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10 Октября 2012, 18:46 | Финансы

Бюджетники застрахуют опасные объекты

С 1 января 2013 года закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО) распространит свое действие на объекты, находящиеся в ведении бюджетных учреждений. Об изменениях в законодательстве "ДК" рассказала заместитель директора по корпоративному страхованию филиала компании РОСГОССТРАХ в Хабаровском крае Людмила МЕЛЬНИКОВА.

- Людмила, какие объекты после Нового года попадут под определение «опасных» в соответствии с законом об ОС ОПО, и как это затрагивает обычных граждан?

- Это опасные объекты, которые являются государственным или муниципальным имуществом и финансирование эксплуатации которых полностью или частично осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, а также лифты и эскалаторы в многоквартирных домах.

Реализация данного закона - в интересах не только собственников предприятий-владельцев опасных объектов, которые в случае аварии на застрахованном объекте смогут за счет страховой компании возместить ущерб, причиненный имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, включая пострадавших сотрудников предприятия. В законе напрямую заинтересованы и рядовые граждане. Ведь именно к государственному или муниципальному имуществу относится большая часть объектов ЖКХ, авария на которых может оставить без света, воды или тепла целые микрорайоны. Закон об ОС ОПО позволяет цивилизованным образом возместить потерпевшим причиненный ущерб.

- Какие меры могут применяться к тем предприятиям и организациям, которые должны были приобрести полис ОС ОПО и не сделали этого?

- С 1 апреля текущего года для компаний, эксплуатирующих опасные объекты без договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, применяются штрафные санкции: для должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. В отдельных случаях деятельность предприятия даже может быть остановлена. Также предусмотрено право регрессного требования к предприятиям, не исполнившим закон, в случае компенсационных выплат потерпевшим при аварии.

- Какие действия должны предпринять бюджетные организации в связи с введением в действие новых положений закона?

- Основная задача для них сегодня - внести в свой бюджет на следующий год статью расходов на страхование ОС ОПО и выбрать страховую компанию, в том числе, провести необходимые конкурсные процедуры. Наши сотрудники со своей стороны готовы помочь владельцам опасных объектов своевременно и правильно подготовиться к началу 2013 года.

Юрий Рогов, журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: страхование 


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