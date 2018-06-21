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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:20 |
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Прибыль банковского сектора ДФО почти дотянула до 40 млрд рублей
- Сергей Михайлович, прежде чем говорить об итогах работы банковского сектора Дальневосточного региона, расскажите, что изменилось с реорганизацией главных управлений Банка России в субъектах Федерации ДФО. Сегодня дальневосточный «штаб» надзорного органа - во Владивостоке, какие компетенции остались в субъектах Федерации?
- Для участников рынка реорганизация ничего не изменила: компетенции, точки принятия решений остались в регионах, там остались наши фронт-офисы, которые непосредственно соприкасаются с представителями финансовой индустрии. Изменилась вертикально интегрированная структура самого Банка России в ДФО. Были оптимизированы управленческие функции: укрупнен функционал ряда подразделений. В частности, мы централизовали бухгалтерию. Параллельно шла оптимизация расчетной сети Банка России на территории ДФО.
Сейчас мы переживаем процессы укрупнения, которые обусловлены развитием телекоммуникаций, IT-индустрии.
- В Хабаровске был построен крупнейший на Дальнем Востоке расчетный центр. Какие функции он выполняет сегодня?
- Кассовый центр в Хабаровске выполняет важнейшую межрегиональную функцию. Здесь создаются региональные резервные фонды для подкрепления денежной наличностью территориальных учреждений Банка России в ДФО. Также здесь осуществляется прием ветхих банкнот и их уничтожение с использованием современных технологий. Благодаря этому нам больше не нужно вывозить ветхие банкноты со всего ДФО в Межрегиональное хранилище Банка России в Екатеринбурге.
Создание хабаровского Кассового центра позволило организовать кассовую работу в регионе на качественно новом уровне: новейшее оборудование высокой производительности ведет обработку банкнот в автоматическом, непрерывном режиме и с максимальной точностью. Выросла производительность, уменьшились затраты, снизился процент ручного труда, и, как следствие, повысилось качество кассовой работы.
- Каковы основные направления деятельности Дальневосточного главного управления Банка России?
- Ключевой элемент нашей работы - это взаимодействие с банковским сообществом. Эффективно противостоять различным негативным явлениям можно только совместными усилиями. Надзорная деятельность Дальневосточного ГУ направлена прежде всего на обеспечение интересов вкладчиков и кредиторов банков.
Банк России на постоянной основе проводит мониторинг операций, которые могут быть расценены как сомнительные. Мы оцениваем соответствие масштабов деятельности заемщика, отраженных в отчетности, и того, что есть в реальности, используя для этого разные источники информации, анализируем денежные потоки компаний и движение материальных ценностей. И направляем кредитным организациям соответствующие рекомендации по итогам этой работы.
Особое внимание наши специалисты уделяют работе с непрозрачными активами наших поднадзорных, требующими дополнительного исследования, так называемыми техническими активами. Своей деятельностью мы способствуем стимулированию роста базового капитала кредитных организаций, процессов диверсификации пассивов по видам и срокам, росту дополнительной капитализации и поддержанию ликвидности.
Помимо банков в поле зрения ГУ также некредитные финансовые организации. Отдельная и сегодня весьма актуальная работа - выявление и предотвращение недобросовестных практик на рынке микрофинансирования.
- Изменилась ли банковская карта региона в прошлом году?
- Претерпела изменения сама структура банковского сектора ДФО: у двух банков отозваны лицензии, одна кредитная организация преобразована в филиал инорегионального банка, одна изменила юридический адрес и стала инорегиональной.
- Кризис оставил банкам возможности для прибыльной работы?
- Безусловно, у каждого кредитного учреждения свои итоги, и они неравнозначны. Но в целом сформированный на 01.01.2016 г. положительный финансовый результат по округу составил 39,2 млрд рублей, при этом большая часть прибыли - 28,3 млрд рублей, или 72%, - была получена во втором полугодии. Главным образом это итоги прибыльной работы банковского сектора Хабаровского и Приморского краев (31,7 млрд рублей и 4,2 млрд рублей соответственно).
При этом кредитные организации, зарегистрированные на территории округа, в целом по итогам 2015 года получили убытки в размере 4,9 млрд рублей в основном за счет убыточной деятельности банков Амурской области (5,9 млрд рублей). Однако за второе полугодие финансовый результат амурских банков улучшился: убыток сократился на 1,5 млрд руб. Положительный финансовый результат на 01.01.2016 г. получен кредитными организациями Приморского края и Республики Саха (Якутия) - 1,1 и 0,4 млрд рублей соответственно.
- Какие основные тенденции развития дальневосточного банковского рынка можно отметить по итогам 2015 года?
- Главная тенденция - сохранялись высокие риски, и это препятствовало полноценной работе с клиентами. Вопросы низкого качества активов (обеспечения), их непрозрачного характера и недооценки банками кредитного риска все еще актуальны. На фоне низкой ликвидности и ограниченности ресурсной базы банкам ДФО трудно финансировать долгосрочные проекты. При этом в прошлом году сокращался и спрос бизнеса на кредитные ресурсы, что связано, с одной стороны, со снижением объемов хозяйственной деятельности предприятий, с другой - с процентной ставкой, которая в течение года хоть и снижалась, но все равно пока остается достаточно высокой. В то же время для банков повысился уровень принимаемых рисков при кредитовании предприятий по причине ухудшения финансового состояния заемщиков.
В результате влияния этих факторов объем кредитов, предоставленных данной категории заемщиков, за 2015 год снизился по отношению к показателю 2014 года довольно значительно - на 31,9% - и составил 661,7 млрд рублей. При этом общая задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте в целом по ДФО по состоянию на 01.01.2016 г. составила 942,9 млрд рублей, что на 4,6% больше, чем аналогичный показатель годом ранее.
Эти же факторы оказывают влияние и на кредитование физических лиц. В результате здесь тоже наблюдается снижение объемов выданных кредитов. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам ДФО в рублях и иностранной валюте, по состоянию на 01.01.2016 г. составила 537,8 млрд рублей, сократившись по сравнению с показателем на 01.01.2015 г. на 6,5%. Объем кредитов, предоставленных населению за 2015 год, составил 281,6 млрд рублей (65,1% от уровня 2014 года).
К сожалению, есть рост доли просроченных кредитов и в корпоративном секторе, и в потребительском кредитовании. Хотя эта доля отнюдь не критична и далеко не все проблемные кредиты можно считать дефолтными. Возвраты идут, но сдвигаются по срокам. При этом показатели второго полугодия 2015 года по снижению объемов просроченной задолженности обнадеживают. Мы надеемся на продолжение этой позитивной тенденции.
- Опасная тема для банков. С одной стороны рыночная среда ограничивает, с другой - Банк России всегда рядом с предписанием увеличить резервы на возможные потери… Кто им поможет?
- Да, мы иногда выставляем предписание об увеличении резервов, если видим значимый риск по кредиту и банк не реагирует на устные указания. Но это не значит, что мы изымаем у банка из оборота деньги и держим их у себя, как некоторые думают. Это просто определенная проводка в бухгалтерском балансе, которая влияет на финансовый результат банка. Но это пристальное наблюдение со стороны Банка России за качеством активов кредитных организаций является и весомым стимулом: если проблемный кредит погашен, то ранее сформированный резерв восстанавливается, увеличивая тем самым доходы банка. Отмечу, что в ДФО такие поводы для доначисления резервов есть, но сказать, что они носят системный и тяжелый характер, нельзя.
А что касается ответа на вопрос «Кто им поможет?», то у Центрального банка достаточно инструментов, которые призваны помочь банкам в кризисных ситуациях. И региональные банки ими активно пользуются. Это кредиты под залог ценных бумаг, активов и поручительств, золота. Они очень разнообразны по срокам, процентным ставкам, в том числе есть кредиты внутридневные, «овернайт» и так далее. Наиболее востребованными являются внутридневные кредиты (ВДК): за 2015 год их сумма составила 392,1 млрд рублей, или 74,2% от всего объема предоставленных банкам кредитов.
Это удобный инструмент, позволяющий удовлетворить краткосрочные потребности в ликвидности, обеспечить выравнивание денежных потоков в течение операционного дня, а также практически исключить задержки расчетов из-за временного отсутствия средств на корсчете.
Излишнюю ликвидность банки также могут разместить в депозиты Центрального банка. В отсутствие надежного заемщика это иногда необходимый выход.
- Расскажите о том, как идет работа по созданию национальной платежной системы «Мир», как она скажется на работе банков нашего округа?
- В настоящий момент участниками платежной системы «Мир» являются более шестидесяти банков. В середине декабря 2015 года был дан старт эмиссии карт «Мир», в рамках пилотного проекта к эмиссии приступили 7 банков. Тем не менее массовая эмиссия карт «Мир», по нашей оценке, начнется во втором полугодии текущего года. Сейчас мы сосредоточены на подготовке сети, которая включает банкоматы и POS-терминалы, к приему карт «Мир».
Все кредитные организации, занимающиеся эмиссией и эквайрингом платежных карт на территории ДФО, уже в прошлом году организовали взаимодействие с платежным клиринговым центром национальной системы платежных карт, из них два банка − прямые участники (оба расположены на территории Амурской области), остальные − косвенные участники этого процесса. Наша роль сводится к проведению договорной работы, заключению соглашений к договорам банковского счета.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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