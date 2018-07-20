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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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Дальневосточный Сбербанк: инициатива приветствуется
Дальневосточный Сбербанк все чаще выступает организатором общественно значимых событий, инициатором диалога с бизнес-сообществом, итогом которого становится «подстройка» работы главного финансового учреждения страны под тот спрос, который формирует в складывающихся экономических условиях бизнес.
Пожалуй, знаковым событием 2013 года в этом ряду стала организованная Сбербанком в ноябре бизнес-конференция «Инвестиции - новая реальность» с участием министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ и бизнес-сообщества Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей. Такая «трехсторонняя» встреча - власти, банка и бизнеса в режиме открытого диалога позволила обсудить необходимые меры по эффективному развитию нашего региона. Таким образом, формируется модель, когда власть создает условия, бизнес реализует проекты, а банк финансирует данный процесс. Такие, дающие существенный синергетический эффект, встречи банк планирует организовывать и в 2014 году.
Время для инвестиций
А то, что бизнес не стоял на месте и такие проекты в регионе успешно идут, подтверждает статистика. В год, который явно не назовешь для экономики страны прорывным, в Дальневосточном банке Сбербанка кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 50,6 млрд рублей (+41,7% к 2012 году). А доля долгосрочных, инвестиционных кредитов, направленных на финансирование многих важнейших проектов Дальневосточного региона, увеличилась на 4,4% и достигла 31,7% в совокупном портфеле.
Столь же внушительную динамику в 2013 году показал и кредитный портфель малого и микробизнеса Дальневосточного Сбербанка - рост почти на 40%. Объем кредитов этому сегменту бизнеса составил около 25 млрд рублей. И как отмечает директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл ГРИБОВ, основную долю здесь занимают кредиты именно на инвестиционные цели и вложения во внеоборотные активы - 39%. Он добавляет, что среди территорий, которые входят в зону ответственности Дальневосточного Сбербанка, наибольшую инвестиционную активность демонстрируют субъекты предпринимательства Приморского края, где доля таких кредитов составляет 45%.
Общий объем выдачи кредитных средств в 2013 году, по сообщению пресс-службы банка, на 35% превысил показатели 2012 года.
Отвечая запросам
В то же время в банке отмечают: за год на четверть выросли пассивы, включающие остатки по счетам и депозитам, что служит подтверждением доверия его клиентов и свидетельствует о том, что повышение сервиса платежей, внедрение новых продуктов делает банк все более востребованным среди дальневосточников. Некоторые предложения банка и вообще можно считать уникальными для регионального рынка, например такое как бивалютный депозит, позволяющий клиентам Сбербанка получать повышенный доход (до 20% годовых).
По словам директора управления продаж корпоративным клиентам Сергея РАДЮШКИНА, особое внимание банка было уделено развитию некредитных продуктов, в частности конверсионных операций и услуг по осуществлению валютного контроля. На территории Дальневосточного региона было открыто три Центра развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Центрах развития бизнеса в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Изменился и подход к работе с предприятиями ВЭД. «Претерпела существенные изменения политика ценообразования, а также сама схема проведения конверсионных операций, и теперь мы с уверенностью говорим, что Сбербанк предоставляет наиболее выгодные условия обслуживания компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, - комментирует Сергей Радюшкин. - Однако банк уделил внимание не только ценовым параметрам. Открытие специализированных Центров развития ВЭД сделало обслуживание экспортеров и импортеров более удобным. Специалисты Центров развития ВЭД готовы оказать помощь при совершении любой валютной операции: от оформления заявления на перевод, паспорта сделки и других документов валютного контроля до экспертизы внешнеторговых контрактов и консультирования по самым сложным вопросам валютного законодательства».
Сергей Радюшкин делает акцент и на весьма востребованной сегодня клиентами услуге - банковских гарантиях. В прошлом году их портфель в Дальневосточном Сбербанке вырос в 3,7 раза. Это предложение банка открывает дорогу предпринимателям к участию в государственных закупках, конкурсах на получение коммерческих заказов. «У нас накоплен большой опыт предоставления гарантий перед государственными, в том числе налоговыми, таможенными, органами, - говорит директор управления продаж корпоративным клиентам. - Банк имеет возможность гарантировать любые виды обязательств наших клиентов, включая контрактные, тендерные, авансовые гарантии. Мы ведем в этом сегменте и гибкую ценовую политику, что позволяет нам быть уверенными в том, что у этой услуги будет высокая востребованность и в этом году».
Удобно и экономично
Говоря об особенности ушедшего года для Дальневосточного Сбербанка, следует сделать акцент на развитии онлайновых услуг. Банк активно вовлекал своих клиентов в интернет-общение - и граждан, и юридических лиц. Это удобно и экономично, и на этом пути клиентов Сбербанка ждет еще много новшеств.
«Так, с начала 2013 года мы предложили клиентам абсолютно новый продукт - E-invoicing, позволяющий им в ежедневной коммуникации с государственными органами, контрагентами полностью перейти на электронный документооборот, через использование электронно-цифровой подписи. Пользователями данной услуги уже стали более 11 000 компаний, ожидаемый эффект от использования продукта - сотни тысяч сэкономленных клиентами рублей», - рассказывает Сергей Радюшкин.
«С октября в банке реализован сервис оперативного получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Клиенту теперь не нужно предоставлять этот документ на бумажном носителе, банк самостоятельно получает его в федеральной налоговой службе свеженьким накануне подписания кредитного договора. Это значительно упрощает клиентам процедуру подготовки документов в банк и экономит его время», - отмечает Кирилл Грибов.
При этом банк постоянно совершенствует то, что уже стало привычным, исходя именно из запросов бизнеса, высказанных им в деловых встречах, которые Сбербанк проводит и в рамках региональных мероприятий, организованных предпринимательским сообществом, и инициируя собственные поводы для общения. К примеру, с октября 2013 г. для клиентов малого и микробизнеса для обеспечения своевременной обработки заявок, поступающих от пользователей портала «Деловая среда», банк ввел авторизованную систему «Единое окно». Как рассказал Кирилл Грибов, данная система позволяет оперативно обрабатывать заявки на банковские продукты и формировать индивидуальное продуктовое предложение для клиента при помощи специализированного модуля, который автоматически осуществляет интеллектуальный анализ данных о бизнесе, предоставленных клиентом, что позволяет оперативно в автоматическом режиме сформировать для него расширенный перечень услуг, соответствующих потребностям аналогичного вида деятельности.
- Такое интеллектуальное предложение позволяет оптимизировать затраты клиента на обслуживание своего бизнеса в банке. В разделе «Банк» каждый пользователь может подать онлайн-заявку на интересующий банковский продукт и даже забронировать аудиторию для проведения бизнес-переговоров на территории Центра развития бизнеса Сбербанка в своем городе, - рассказывает директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Грибов.
Три «Л» Сбербанка
- 2014 год - это первый год реализации новой стратегии Сбербанка России. Ее ключевая идея - «Я лидер. Мы команда. Все для клиента» - четко определила вектор дальнейшего развития. Сбербанк сегодня - это, пожалуй, единственный в России банк, который способен Любому клиенту предоставить Любой банковский продукт в Любой точке присутствия. В этой связи высочайшее качество сервиса - это то, на чем строилась и будет строиться работа банка, - говорит Сергей Радюшкин.
Для достижения поставленных целей, создания наилучшего предложения, максимально полно удовлетворяющего потребности клиента, в Сбербанке расширена сегментация клиентов до восьми: микро- малый, средний, крупный, крупнейший (CIB) бизнес, клиенты ОПК, финансовые институты и государственный сектор; а также разработан ряд отраслевых предложений, учитывающих множество специфичных факторов, в т.ч. сезонных отдельных направлений бизнеса.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2014 год.
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