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15 Апреля 2016, 18:39 | Финансы

Алмазэргиэнбанк: кризис не помеха

Региональные банки развиваются вполне успешно при правильно выстроенной стратегии

Качественный скачок в развитии Алмазэргиэнбанка является ярким тому доказательством. Достижения банка за 2015 год по целому ряду показателей оказались поистине стремительными.

Банк улучшил позиции среди российских банков по совокупному кредитному портфелю сразу на 27 пунктов, по величине собственного капитала поднялся на 41 позицию и уже второй год удерживает 84 позицию в топ-100 российских банков по размеру розничного кредитования. Существенную роль в этих достижениях сыграли поддержка основного акционера банка - правительства Республики Саха (Якутия), которому в лице министерства имущественных и земельных отношений принадлежит 86% уставного капитала, - и смелое внедрение современных технологий банковского бизнеса.

К тому же банк стал активнее финансировать золотодобычу - отрасль, которая имеет большие перспективы развития в республике благодаря богатой и неосвоенной ресурсной базе. Планы по покупке и реализации золота в 2015 году были превышены банком почти в четыре раза, а финансовый результат превзошел плановый более чем в 8 раз.

Партнерство развития

Алмазэргиэнбанк сотрудничает с правительством республики на принципах частно-государственного партнерства, включаясь в финансирование на территории республики инфраструктурных и инвестиционных проектов, региональных социальных программ. После докапитализации банка в прошлом году на сумму 900 млн руб., средства будут направлены на финансирование строительства 16 детских садов. Банк привлечет с рынка в этот проект в течение 2016 года еще не менее 3 млрд руб.

Существенная работа проделана банком в прошлом году для получения аккредитации в Госкорпорации по развитию среднего и малого предпринимательства (МСП), а также аккредитации в экспортно-кредитном страховом агентстве России - АО «ЭКСАР». Банк также прошел аккредитацию в гарантийных фондах двух крупнейших регионов Дальневосточного федерального округа - Приморского и Хабаровского краев. Кроме того, с 2015 года Алмазэргиэнбанк вошел в перечень 38 крупных российских банков, отобранных Минфином РФ для участия в федеральной программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

Все эти достижения расширяют круг возможностей банка по обслуживанию клиентов, делают его более привлекательным как для бизнеса - от солидного до мелкого, так и для розничных потребителей его услуг.

Технологии ускорения

Использование современных банковских технологий позволило Алмазэргиэнбанку предложить новые условия обслуживания как крупным, так и небольшим компаниям. Для усиления позиций в сегменте обслуживания крупного и среднего бизнеса в банке с 1 января 2016 года заработал специализированный департамент, одним из направлений которого является проектное финансирование.

Для малого и микробизнеса внедряются упрощающие работу специализированные стандартные кредитные продукты, скоринговые карты, автоматизация обслуживания. Совершенствование стандартов обслуживания данного круга клиентов признается важной задачей банка. Как и в случае с крупным и средним бизнесом, для усиления работы с этим массовым клиентом в банке создано специальное структурное подразделение - департамент малого и микробизнеса.

Для любого банка важнейшей задачей является привлечение рыночных ресурсов, без которых никакие громкие программы, в том числе в партнерстве с государством, будут недостижимы. В этом плане Алмазэргиэнбанк не исключение, но и здесь банк намерен стать новатором. Для усиления своих конкурентных преимуществ банк в числе первых в России планирует подключиться к международным системам JCB - третьей в мире, - China Union Pay и к Национальной системе платежных карт (НСПК) для выпуска российских карт «Мир».

Важнейшим событием прошлого года для Алмазэргиэнбанка стало открытие операционного офиса во Владивостоке. Новое подразделение банка позиционируется не как просто дополнительная точка продаж. В соответствии с принятой стратегией по расширению сотрудничества со странами АТР владивостокское подразделение должно стать окном банка в Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год. 

Теги: кризис  банки  Алмазэргиэнбанк 


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