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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Ноября, 05:42 |
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Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами
Здесь важно выстроить собственную финансовую стратегию, определиться с целями и задачами, которые необходимо решить. Не менее важно обозначить для себя временной горизонт достижения поставленных целей. Это позволит грамотно воспользоваться финансовыми инструментами, которые Сбербанк специально создает для тех, кто готов самостоятельно или с помощью специалистов банка наращивать инвестиционный доход, выходя за пределы традиционных сберегательных стратегий.
Такие возможности дает, к примеру, брокерский счет, открытие которого в Сбербанке построено на весьма демократичных принципах. Это касается и суммы, с которой можно выходить на финансовые рынки, и самой процедуры работы на них.
Как говорят в Дальневосточном Сбербанке, интерес дальневосточников к услугам брокерского обслуживания заметно растет. Так, только за последние два года количество клиентов, открывших в банке такой счет, увеличилось в два раза. На сегодняшний день здесь открыто уже 16 тысяч брокерских счетов, многие клиенты уже стали опытными инвесторами и сполна оценили возможности обеспечить высокую доходность своих вложений, значительно превышающую ту, что дают традиционные банковские депозиты.
Конечно, для того, чтобы быть успешным инвестором, одного желания недостаточно. При том, что формально для начала работы не нужно иметь какого-то специального образования и опыта, некоторые познания в области торговли финансовыми инструментами все-таки необходимы. И Сбербанк, предлагая своим клиентам возможность самостоятельно формировать инвестиционный портфель, учитывает эти обстоятельства, оставаясь рядом с ними.
О том, как самостоятельно инвестировать денежные средства в различные финансовые инструменты в рамках брокерского обслуживания, «Дальневосточный капитал» разговаривал с директором управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Иваном СИВОРАКШЕЙ.
- Иван, для начала, кто может открыть в Сбербанке брокерский счет? С какой суммы нужно начинать, и какие цели ставить?
- Сбербанк предоставляет брокерские и иные услуги на рынке ценных бумаг, биржевом валютном рынке и срочном рынке как физическим, так и юридическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации. С помощью брокерского счета клиент, который выступает в качестве инвестора, может покупать и продавать ценные бумаги, валюту. Физические лица также могут открыть у нас индивидуальный инвестиционный счет - это вариант брокерского счета для тех, кто хочет увеличить свой доход от инвестиций до 52 тыс. рублей в год, благодаря налоговому вычету 13% от государства.
Как стать инвестором? Для этого необходимо сделать четыре простых шага: открыть счет для инвестиций, перевести на счет денежные средства, установить программу для инвестирования. И последний - при грамотном инвестировании, получить доход от вложений: покупки ценных бумаг или валюты на Московской бирже.
Для клиентов Сбербанка нет ограничений по минимальной сумме. Для начинающих инвесторов - это очень важно. Инвестор самостоятельно определяет сумму, которую готов внести на свой брокерский счет. При этом, даже имея небольшую сумму денежных средств, можно сформировать сбалансированный инвестиционный портфель. Необходимый размер денежных средств зависит от возможностей и желания самого клиента, а также от того, какие именно ценные бумаги или валюту он планирует приобрести, и какой минимальный лот продажи/покупки установлен биржей. К примеру, минимальный лот для обыкновенных акций Сбербанка установлен в размере 10 штук, для привилегированных - 100 штук (для информации, по итогам торгов на Московской бирже 25.10.2018 стоимость одной обыкновенной акции Сбербанка составляла от 185,51 до 188,75 руб., привилегированной - от 160 руб. до 163,04 руб.). Также Сбербанк предоставляет возможность совершать операции с облигациями российских компаний. Так, приобрести облигацию номиналом 1000 рублей, с учетом ее рыночной стоимости, можно по цене как выше, так и ниже номинала.
С марта этого года клиентам Сбербанка стала доступна валютная секция Московской биржи. Ее участники могут покупать валюту по «живым» ценам, отличающимся от обычных банковских курсов, достаточно открыть брокерский счет, завести на него рубли, купить валюту и вывести ее обратно безналом. Здесь минимальная сумма сделки - тысяча долларов США или евро.
- Если крупные компании и состоятельные граждане уже давно научились извлекать выгоду из фондового рынка, то для обычных людей он по-прежнему - терра-инкогнита. Какие опасения и страхи, на ваш взгляд, испытывают те, кто впервые проявляет интерес к работе с личным брокерским счетом?
- Действительно, есть определенные страхи, опасения, особенно у начинающих инвесторов. Основной страх связан с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Заключая договор на брокерское обслуживание, наши сотрудники всегда обращают внимание инвестора на риски, связанные с деятельностью на бирже и рекомендуют выбирать такие стратегии инвестирования, которые соответствуют его риск-профилю. Дополнительно, для тех инвесторов, кто не готов рисковать, Сбербанк предлагает рассмотреть инструменты со 100% защитой капитала. Выбор за клиентом.
Хотелось бы отметить, что после открытия брокерского счета в Сбербанке мы не оставляем наших инвесторов без внимания. Желающих пройти обучение по совершению операций в системах « QUIK», «Сбербанк Инвестор» мы приглашаем на бесплатные семинары. Традиционно, обучающий курс занимает примерно два часа. При необходимости, наши специалисты могут провести индивидуальное обучение.
- Вообще, стоит ли пробовать самому работать на фондовом и валютном рынках? Может быть, все-таки лучше доверить это профессионалам?
- Все зависит от самого инвестора, его опыта и, как говорится, аппетита к риску. Новичкам советуем начинать не в одиночку, а с поддержкой профессионала. По мере увеличения опыта, инвестор сможет совершать сделки без дополнительных консультаций. Но при необходимости он всегда может обратиться за помощью к специалистам. Хочу подчеркнуть, у Сбербанка сегодня широкий ассортимент продуктов, который дает клиентам отличную возможность приумножения денежных средств, в том числе и в инвестиционной сфере. Человек, заинтересованный в том, чтобы его деньги эффективно работали, у нас обязательно найдет свой вариант инвестирования, с участием специалиста банка или самостоятельно.
- Расскажите о возможностях и практической пользе приложения «Сбербанк Инвестор».
- «Сбербанк Инвестор» - это мобильное приложение, с помощью которого инвестор в реальном времени может наблюдать за состоянием своих брокерских счетов. Видеть текущие котировки финансовых инструментов и совершать сделки купли-продажи, отслеживать открытые позиции и др. Аналитики Сбербанка через приложение «Сбербанк Инвестор» предоставляют доступ к инвестиционным идеям, в том числе применительно к конкретному портфелю, и обеспечивают доступ к рыночной аналитике. Как мы говорили ранее, рынок - это не только возможность заработать, но и риск потерять вложенные средства, поэтому для начинающих инвесторов в приложении предусмотрена возможность пройти риск-профилирование, которое в дальнейшем поможет получать рыночную информацию, «заточенную» под ваши ожидания относительно риска и доходности инвестиций. В приложении есть подробный FAQ, в котором собраны ответы на часто задаваемые вопросы, а также объявления о вводе новых сервисов и услуг.
Регистрация и использование приложения для инвесторов бесплатны. Вход в приложение осуществляется по логину и паролю, а для совершения торговых операций используется дополнительная авторизация через SMS. Это позволяет осуществлять инвестиции просто и безопасно.
- Помимо минимальной суммы, с которой ваш клиент может стартовать в качестве инвестора, Сбербанк сделал максимально демократичным открытие брокерского счета. Какие документы и действия необходимы для этого?
- В настоящее время открыть брокерский счет физическим лицам крайне просто! Самый удобный и простой вариант - мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», без предоставления дополнительных документов и обращений в банк. Открытие счета займет у вас не более 5 минут. Возможно открытие брокерского счета и в офисе банка. Для этого следует обратиться в точку брокерского обслуживания (Список находится на сайте банка в разделе «Инвестиционно-брокерское обслуживание/Полезно знать/Контакты»). При себе необходимо иметь паспорт гражданина России, желательно знать номер своего счета по вкладу или банковской карте. Именно на этот счет будут поступать денежные средства при выводе с брокерского счета. Также необходимо предоставить электронный адрес и номер телефона, на который будут приходить SMS-сообщения. Процесс оформления документов занимает не более 15 минут. Сотрудники брокерских подразделений познакомят с условиями обслуживания и ответят на все возникающие вопросы.
Юридическим лицам для заключения договора брокерского обслуживания необходимо предъявить пакет документов, аналогичный тому, что необходим для открытия расчетного счета.
Юрий РОГОВ
- Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами
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