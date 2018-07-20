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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:31 |
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НОМОС-РЕГИОБАНК: снизить ставки по кредитам помогает индивидуальный подход
«Такой подход широко практикуется в зарубежных банках, в России он внедряется ведущими кредитными организациями. Мы считаем, что финансово грамотный клиент с хорошей кредитной историей должен иметь возможность взять кредит с минимальной процентной ставкой», - прокомментировал директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса НОМОС-БАНКа Александр БАЗАНОВ.
При расчете процентной ставки учитываются кредитная история заемщика, полнота заполнения анкеты, наличие у него в собственности автотранспорта и недвижимости, отметки о пересечении границ в загранпаспорте. И что немаловажно, условия по кредитам соответствуют традиционному для НОМОС-РЕГИОБАНКа принципу прозрачности продукта: кредит выдается без каких-либо комиссий, отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение.
Кредит по новой системе можно получить на любые цели - учебу, ремонт, отдых, покупку авто и многое другое. Ведь для банка главная цель кредита - осуществление желаний клиента.
А те, кто хотел бы ускорить получение кредита, могут направить в банк предварительную заявку. Для этого нужно лишь зайти на сайт банка - www.nomos-regiobank.ru. Заполнение заявки займет не более двух минут. В удобное для клиента время специалисты банка позвонят ему сами и проконсультируют по максимальной сумме получения кредита конкретно для него, а также пригласят в банк для оформления документов.
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