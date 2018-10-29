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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Ноября, 14:02 |
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Малый и средний бизнес ДФО нарастил кредитный портфель на четверть
На втором месте с показателем в 14,4% находится Северо-Кавказский федеральный округ, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
К сентябрю 2018 года портфель кредитов МСП почти на четверть превысил прошлогодний и составил 173 млрд рублей. Самый большой кредитный портфель приходится на предприятия МСП Приморского края - 60,4 млрд рублей. Размер задолженности предприятий МСП в Хабаровском крае составил 37,3 млрд рублей, в Сахалинской области - 20,1 млрд рублей. Кредитный портфель предприятий МСП в Якутии приблизился к отметке в 20 млрд рублей, в Амурской области и Камчатском крае составил по 14,4 млрд рублей. В Магаданской и Еврейской автономной областях, а также в Чукотском автономном округе активность бизнеса оказалась ниже: общая задолженность предприятий МСП в этих регионах составляет 6,6 млрд рублей.
«Кредитование представителей малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке носит качественный характер. Об этом свидетельствует самый низкий уровень просроченной задолженности в стране - 6,5% против 13,7% в целом по России», - отметил руководитель направления Отдела экономического анализа и регионального развития Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Федор Кулешов.
В октябре 2018 года Банк России представил бизнес-объединениям и участникам финансового рынка дорожную карту по развитию финансирования субъектов МСП. Предполагается, что за счет стимулирующего регулирования вырастет портфель кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, будут расширены альтернативные источники финансирования, инструменты лизинга и факторинга станут доступнее для предпринимателей, некоторые этапы взаимодействия клиента МСП с банком перейдут в электронный формат.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год.
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