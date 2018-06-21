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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Февраля 2016, 15:51 | Финансы
Дальневосточники оформили в Сбербанке 130,5 тысяч потребительских кредитов
В 2015 году 130,5 тысяч потребительских кредитов оформили жители Дальнего Востока в Сбербанке. Общая сумма средств составила более 26 млрд рублей.
Сбербанк предлагает потребительские кредиты на любые цели и на различных условиях: потребительские кредиты без обеспечения, под поручительство физических лиц и под залог недвижимости, кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, пишет журнал «Дальневосточный капитал».
Интерес к потребительским кредитам Сбербанка поддерживается льготными условиями кредитования для отдельных категорий заемщиков, отсутствием комиссий, сокращенными сроками рассмотрения кредитных заявок, а также доступными процентными ставками.
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Вхожу в число тех, кто успешно взял кредит в Сбере в 15 году, раньше бывали и отказы в данном банке. В этом году планирую снова взять ссуду для своего предприятия, надеюсь будет это также удачно.
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