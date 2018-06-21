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15 Декабря 2015, 16:09 | Финансы

Экспортеров позвали в Альфу

По данным официальной статистики, объемы внешнеэкономической деятельности падают. За 9 месяцев 2015 года Дальневосточное таможенное управление зафиксировало сокращение натурального объема товарооборота на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении - на 22%. На этом фоне банки стремятся поддержать экспортеров и импортеров с помощью специальных услуг.

Как работают с внешнеторговыми компаниями в Альфа-Банке, в интервью "Дальневосточному капиталу" рассказал директор регионального центра «Тихоокеанский» Альфа-Банка Максим СОЛДАТОВ.

- Сейчас наблюдается спад во внешней торговле, а у ваших клиентов объемы внешнеторговых операций растут?

- Мы активно работаем с экспортерами и импортерами, и они все чаще выбирают Альфу. С начала года предприятия региона совершили через Альфа-Банк внешнеторговых сделок на $210 млн; по числу операций мы приросли в два раза. Выросло и общее количество активных клиентов хабаровского филиала - на 163%.

- Почему бизнес выбирает Альфу?

- Продуктовый ряд банка развивается, особенно - расчетные услуги и сервисы. Зачастую компании держат у нас остатки, проводят платежи и при этом не кредитуются в банке. Сегодня доля безрисковых доходов в доходах банка составляет 53%. Мы хотим быть основным банком для бизнеса, сопровождать повседневные операции компаний и помогать им быть эффективными.

- Как этого добиться?

- Первое - внимание к задачам клиента. В Альфе у каждого есть персональный менеджер, который консультирует в режиме «одного окна», помогает в любых ситуациях, понимает бизнес своего клиента. Второе - это сами продукты. Перевод, карта, зарплатный проект - все должно работать понятно и быстро. Третье - это оптимальное соотношение «цена - качество». Бизнесу сейчас нужно думать об эффективности. Мы понимаем это и предлагаем услуги «в пакетах». В наборе услуги обойдутся дешевле, чем если бы вы покупали их по отдельности. Есть специальный пакет для внешнеэкономической деятельности - «Альфа-Бизнес ВЭД».

- А какие услуги нужны внешней торговле?

- Конвертация, международные расчеты, торговое финансирование, таможенные карты, в том числе с овердрафтом, а также услуги-консультации, например, проверка контрагента и его иностранного банка, анализ условий договора на предмет соответствия законодательству. У Альфа-Банка налажены связи с банками-партнерами по всему миру, большой опыт проведения нестандартных сделок. Отдельно хочу отметить наш валютный контроль.

- Вы считаете, ваш валютный контроль лучше, чем в других банках?

- У Альфы самый полный сервис для валютного контроля в интернет-банке Альфа-Бизнес Онлайн, где можно заводить паспорта сделок, контракты, справки. Там используется технология логического контроля электронных документов, что помогает бухгалтеру не ошибиться. Благодаря криптографии электронный документооборот является безопасным и юридически значимым. Можно в онлайне контролировать расчеты по паспорту, выгружать историю операций, отслеживать декларации на товар, которые приходят в банк из Федеральной таможенной службы, настраивать e-mail-уведомления, чтобы банк автоматически напомнил о статусе обработки документов и других важных этапах сделки. Наши валютные контролеры консультируют клиентов, начиная от подготовки внешнеэкономического контракта. Причем даже по skype.

- Внешняя торговля связана также с валютным риском…

- Конвертировать валюту можно в интернет-банке Альфа-Бизнес Онлайн по одной из трех доступных котировок - курсу банка, курсу Банка России или курсу Альфа-Форекс. Если конвертировать надо часто, то стоит работать на платформе Альфа-Форекс. Сделки здесь проходят в режиме онлайн, вообще без обращения в банк. Скоростью валютно-обменной операции измеряется в миллисекундах, а купленная валюта сразу отражается на счете компании. Курс - самый выгодный. Он формируется из 20 источников, включая биржу. Можно также оставить дилеру поручение, он будет отслеживать рынок и купит валюту, когда она появится на торгах по нужному курсу.

- Электронный документооборот, торговая платформа - у вас много технологических услуг…

- Альфа-Банк - лидер в развитии инновационных банковских сервисов. Суть всех наших разработок сводится к тому, чтобы бизнес наших клиентов был по-настоящему эффективным.  

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год. 

Теги: Альфа-Банк 


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