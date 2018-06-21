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10 Ноября 2011, 20:33 | Финансы

Росбанк предложил малому и среднему бизнесу протестировать свои продукты

В Росбанке c 17 октября стартовала акция для представителей малого и среднего бизнеса «Бизнес-тест». По ее условиям клиенты банка получают возможность бесплатно пользоваться рядом продуктов и услуг на срок от 4 месяцев до 1 года. Акция продлится до 1 февраля 2012 года. Одно из ключевых решений новой стратегии объединенного банка - модель комплексного обслуживания. Пакетные продукты банка позволяют снизить для клиента общее количество стоимости услуг.
В рамках акции при одновременном открытии расчетного счёта, подключении к Интернет Клиент-Банку и оформлении бизнес-карты клиент получает бесплатные: ведение счета (5 месяцев), использование Интернет Клиент-Банка (4 месяца), обслуживание бизнес-карты VISA Business Electron, Maestro (1 год).

Помимо этого действующие клиенты Росбанка, чьи партнеры примут участие в акции по их рекомендации, смогут получить на выбор набор дополнительных бонусов, к примеру, сайт для малого бизнеса в подарок (включая бесплатный домен и хостинг на 1 год).

«Работа с предприятиями малого и среднего бизнеса - один из ключевых направлений Росбанка. Являясь крупнейшим международным банком в России, мы стремимся предлагать нашим клиентам лучшие условия и европейский уровень обслуживания. В рамках акции «Бизнес-тест» банк предложил своим потенциальным партнерам уникальную возможность оценить уровень сервиса, стоимость и качество своих продуктов. И тем самым более тщательно подойти к выбору финансовой организации», - прокомментировал начало акции «Бизнес-тест» Андрей ФРОЛОВ, директор филиала Росбанка во Владивостоке.

Досье "ДК"

Росбанк - крупнейшая за пределами Франции дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale, универсальный банк, предлагающий полный спектр продуктов для всех категорий корпоративных и частных клиентов, крупнейший международный банк в России. Входит в пятерку крупнейших банков России по размеру кредитного портфеля, в тройку крупнейших розничных банков России. Рейтинг: Baa2 (Moody's), BBB+ (Fitch), BB+ (S&P). Имеет 3 млн частных и 73 тыс. корпоративных клиентов, около 700 отделений, 8000 точек продаж в 340 городах и поселках России, 2800 банкоматов.

Банковская группа Societe Generale - одна из крупнейших финансовых групп в зоне евро, основана в 1864 году во Франции. Имеет 33 млн клиентов по всему миру, более 157000 сотрудников в 85 странах. Рейтинги Аа 3 Moody’s; A+ Fitch, A+ S&P. Является «Лучшим банком в Центральной и Восточной Европе» по оценке журнала Euromoney (июль 2010). По итогам 2010 года консолидированная прибыль - 3,9 млрд евро, прибыльность после уплаты налогов - 9,8%, высокий уровень достаточности капитала (Tier One Ratio, Basel II) - 10,6%. Деятельность Группы включает в себя три основных направления: банковские услуги для частных клиентов и специализированные финансовые услуги; услуги для корпоративных клиентов и инвестиционный банкинг; управление активами и Private banking.

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