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Финансы
15 Апреля 2016, 18:45 | Финансы

Как получить возможность снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание?

Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприниматели вынуждены искать способы максимально сокращать издержки, в том числе и на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в банках. Одним из способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного обслуживания (1).

Каждая отдельно взятая услуга, как правило, обходится дороже, чем в составе пакета услуг. Поэтому пакетное предложение по услугам РКО может помочь вам сэкономить.

Сбербанк предлагает своим клиентам «прогрессивную» линейку пакетов услуг: чем больше услуг входит в пакет и чем выше их общая стоимость, тем больше скидка. Стоимость Пакета услуг фиксированная, что упрощает планирование расходов на банковское обслуживание. Точное знание о том, сколько ты потратишь в течение года, тоже помогает экономить!

Пять вариантов для удобного бизнеса

В линейке Сбербанка сегодня представлены шесть пакетов услуг РКО: «Минимальный», «Базис», «Актив», «Оптима», «Зарплатный». Эти пакеты включают в себя ведение рублевого счета и ежемесячную абонентскую плату за интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» (2), а также проведение электронных платежей. В ряд пакетов также входит взнос и выдача наличных, зарплатный договор и другие услуги.

Сбербанк это:

1. Высокий уровень обслуживания.

2. Удобный интернет-банк и современное мобильное приложение.

3. Большое количество клиентов.

4. Широкая сеть отделений и банкоматов, современные процессинговые центры.

Как подключить пакет услуг РКО?

Самый простой способ подключить пакет услуг РКО Сбербанка - оформить заявку на сайте по адресу http://sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko. Вам перезвонит специалист банка и проконсультирует вас по всем вопросам. Также вы можете позвонить по телефону 8 (800) 555-5-777 или посетить офис Сбербанка, обслуживающий юридических лиц и ИП.

МНЕНИЕ

Нина АНОШИНА, ресторатор (кафе японской кухни), г. Хабаровск

- Я долгое время работала за границей, жила в Сингапуре, при этом частенько бывала в Японии, где с удовольствием посещала кафе и рестораны. Так у меня родилась мечта открыть место с настоящей японской кухней в Хабаровске - такое, где можно будет попробовать исконно японские блюда, с традиционными для страны восходящего солнца соусами и приправами. В силу образования и большого опыта, в вопросах общественного питания разбираюсь хорошо, поэтому крупная японская компания предложила мне заняться открытием японского ресторана в моем городе.

Так как инвестор иностранный, ведение дел требует особого подхода. Поэтому за консультацией обратилась в одну из компаний, занимающуюся как раз инвестициями из-за рубежа, где мне посоветовали Сбербанк, как проверенное в деле финансовое учреждение. На начальном этапе, когда еще не было персонала, я остановилась на ПУ «Базис», который оптимален именно в период становления бизнеса. В этот пакет входит ведение расчетного счета юридического лица и «Сбербанк Бизнес Онлайн». В дополнительных опциях возможность проводить до 10 платежных поручений в месяц, без комиссии помещать на расчетный счет до 80 тыс. руб. и снимать 140 тыс. руб. Это позволило на первом этапе минимизировать расходы и больше средств направить на развитие своего дела. Приступив к набору сотрудников, перешла на ПУ «Зарплатный», который также включает ведение счетов, большее количество операций проводимых без комиссий, а главное - переводы на карты физических лиц (сотрудников) можно проводить без комиссий. В перспективе планирую приобрести терминал для принятия безналичных платежей опять же Сбербанка. А еще мне очень понравилось предложение по неснижаемому остатку, то есть некая свободная сумма, которую я поместила счет в Сбербанке, и ежемесячные проценты по этому вкладу идут на оплату пакета услуг. То есть деньги работают, и мне одной заботой меньше.

Все инвестиции поступают из-за границы, и с этим, порой, связаны трудности, но в Сбербанке всегда помогут, растолкуют, как лучше, правильнее и эффективнее решить вопрос. Большой плюс - тематические семинары, которые позволяют своевременно узнать об изменениях законодательства, разобраться в финансовых нюансах, быть в курсе последних новинок рынка финансовых услуг. Такое оперативное решение всех финансовых вопросов позволяет больше времени уделять ресторану.

(1) Пакетное обслуживание/пакет услуг - это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных условиях.

(2) Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключения пакетов. За подключение интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год. 

Теги: обслуживание  Сбербанк 


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