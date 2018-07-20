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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Эксперты: Рост ставок по вкладам в ДФО продолжится
Тягаться с федеральным гигантом региональным банкам вряд ли по силам, тем не менее дальневосточники как доверяли, так и продолжают доверять своим региональным финансовым учреждениям. И в данном обзоре мы сделали акцент именно на местные банки.
На два амурских банка приходится около двух третьих общего объема вкладов дальневосточников в региональные кредитные организации.
Рынок вкладов брал передышку до конца лета и был готов к небольшой прибавке. Тогда и сейчас фаворитами повышения вновь оказались региональные банки, которые одновременно стараются учесть все пожелания Банка России и не заходят слишком далеко. «Федералы» также держатся в тренде, но более сдержанно. Диапазон взлета ставок на различные сроки и различные суммы за последние 8 месяцев варьировался в пределах 0,3-1%.
Заместитель председателя правления Роял Кредит Банка Елена ИШМУРАТОВА считает, что кредитные организации начинают повышать ставки, как только на финансовых рынках начинаются проблемы с ликвидностью. Многое зависит от регулятора, но, безусловно, опыт прошлых лет показал - успешно чувствуют себя только те банки, которые не занимаются демпингом на рынках финансовых услуг, а развиваются взвешенно и динамично.
Амурские банки, вперед!
В Дальневосточном федеральном округе еще во втором квартале 2012 года сохранялась устойчивая тенденция роста объема вкладов населения, за этот период вклады возросли на 10,5%, или 25534,2 млн рублей, что на 4,02% (8740,3 млн рублей) больше увеличения вкладов в первом квартале нынешнего года.
Судя по итогам второго квартала, структура банковских вкладов осталась неизменной. Так, на два банка Амурской области (Азиатско-Тихоокеанский банк и Восточный экспресс банк) приходится около 2/3 от общего объема вкладов - 63% (153,9 млрд рублей). В то время как в приморские и хабаровские банки на 1 июля 2012 года привлекли соответсвенно 36389 млн рублей (15%) и 30046,8 млн рублей (13%) всех вкладов ДФО. В других субъектах федерации на Дальнем Востоке объем привлеченных вкладов составляет менее значительную долю общего объема: Республика Саха (Якутия) - 4% (10355,4 млн руб.), Камчатский край - 3% (7388,2 млн руб.), Сахалинская область - 2% (4835,9 млн руб.). (По информации Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»).
На долгие лета
Краткосрочные вклады (т. е. вклады до востребования и сроком привлечения до 30 дней) на Дальнем Востоке составляют менее 10% (22940,1 млн рублей). Тенденция такова - в основном дальневосточники вкладывают денежные средства на счета в банках со среднесрочной и долгосрочной перспективой. Так, на 1 июля 2012 года на вкладах сроком до 1 года оказалось сосредоточено 42,2%, суммарная величина которых составила 102130,3 млн рублей, и сроком более 1 года - 48,4% или 117856,8 млн рублей.
Кредитные организации Хабаровского края (71,8%) и Сахалинской области (67,8%) более других отдают предпочтение долгосрочным вкладам. Такой же политики придерживаются и банки других субъектов ДФО, однако разрыв по срокам привлечения не такой существенный - в Приморском и Камчатском краях долгосрочные вклады составляют половину (53,3% и 50,7%) от общей суммы вкладов. Банки Амурской области, в отличие от других кредитных организаций ДФО, во втором квартале продолжали привлекать средства граждан равномерно по срокам, краткосрочные (до востребования) - 4,2% (6447,6 млн рублей), среднесрочные (сроком от 30 дней до 1 года) - 53,6% (82521,9 млн рублей) и долгосрочные депозиты (более 1 года) - 42,2% (64943 млн рублей).
Николай ДРУК, начальник отдела розничного бизнеса региональной дирекции по Приморскому краю Дальневосточного филиала ДВТУ ОАО КБ «Восточный», отмечает, что клиенты предпочитают зафиксировать более высокую процентную ставку за счет длительного срока хранения. По мнению нашего собеседника, на сегодня рост рынка заимствований денежных средств поддерживают высокие ставки по вкладам.
По наблюдениям начальника отдела продуктов и сети
НОМОС-РЕГИОБАНКа Натальи КОВАЛЬЧУК, в последние 8 месяцев клиенты банка предпочитают размещать денежные средства в рублевые депозиты без возможности пополнения сроком 365 дней с наиболее высокой процентной ставкой, на втором месте по популярности - пополняемые рублевые депозиты сроком 181 день. Также востребованы вклады в иностранной валюте сроком 365 дней. Новое инвестиционное предложение НОМОС-РЕГИОБАНКа интерено состоятельным вкладчикам - это специальный вклад, который совмещает банковский депозит и открытие ПИФа. Процентная ставка по такому вкладу выше, чем по другим вкладам банка на аналогичные сроки и суммы. Однако инвестиционный риск по такому размещению все же учитывать следует.
Ведущий специалист отдела продаж ДВ филиала ОАО «Роял Кредит Банк» Ольга ДОЛМАТОВА в свою очередь отмечает: «В нашем банке есть возможность вложить средства сроком и на 30 дней, и на 5 лет. Значительная часть клиентов отдает свои предпочтения краткосрочным вкладам до года». Но все же лидером продаж на протяжении 5 лет является депозит для частных лиц Роял-Прогресс - отзывный вклад, сроком на 5 лет, с высокой ставкой и гибкими условиями».
«Особой популярностью в нашем банке в последнее время пользовались краткосрочные и среднесрочные вклады под высокий процент. Они содержат оптимальный баланс условий - от размера процентной ставки до параметров пополнения и возвратности. Наиболее востребованными оказались вклады на 3-6 месяцев. Если рынок находится в движении, всегда наблюдается рост интереса участников к более коротким ресурсам. Применительно к ситуации за последние полгода, рынок выжидал разрешения вопроса с дефицитом банковской ликвидности», - полагает пресс-секретарь ВТБ24 по Дальневосточному федеральному округу Анна ЛЕТЯГИНА.
Пополняемый депозит «Мультивалютный», рассчитанный на срок от 6 месяцев до года, стал популярным в Банке «Приморье». По мнению специалистов, по причине неограниченного количества конвертаций в рамках вклада, с использованием рублей, долларов, евро, японских иен и даже фунтов стерлингов и швейцарских франков.
Заместитель управляющего филиалом «Дальневосточный» Банка Интеза Александр КУЛЕВ подтверждает подобное мнение, уточняя факт о том, что депозит - один из самых «безрисковых» инструментов для сбережений средств частных клиентов и получения гарантированного дохода, что в данный момент особенно актуально на фоне нестабильного рынка ценных бумаг. Что касается тенденций в предпочтениях клиентов Банка Интеза по сроку вклада и валюте депозита, то здесь каких-либо кардинальных изменений, по мнению Александра Кулева, не наблюдается, по-прежнему преобладает доля рублевых вкладов со средним сроком 181 - 365 дней.
В ходе опроса, который провел «ДК», критерии, выбираемые высокодоходными группами населения, несколько отличаются от критериев мелких и средних вкладчиков. Интересно, что обеспеченные клиенты чаще остальных групп вкладчиков называют среди самых важных факторов «величину процентной ставки».
Однако специалисты дальневосточных банков сетуют, основной конкурент депозитам под высокий процент и весомые суммы - недвижимость. Вип-сегмент, на который рассчитаны вклады от 1 млн рублей, подчас делает выбор в пользу покупки квартиры, а не открытия вклада. Стоимость недвижимости в Приморье и даже в Хабаровске настолько гипертрофирована, что возможные доходы от перепродажи дорогого жилья превышают обещанный банковский процент.
700 тысяч - не предел
Участниками системы страхования вкладов на территории Дальневосточного федерального округа являются 30 банков, из которых 24 имеют лицензию на привлечение вкладов физических лиц. Семь кредитных организаций утратили лицензию, но продолжают оставаться в системе страхования вкладов в связи с неисполненными обязательствами перед вкладчиками и ведением конкурсного производства (в августе 2012 года отозвана лицензия банка «Камчатка»).
Дальневосточники активно размещают свои средства в коммерческих банках, не ограничиваясь застрахованной суммой в 700 тыс. рублей. Доля крупных вкладов во всех банках значительная, средняя по дальневосточному региону составляет 51,6%, а по субъектам - варьируется от 40 до 64,2%.
Вторыми по величине удельного веса в структуре вкладов пропорционально распределились вклады размером от 100 до 400 тыс. рублей и вклады от 400 до 700 тыс. рублей. По всем банкам доля их составляет от 11 до 22%. Вклады размером до 100 тыс. рублей составляют малую долю - от 5% в Амурской области до 17% в Республике Саха (Якутия). На 1 июля 2012 года размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам ДФО составляет 67,2% - в абсолютном выражении 163 224,9 млн рублей.
Максимальный объем страховой ответственности (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений), как и в прошлом квартале, приходится на Амурскую область - 104,4 млрд рублей. В меньшем объеме на Приморский - 22,2 млрд рублей и Хабаровский края - 21,2 млрд рублей, далее - Республику Саха (Якутия) - 8 млрд рублей, Камчатский край - 4,2 млрд рублей и Сахалинскую область - 3,1 млрд рублей.
Соотношение рублевых и валютных вкладов во втором квартале практически не изменилось, депозиты граждан в иностранной валюте занимают малую долю во всех субъектах ДФО, их удельный вес в общем объеме вкладов варьируется от 5,6% в Республике Саха (Якутия) до 13,2% в Амурской области.
Рост остановлен?
Буквально до июля нынешнего года процентные ставки по вкладам во всех банках изменялись лишь на десятые доли от прежнего уровня, за исключением единичного случая в Приморском крае, где к 18-летию одного из банков был открыт вклад по 13% (банк «Приморье») сроком на 2 года (до 100 тыс. рублей), в прошлом квартале самая высокая процентная ставка по Приморью составляла 10%. По другим субъектам резких изменений в сторону увеличения либо снижения не отмечается. Как и ранее, самая высокая ставка по вкладам предлагается банками Амурской области - 13,2% (во втором квартале 2012 г.).
Вполне возможно, что рост ставок будет приостановлен. Дальневосточные эксперты сдержаны в оценках.
Наталья Ковальчук оценивает рост процентных ставок с начала года по вкладной линейке НОМОС-РЕГИОБАНКа в параметрах от 0,1% до 0,8% по рублевым вкладам и от 0,1% до 0,5% - по валютным.
По мнению Александра Кулева, в ближайшее время возможно незначительное увеличение ставок по рублевым депозитам на 0,5% - максимум 1%, что обусловлено текущей тенденцией роста стоимости ресурсов для финансовых институтов. Но ожидать пиковых ставок уровня конца 2008 - 2009 годов, когда выплаты по годовому рублевому безотзывному депозиту доходили до 13-17%, не приходится.
Николай Друк считает, что значительного роста ставок к Новому году ждать не стоит, т.к. они и без этого высоки. Но рекламная активность банков будет нарастать, соответственно появление новых новогодних «вкладных» продуктов на рынке вполне закономерно. При этом предложение одним из банков ставки, значительно выше среднерыночной, будет означать, что в данной организации большие проблемы с ликвидностью. Серьезный рост ставок по вкладам возможен только в кризис, что в краткосрочной перспективе маловероятно.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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