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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Февраля 2014, 15:41 | Финансы
Sberbank CIB рефинансирует энергетиков ОАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Сахалинэнерго"
ОАО "РусГидро" предоставило поручительства по кредитам ОАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Сахалинэнерго" перед группой "Сбербанк" в совокупном объеме 4,625 млрд руб. сроком на 8 лет. Договор заключен в рамках реализации второго этапа сделки по оптимизации кредитного портфеля холдинга "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро").
Кредитные средства предназначаются на рефинансирование дальневосточными дочерними обществами «РусГидро» своей задолженности перед коммерческими банками. Заключение договора поручительства было одобрено советом директоров «РусГидро» 3 декабря 2013 года. Сделка была подготовлена Sberbank CIB при участии Дальневосточного и Северо-Восточного банков группы «Сбербанк».
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