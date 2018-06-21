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10 Января 2014, 15:42 | Финансы

Внешэкономбанк: приоритетный Дальний Восток

Группа Внешэкономбанка (ВЭБ) выступает важнейшим инвестиционным партнером региона, и в 2013 году эти отношения стали еще крепче.

Общая стоимость проектов, уже реализованных, реализуемых и тех, что запланированы в регионе с участием Внешэкономбанка, - почти 344 млрд рублей, из них банк готов предоставить 226 млрд рублей. В результате на Дальнем Востоке должны появиться более 20 тысяч современных рабочих мест.

ВЭБ, как банк развития, участвует в 11 крупных инвестпроектах. Самый масштабный из них - освоение Северо-Западного участка Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Общая стоимость первого этапа комплексного освоения Эльги оценивается в $4,74 млрд. ВЭБ предполагает предоставить три кредитные линии: первая с лимитом выдачи соответственно $150 млн, $2 085 млн и $418,7 млн. Решение об этом принял наблюдательный совет банка в сентябре 2013 года. Первый транш в размере 406 млн рублей в рамках первой кредитной линии «Эльгауголь» (входит в состав группы «Мечел») уже получил в ноябре 2013 года.

Реализация первого этапа комплексного освоения Эльгинского каменноугольного месторождения с балансовыми запасами 2,1 млрд т углей подразумевает строительство разреза, а также ГОКов общей проектной мощностью 11,7 млн т углей в год.

Данный проект соответствует количественным и качественным критериям Меморандума о финансовой политике ВЭБа. Он направлен на повышение эффективности использования природных ресурсов, устранение инфраструктурных ограничений, включая развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, а также на поддержку экспорта, создание в регионе новых рабочих мест.

В настоящее время на экспертизе ВЭБа находятся еще шесть проектов на общую сумму 253,7 млрд рублей, с предполагаемым участием банка - 236,1 млрд рублей.

Банк тесно сотрудничает с руководством Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия). В 2013 году Внешэкономбанк и администрация Приморского края утвердили план совместных мероприятий по комплексному развитию Дальневосточного региона на 2013-2018 годы. Согласно плану власти края направят на рассмотрение в банк 12 проектов, общая стоимость которых превышает 250 млрд рублей. Актуальными для Приморья являются сферы агропромышленного комплекса, переработки природных ресурсов, промышленности и транспортной инфраструктуры. Данные отрасли, согласно Меморандуму о финансовой политике ВЭБа, относятся и к приоритетам инвестиционной деятельности банка. Предполагается, что финансирование будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства.

В программе развития Дальнего Востока ВЭБ особое внимание уделяет подготовке и переподготовке кадрового состава региона, где наблюдается дефицит профессионалов. Нередко компании отправляют в банк заявки на получение кредита с впечатляющими суммами, но качество проработки многих из них низкое. Поэтому совместно с бизнес-школой «Сколково» ВЭБ разрабатывает учебные программы, которые помогут подготовить квалифицированные кадры по управлению проектной деятельностью на Дальнем Востоке, в том числе для реализации инфраструктурных проектов и расширения экономических связей со странами Азии.

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", январь,  2014 год.

 

Теги: инвестиции  Внешэкономбанк  банки 


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