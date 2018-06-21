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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:11 |
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Российские банки развернули амнистию для должников
Итоги работы российских банков с населением в 2012 году оказались весьма позитивными, особенно в части кредитования физических лиц. Кредитные портфели росли как на дрожжах.
Каких только предложений не приготовили банкиры потенциальным заемщикам, здесь и минимум представляемых документов (некоторые не требуют справки о доходах с места работы), и отсутствие залога и первоначального взноса, и даже 0% годовых в первые три месяца со дня выдачи, и кредит с доставкой. Получить в банке денежные средства на воплощение своей мечты или удовлетворение насущных потребностей в виде мобильника, компьютера, автомобиля или иного современного «гаджета» стало реально проще.
Это не могло не сказаться в целом на итогах кредитования. Так, по данным первого заместителя председателя Банка России Алексея СИМАНОВСКОГО, объем кредитов физическим лицам, выданных российскими банками, увеличился на 39,3% (в 2011 году рост составил 35,9%). И с точки зрения каждого конкретного заемщика, получившего упрощенный доступ к кредитным ресурсам на решение своих насущных проблем, и с точки зрения банковского сообщества этот факт заслуживает положительной оценки - деньги стимулируют потребительский спрос, который активизирует развитие производства.
Вместе с тем эти показатели скорее тревожат, чем радуют представителя регулятора, поскольку кредитование в целом (без межбанковского) выросло примерно на 20%, а корпоративное кредитование в последние месяцы года и вообще демонстрировало некоторое замедление. В то же время рост самых рискованных необеспеченных кредитов в 2012 году составил порядка 60%. По методике Банка России, прокомментировал Алексей Симановский «Известиям», это все кредиты гражданам на потребительские нужды без ипотеки и автокредитов. На необеспеченное потребительское кредитование, по его данным, приходится значимая доля банковских активов - порядка 9% на 1.11.2012 года. (Объемы кредитования физических лиц в Дальневосточном федеральном округе представлены в табл. 1).
Рост кредитного портфеля, тем более рискованного, сопровождается закономерным ростом просроченной задолженности, так называемых плохих долгов. Что в свою очередь ведет к росту резервирования на возможные потери по ссудам на более жестких условиях - банки обязаны замораживать деньги под каждую некачественную сделку. (Выборка по кредитам населению и созданным резервам на возможные потери по ссудам по основным банкам, работающим в ДФО, представлена в табл. 2). Это бремя резервов, по мнению специалистов, банкам становится нести все тяжелее. Один из путей решения проблемы - попытка договориться с проблемным заемщиком.
«Перезагрузка» задолженности
В работе с людьми, допустившими по тем или иным причинам просрочку, банки решили придерживаться народной мудрости, гласящей, что худой мир лучше доброй войны. Опыт жесткого прессинга на должника, судебных разбирательств, передачи долгов в коллекторские агентства показал, что, в конечном счете, процесс погашения проблемного кредита затягивается на годы, да и выданную сумму с оговоренными в договоре процентами редко удается вернуть в полном объеме. И хотя данные методы возврата долгов в принципе банки не отвергают и не удалили их из своего арсенала, многие из них стали договариваться с проблемными заемщиками по-хорошему, в досудебном порядке, предлагая «перезагрузку» отношений и корректировку кредитной истории, читай - возврат доброго имени заемщика.
Наиболее системно к этой работе подошли в Сбербанке, что закономерно - банк является самым крупным кредитором населения в стране со всеми вытекающими из этого последствиями. Впрочем, по данным директора управления по работе с проблемной задолженностью Дальневосточного банка Сбербанка России Ирины ДМИТРИЕВОЙ, несмотря на ведущие позиции по объемам кредитования физических лиц, просроченная задолженность в Дальневосточном Сбербанке составляет всего 2% от количества выданных кредитов.
Широкомасштабная акция для должников началась в банке в конце декабря прошлого года и продлится до 7 марта 2013-го, в это время лица, допустившие просрочку по кредитным платежам, могут урегулировать свою задолженность на весьма приемлемых условиях. Для проблемных клиентов Сбербанк разработал три программы: «Рука помощи», «Спасательный круг» и «Второй шанс». О них «ДК» подробно рассказал в предыдущем номере.
«Рука помощи» подана тем, кто еще не стал фигурантом судебных разбирательств по взысканию задолженности. «Спасательный круг» - программа реструктуризации, рассчитанная на заемщиков, которые сначала осуществляли платежи своевременно, но затем выпустили ситуацию из-под контроля, заплатив в последние три месяца хотя бы один ежемесячный взнос. «Второй шанс» предоставляется должникам, по которым уже есть судебное решение и выписан исполнительный лист. Причем он даже может быть отозван из службы судебных приставов, если клиент добровольно погасит 10-30% от суммы долга (в зависимости объема кредитования). Как видим, банк представил своим проблемным клиентам достаточно широкий спектр возможностей вернуться в категорию добропорядочных заемщиков. По словам Ирины Дмитриевой, под условия акции попадают от 40% до 45% должников Дальневосточного Сбербанка.
Без пени и штрафов
Симулирующие акции, направленные на погашение просроченной задолженности, проводит и Азиатско-Тихоокенский Банк, это «Майская Амнистия АТБ» и «Новогодняя Амнистия АТБ».
- В период проведения данных акций клиенту дается возможность погасить просроченную задолженность без пени, - говорит заместитель председателя правления АТБ Игорь ЗИЛЬБЕРБЛЮМ. - Предложения банка очень выгодны для клиентов и поэтому востребованы, акции, запланированные ранее как разовые, сегодня являются постоянными и системными. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) также является единственным правообладателем товарного знака «Амнистия», данное право зафиксировано свидетельством, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
В то же время в АТБ делают упор и на индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Хоть и считается, что потребительское кредитование для банков является «массовым продуктом», когда речь идет о погашении просроченной задолженности, данный подход не приемлем, - считает Игорь Зильберблюм. - Причины попадания на просрочку у всех клиентов разные, и для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации, сотрудники банка разбираются с каждым конкретным случаем и вырабатывают оптимальный вариант для решения проблемы. Главное - это желание клиента погасить просроченную задолженность, подкрепленное фактическими действиями, иначе банк будет вынужден обратиться в судебные органы с иском о взыскании задолженности в принудительном порядке или передать задолженность коллекторским агентствам.
Причиной нарушения условий кредитного соглашения является не только недобросовестность заемщика. По мнению зампредседателя правления АТБ, как правило, кредитная задолженность обуславливается объективными факторами - увольнение с работы, смерть близких, болезнь, задержка заработной платы и т. д. Исходя из этого банк предлагает различные варианты решения проблемы, в том числе реструктуризацию кредитного договора. Это может быть пролонгация - увеличение срока кредита, перенос даты платежа, отсрочка платежа по основному долгу, уменьшение аннуитетного платежа (при наличии переплаты по кредитному договору за прошлый период). Причем данные виды реструктуризации доступны не только клиентам, допустившим просрочку, но также используются в целях недопущения просроченной задолженности. Вся эта работа в комплексе позволила АТБ добиться положительных результатов и строить оптимистичные планы на текущий год.
- 2012 год АТБ начал с позиции 3,27% - доля задолженности, вынесенная на счета учета просроченного основного долга, от всего портфеля физических лиц. На протяжении всего 2012 года доля данной задолженности снижалась и на 1.01.2013 года составила 2,38%, - подводит итог Игорь Зильберблюм. - Тенденция снижения доли задолженности, вынесенной на счета учета просроченного основного долга, в банке сохраняется с 2010 года. При этом я не вижу существенных рисков ухудшения данного показателя, так как базовая модель оценки платежеспособности и характеристики обслуживания долга клиента в целях принятия решения о возможном кредитовании совершенствуется в зависимости от изменений в экономике и уровне доходов населения. По итогам 2013 года у нас в планах зафиксировать просроченную задолженность на уровне 1,5% по портфелю физических лиц.
Надо заметить, что далеко не все банки, работающие в Дальневосточном регионе, выразили готовность детально обсуждать уровень просроченной кредиторской задолженности и программы ее реструктуризации, ссылаясь на персональный подход к каждому заемщику.
По индивидуальной схеме
- Работа в данном направлении, как правило, проходит по индивидуальной схеме и зависит от типа продукта и ситуации у клиента (может ли он платить, если может - какие суммы, нужна ли ему отсрочка и т. д.), - подчеркнула начальник отдела претензионной работы по кредитным продуктам УСК Альфа-Банка Юлия БЕЛЯНУШКИНА. - Исходя из этого предлагаются следующие решения: клиенту может быть увеличен срок кредитования, в связи с чем размер ежемесячных платежей уменьшается, может быть предоставлена отсрочка по уплате, может быть прекращено начисление штрафных санкций.
Систематическая работа с проблемной задолженностью ведется и в Росбанке.
- В каждом конкретном случае банк предлагает несколько вариантов помощи клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, - говорит региональный директор Дальневосточного филиала ОАО АКБ «Росбанк» Сергей БЕЛАВИН. - Так, например, предлагаются варианты по реализации залогового имущества или по подбору более удобной системы погашения задолженности, индивидуально согласованной отсрочке платежей на время решения финансовых затруднений клиента, отмене штрафных санкций. Специалисты Росбанка по заявлению клиента подберут такой механизм взаимодействия, который позволит сохранить положительную кредитную историю, а также избежать судебных последствий.
Благодаря строго индивидуальному подходу к каждой ситуации и внимательному отношению менеджеров к клиентам, по словам Сергея Белавина, процент просроченной задолженности в Росбанке ежегодно сокращается.
Спасти кредитную историю
В некоторых банках кроме различных возможностей реструктуризации предлагают рефинансирование задолженности - оформление нового потребительского кредита в целях погашения имеющегося просроченного. Как считает Игорь Зильберблюм, преимуществом для клиента в данном случае является возможность снижения ежемесячного платежа до размера посильного для его бюджета, а также, что немаловажно, возможность заработать положительную кредитную историю по новому кредиту.
Эту всеобщую заботу банков о положительной кредитной истории клиента также можно отнести к положительным факторам, существующим сегодня на рынке кредитования граждан. Понятно, что банки заинтересованы в добропорядочных заемщиках, но отрадно и то, что они стараются донести до каждого клиента, возможно еще до конца не осознающего значимость этого неосязаемого фактора, ценность положительной кредитной истории для устойчивого доступа к банковскому финансированию.
Главное - не скрывать от банка возникшие проблемы и не скрываться самому, призывают банкиры в различных интервью и обращениях. Уж им-то хорошо известно, как прекращают работать мобильные телефоны заемщиков и безответными остаются звонки на квартирные. Заемщикам, которые получили уведомление о сокращении, попали в тяжелую жизненную ситуацию, рекомендуют сразу же обращаться в банк для обсуждения вопросов возможной реструктуризации, которая поможет облегчить долговое бремя.
Умение банка работать с проблемной задолженностью, по мнению экспертов рынка, скорее говорит о его силе, нежели о слабости. По мнению первого заместителя председателя Банка России Алексея СИМАНОВСКОГО, в массе банки проявляют дополнительное внимание к рискам, управлению ими, создают дополнительные подушки безопасности по ликвидности, капиталу. Это обеспечивает большую устойчивость системы.
- Замедляются ли при этом темпы роста кредитования? - задается вопросом зампред Банка России. - Видимо, да, слегка замедляются. Но в пределах разумного и в интересах финансовой и социально-экономической стабильности.
Ирина БАРАННИК.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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