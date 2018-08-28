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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 17 Сентября, 12:35 |
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Эксперты ВТБ Капитала теперь на постоянной связи с недропользователями Дальнего Востока
- У нас есть возможность консультировать предприятия с помощью экспертов ВТБ Капитала, - отметил глава филиала ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов. - Это тем более важно в условиях нестабильности мировой экономики и цен на золото.
Разговор получился многосторонний и полезный, отметили по итогам круглого стола недропользователи. Многие из них давно сотрудничают с банком в рамках «Золотой программы». ВТБ первым среди банков стал кредитовать недропользователей под залог «будущего» золота. Уникальность «Золотой программы» в том, что она обеспечивает сезонное финансирование, то есть позволяет получить средства на подготовку следующего сезона добычи, покупку парка техники, выплату налогов и заработных плат, отметили представители артелей.
- Это весьма интересное предложение банка, который занимается кредитованием золотодобывающей отрасли уже давно, - рассказал журналу «Дальневосточный капитал» генеральный директор артели старателей «Дальзолото» Александр КОСЕНКО. - Услуга выгодная как банку, так и предприятиям. Недропользование - особая отрасль, к ней и особый подход. ВТБ предлагает нам кредит в виде золота. Мы можем взять металл в денежном эквиваленте по цене Лондонской биржи. И отдать таким же образом. Процент по кредиту начисляется тоже в определенном объеме золота. Банк имеет большой опыт, знания в области недропользования, поэтому может изменять условия, ориентируясь на каждого конкретного клиента. Кредит мы можем взять прямо сейчас, по завершении полевого сезона, и направить его на подготовку к новому, на выплату заработной платы и прочие расходы. Гарантией выступает еще не добытое золото. Нам это удобно.
- За годы работы специалисты банка смогли досконально изучить отрасль, увидеть ее изнутри, понять преимущества, - поясняет финансовый директор другой артели старателей «Ниман» Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО. - Я помню, как банковские сотрудники приезжали на участок, смотрели, вникали в процесс добычи золота, в особенности работы недропользователя. Полученные таким образом знания теперь позволяют нам и банкирам разговаривать на одном языке, хорошо понимая друг друга. Но так было не всегда. Отрасль долго нуждалась в деньгах. Сейчас не только ВТБ предоставляет золотые кредиты, другие банки тоже. Но ВТБ - один из первых и лучших кредиторов золотодобывающей отрасли, - подчеркивает Светлана Омельченко. - То, что банк стал брать в обеспечение кредита золото, которое еще не добыто, существенно облегчило нам работу. Для россыпников золото, которое они добывают, является основным имуществом. Ведь старательским артелям практически больше нечего давать в залог. Риски банка при работе со старательскими артелями минимальны, так как их затраты на добычу существенно ниже, чем у разработчиков коренного золота. Поэтому ВТБ охотно кредитует россыпников, подстраиваясь под каждого клиента в зависимости от его финансового положения, объема запасов и других показателей.
Преимущество для недропользователей в кредитовании в рамках «Золотой программы» в том, что ставка по золотому займу значительно ниже, чем по рублевому денежному кредиту. Ключевая ставка Центробанка почти не оказывает влияния на кредит, обеспеченный золотом. Плюс еще и в том, что банк выдает золотой займ не на весь объем планируемой добычи золота, а на 50-60% от плана. Это дает компании возможность продать остальное золото по той цене, которая сложилась на рынке на момент продажи. И если стоимость золота выросла, то компания получит дополнительный доход.
По словам Евгения Орлова, «в 2014 году хабаровский филиал ВТБ купил у артелей около 27 т золота. На 1 октября приобретено 22 тонны, а к концу года запланировано купить около 39 тонн золота».
- На протяжении всего этого года и в прошлом году мы увидели повышенный интерес к займам в драгметаллах, - отмечает управляющий директор отдела операций с драгметаллами (Москва) Евгений АНАНЬЕВ.
Причину это тренда эксперт объяснил изменениями рыночных цен на золото на мировом и внутреннем рынках. Он представил разносторонний анализ мирового рынка золота, дал оценку тенденций внутреннего рынка драгметалла, рассказал о возможностях снижения рисков, связанных с волатильностью на рынке, с помощью инструментов хеджирования.
Участники круглого стола активно задавали вопросы: собравшихся интересовали подходы банка к финансированию инвестиционных проектов отрасли и, конечно, перспективы цен на золото в России и в мире.
- После 2012 года мировые цены на золото не могут выбраться из нисходящего тренда. Причины - существенное укрепление доллара, ожидание роста фондового рынка США, общая стабилизация ситуации в мире, - пояснил Евгений Ананьев. - Отмечу тот факт, что в 2013 году фонды, вкладывающие в золото, достигли максимума - 2600 тонн золота. И когда цена стала снижаться, инвесторы стали продавать металл, фонды продали более 1 тыс. тонн золота. Это составляет примерно текущий золотовалютный резерв России, что говорит о том влиянии, какое имеют инвесторы на этот рынок. Золота в фондах еще много, и его продажи и дальше могут оказывать давление на цены, - предостерег Ананьев.
Досье «Дальневосточного капитала»: На протяжении многих лет банк ВТБ является активным участником международного рынка драгоценных металлов, осуществляя операции с золотом, серебром и металлами платиновой группы в слитках и в безналичном обороте. В 2014 г. торговый оборот ВТБ по операциям с драгоценными металлами в слитках на российском и международном рынках составил свыше 110 тонн золота и 550 тонн серебра. ВТБ является полноправным членом Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). В октябре нынешнего года ВТБ первым из российских банков получил статус члена-участника Шанхайской биржи золота (SGE) с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая.
А вот девальвация рубля в России сыграла на руку внутренним ценам на золото. Поэтому динамика цен на золото на российском рынке противоположная мировой, пояснил Евгений Ананьев. Цена грамма золота в рублях росла и в этом году достигала исторического максимума - 2850 рублей за грамм. В настоящее время внутренняя цена золота составляет примерно 2300 рублей, и этот уровень оценивается недропользователями как комфортный.
Эксперты банка ВТБ отмечают и тот факт, что все большее число золотодобывающих компаний выбирают консервативную стратегию и стремятся застраховать себя от возможного падения цен на золото, прибегая с помощью банка к хеджированию. Число таких сделок увеличилось, отметил Ананьев.
- Я видел разные периоды цен на рынке, когда золото растет и когда падает. И всегда советую хеджировать риски. В 2015 году недропользователи в Хабаровском крае ведут себя как и в других регионах: они более консервативны в принятии решений, в вопросах открытия новых проектов. В основном это касается средних предприятий. Крупные обычно ведут себя более агрессивно. В то же время мы видим, что многие активно работают над управлением издержками. Руководители золотодобывающих компаний понимают, что экономика находится в сложной фазе. Конечно, у каждой компании свои цели и ориентиры, которые могут меняться. Но всегда можно позвонить, написать в ВТБ и получить необходимые рекомендации, - пообещал недропользователям дальневосточных регионов Евгений Ананьев.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год.
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