрос о предоставлении дополнительных кредитных ресурсов предприятию в таком же объеме. Мы также работаем по направлению развития транспортной инфраструктуры края. Так, Владивостокский филиал Банка Москвы сотрудничает с одной из крупнейших компаний дорожно-строительной отрасли Приморья ОАО «Примавтодор», которой в 2013г. установлен общий лимит кредитных и гарантийных продуктов на сумму 2 млрд руб.

Накопленный опыт взаимодействия между правительством города и Банком Москвы тиражируется в регионы, конечно же при учете региональных особенностей. И при профессиональном подходе, который демонстрирует наш филиал, мы вырабатываем свой собственный положительный опыт, который интересен не только Банку Москвы, но и органам власти и, в конечном счете, жителям Приморского края.

Реклама. Генеральная лицензия Банка России №2748 от 10.08.2012.

Анна РЫКОВА, Журнал "Дальневосточный капитал", январь,  2014 год.

 

Теги: Банк Москвы  кредиты  банки 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика