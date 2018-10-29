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Среда| 14 Ноября, 14:01 |
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Объем выдачи кредитов по программе "Военная ипотека" Промсвязьбанка превысил 1,2 млрд руб.
Таким образом, снизить долговую нагрузку с помощью Промсвязьбанка смогли уже более 550 военнослужащих. При этом более 3000 военнослужащих обратились в банк для оформления заявки на кредит по программам «Военная ипотека», «Рефинансирование Военной ипотеки». Объем одобренных банком решений о выдаче по программе «Военная ипотека» превышает 5 млрд руб., сообщает пресс-служба банка.
Промсвязьбанк предлагает военнослужащим привлекательные условия - фиксированную ставку 8,9% годовых. Также банк улучшил требования к заемщикам по программе «Рефинансирование. Военная ипотека», увеличив предельный возраст до 50 лет. С помощью рефинансирования военнослужащий может быстрее погасить кредит, сэкономить на выплате процентов, снизив ставку и скорректировав срок кредитования.
Программа «Военная ипотека» стартовала в Промсвязьбанке 25 июня 2018 года в трех регионах, с 15 августа кредиты по программе стали доступны во всех регионах присутствия банка. Подать заявку на кредит можно в любом офисе банка, для удобства клиентов выдача кредитов осуществляется в ипотечных центрах банка. Ипотечные центры действуют в 55 регионах присутствия банка.
«Сегодня одна из основных потребностей многих военнослужащих в части военной ипотеки - снижение существующей задолженности по ранее выданным кредитам, - отмечает руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. - Именно поэтому ключевым ипотечным продуктом Промсвязьбанка для этой категории заемщиков стало рефинансирование. Программа востребована - с момента запуска объем выдач превысил 1 млрд руб. Причем, динамика поступления заявок говорит о том, что в дальнейшем этот объем будет увеличиваться. Мы, со своей стороны, как опорный банк ОПК, предоставим военнослужащим выгодные условия и комфортные программы обслуживания».
- Объем выдачи кредитов по программе "Военная ипотека" Промсвязьбанка превысил 1,2 млрд руб.
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