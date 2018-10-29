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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Ноября, 14:01 |
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Альфа-Банк поможет посчитать риски
Калькулятор в разделе «Риски» Альфа-Банка позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям в онлайне рассчитать объем уплаты налогов и обороты по другим операциям, необходимые для соответствия требованиям законодательства, сообщает пресс-служба банка.
Данный сервис предоставляется бесплатно и позволит клиентам избежать вопросов со стороны банка и надзорных органов. Клиенту достаточно ввести в калькулятор историю своих операций по счету (информация доступна в личном кабинете), чтобы моментально оценить уровень риска блокировки по пяти базовым критериям: доля налоговых платежей, соотношение операций с НДС и без НДС, объемы снятия наличных, объемы переводов на счета физических лиц, размер остатка по счету.
Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) и документы Банка России определяют признаки подозрительных операций. Однако зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, что является нарушением и как корректно работать со счетом.
С помощью калькулятора клиенты могут в простой наглядной форме оценить уровень риска своих операций. Одновременно с расчетами калькулятора клиент получает короткие советы-разъяснения по законодательным требованиям, признакам нарушений и порядку их устранения.
«В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля и повышение прозрачности бизнеса. Альфа-Банк в своей работе всегда нацелен на помощь клиентам. Данный сервис доступно разъясняет требования регулятора, что позволит добросовестным клиентам уменьшить риск законодательных нарушений и, как следствие, избежать ограничений в проведении операций», - комментирует член правления Альфа-Банка Денис ОСИН.
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