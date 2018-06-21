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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банк Москвы - надежный партнер в развитии регионов
Как отметил директор Владивостокского филиала ОАО «Банк Москвы» Андрей ВЛАСОВ, банк становится партнером в развитии регионов и городов страны и в рамках этого направления активно участвует в проектах развития и поддержки инфраструктуры Приморского края и г. Владивостока.
- Известно, что банки до сих пор неохотно берутся за кредитование региональных и муниципальных предприятий - уж слишком много рисков при небольшой положительной практике подобного взаимодействия с властями. Банк Москвы смело берется за такие проекты. В чем секрет?
- С муниципальными предприятиями Банк Москвы работает давно, и основной опыт получен в Москве. Было принято решение транслировать такой опыт в регионы присутствия, в том числе в Приморский край. Если понимать, как и что делать при реализации подобных проектов, то получается запланированный результат. Ясно, что подход «кредитной фабрики» здесь неуместен, поскольку любая фабрика по определению предполагает наличие типовых условий. Здесь же рано или поздно возникает момент, когда просто необходимо отойти от привычной схемы, проявить гибкость и предложить клиенту нестандартное решение. Используя такой подход, мы без сомнений можем работать с краевыми и муниципальными предприятиями, а они в нашем лице получают надежного финансового партнера.
- То есть речь идет о государственно-частном партнерстве?
- Да, в какой-то степени речь идет в том числе и о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Уже давно этот вопрос у нас в стране обсуждается на самых высоких уровнях, но общей федеральной законодательной базы нет, поэтому каждый регион идет своим путем.
Как пример могу привести содействие в реализации регионального проекта «Строительство краевого медицинского центра в г. Владивостоке». Владивостокский филиал Банка Москвы подписал договор об открытии кредитной линии казенному предприятию Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» на сумму более 1 млрд рублей. Согласно договору Банк Москвы финансирует затраты на строительство медцентра в рамках исполнения государственного контракта. С кредитной поддержкой Банка Москвы проходит завершение строительства во Владивостоке многофункциональных гостиничных комплексов. С госкомпанией подписан кредитный договор на сумму 1,4 млрд рублей. Хочу отметить, что на этом наше партнерство с заказчиком строительства не прекращается: в данный момент находится на рассмотрении кредитная заявка еще на 1,6 млрд рублей.
- Насколько интересно банку сотрудничество с краевыми и муниципальными властями в области жилищно-коммунального хозяйства? Ведь это самая рискованная сфера?
- Любая сфера будет рискованной при отсутствии должного опыта и компетенций. В Банке Москвы такой положительный опыт имеется, поэтому нам интересны практически любые виды партнерства с краевыми предприятиями и муниципалитетами. Мы уже взаимодействуем, например, с КГУП «Приморский водоканал» (оформлена кредитная линия на 2,3 млрд рублей) и КППК «Приморкрайстрой» (выдана гарантия в размере 0,5 млрд рублей) в рамках программы реконструкции и развития системы водоснабжения в г. Владивостоке и других населенных пунктах края.
Кроме того, Владивостокский филиал Банка Москвы профинансировал подготовку к отопительному сезону 2013-2014, предоставив кредит на 500 млн рублей КГУП «Примтеплоэнерго». На рассмотрении вопрос о предоставлении дополнительных кредитных ресурсов предприятию в таком же объеме. Мы также работаем по направлению развития транспортной инфраструктуры края. Так, Владивостокский филиал Банка Москвы сотрудничает с одной из крупнейших компаний дорожно-строительной отрасли Приморья ОАО «Примавтодор», которой в 2013г. установлен общий лимит кредитных и гарантийных продуктов на сумму 2 млрд руб.
Накопленный опыт взаимодействия между правительством города и Банком Москвы тиражируется в регионы, конечно же при учете региональных особенностей. И при профессиональном подходе, который демонстрирует наш филиал, мы вырабатываем свой собственный положительный опыт, который интересен не только Банку Москвы, но и органам власти и, в конечном счете, жителям Приморского края.
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Анна РЫКОВА, Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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