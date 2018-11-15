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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Ноября, 03:24 |
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Хабаровский Сбербанк открыл фабрику сопровождения
Здесь происходит обработка всех клиентских операций: проведение коммунальных платежей, обработка заявок на кредиты, осуществление движений по банковским картам, перевод средств и учет вкладов, разборы претензий, сопровождение договоров эквайринга, зачисление и списание денежных средств на счетах клиентов. Все эти операции выведены в ЦСКО «Амурский» из отделений банка в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской областей.
Теперь Дальневосточный Сбербанк дополнительно сосредоточится на активизации программы переформатирования сети допофисов с целью усиления ее доступности и комфортности, увеличения скорости и качества обслуживания. По замыслу реформаторов, освобожденные от операций по сопровождению бизнеса сотрудники реконструированных отделений должны отдать все свое время и силы живой работе с клиентами, что положительным образом скажется на производственных показателях банка.
Заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ заметил, что сегодня в «Амурском» получили качественные рабочие места около 1,5 тыс. человек, что по значимости вполне сравнимо с открытием нового завода средних размеров. Например, на Хабаровском НПЗ трудятся около 1,3 тыс. человек.
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