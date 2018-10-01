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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 18:43 |
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На Дальнем Востоке "Хоум Кредит Банк" прирастает новыми продуктами и клиентами
Об итогах работы в 2013 году и планах на будущее в интервью «ДК» рассказала директор Дальневосточного филиала банка Наталья ТЕРЕНЬКО.
- Наталья, как сложился прошлый год для дальневосточного подразделения банка? Удалось ли ему на самом деле стать домашним банком, приблизиться к своим потенциальным клиентам, стать более узнаваемым?
- К моменту открытия офисов «Хоум Кредит Банка» на Дальнем Востоке, у нас уже был опыт расширения сети и выстраивания отношений с партнерами. Нужно было применить все наши знания и умения на конкурентном рынке Дальнего Востока. На мой взгляд, команде Дальневосточного филиала это удалось. Наша задача состояла в том, чтобы выстроить нашу работу вокруг клиента - развить сеть офисов неподалеку от тех мест, где они работают, живут или совершают покупки. Соответственно, наши офисы открывались на центральных улицах города, в спальных районах, а также в торговых центрах.
Сегодня общее количество офисов в регионе - 76. Таким образом, мы представлены во всех городах Дальнего Востока с населением более 20 тысяч человек. При этом наши офисы должны быть расположены в удобных местах. Поэтому мы на постоянной основе проводим анализ рентабельности офисов, опрашиваем клиентов относительно того, где бы им хотелось иметь офис нашего банка. На основе этой информации мы переносим наши офисы в оптимальные места.
- Как строятся отношения с торговыми сетями? Есть ли общие партнерские программы, которые позволяют банку быстрее «раскручиваться» в регионе?
- У нас одна из самых больших сетей точек продаж потребительских кредитов в регионе. Традиционно мы очень сильны в сегментах мобильной связи и бытовой техники. В этой сфере нашими крупнейшими партнерами являются «Евросеть» и «Эльдорадо», а также ДНС и «Домотехника». Сейчас среди приоритетов нашего развития - новые отраслевые сегменты: мебель, одежда, строительные материалы. Очень активно, например, мы сотрудничаем с магазином «Империя мебели». Но мне хотелось бы отметить, что такие отраслевые сегменты, как строительные материалы и одежда, как правило, представлены небольшими фирмами и индивидуальными предпринимателями. В нашей базе их сотни. С каждым нужно подписать договор, обучить, поддерживать отношения, обеспечивающие продажи. Это большая работа. Но от этого все выигрывают. У клиентов появляется возможность купить хороший товар. Наши партнеры могут повысить свою выручку, увеличить обороты. А банк увеличивает кредитный портфель и клиентскую базу. Мебель, строительные материалы, пластиковые окна и так далее - это очень важные сегменты для развития бизнеса. В них гораздо ниже риски кредитования. Банк очень заинтересован в их развитии. За 2013 год доля кредитов в этих отраслевых сегментах в нашем банке выросла с 29% до 37%.
- Как выросли кредитный портфель и объем депозитов?
- Наш бизнес в 2013 году вырос достаточно существенно. Кредитный портфель Дальневосточного филиала за 12 месяцев увеличился на 53% и достиг к концу года 20 млрд рублей. Депозитный портфель за это же время удвоился и на 31 декабря 2013 года составил 5,3 млрд рублей.
- Сегодня много говорят о закредитованности населения, о том, что это создает для банков угрозу получить рост «плохих» кредитов? На дальневосточном рынке вы уже столкнулись с этой проблемой?
- Проблема закредитованности обсуждается на рынке с середины 2012 года. В течение трех лет потребительское кредитование росло бурными темпами. За это время долговая нагрузка на некоторые группы граждан увеличилась. Это отразилось на качестве кредитных портфелей банков. Банки повысили требования к заемщикам. Наш банк отбирает только лучших клиентов на рынке, с самой лучшей кредитной историей. Для того чтобы привлечь эту целевую аудиторию, необходимо предложить хорошие кредитные продукты с низкими ставками. В конце прошлого года мы существенно пересмотрели свои кредитные продукты, снизив ставки. Минимальная ставка в линейке кредитов наличными снизилась с 22,9% до 19,9%. Наш банк планомерно снижает долю высокорискованных кредитов, но не отказывается полностью от линейки экспресс-кредитов на случай экстренной потребности клиентов в деньгах. Тем не менее максимальная ставка в линейке была снижена сразу на 23 п.п., до 46,9% годовых.
В начале года банк также снизил ставки по всем кредитным картам в линейке, установив единый размер ставки для всех продуктов - 29,9% годовых.
- Ожидаете ли снижения темпов потребительского кредитования?
- Темпы роста потребительского кредитования будут снижаться. Ведь бум кредитования, который мы наблюдали, не мог продолжаться вечно. В основном это обусловлено двумя факторами - повышением кредитной нагрузки и мерами Банка России, который изменил порядок регулирования сектора необеспеченного потребительского кредитования.
Ставки по кредитам, скорее всего, также будут снижаться. Это происходит, во-первых, под влиянием снижения ставок по депозитам, которые являются одним из основных источников фондирования. Во-вторых, меры Банка России вынуждают кредитные организации отказываться от высокодоходных кредитных продуктов из-за роста давления на капитал.
- Как ваши клиенты относятся к интернет-офисам и удалось ли вам продвинуться в этом направлении?
- Мы видим устойчивый рост интереса наших клиентов к удаленным каналам продаж. Для молодых людей наличие интернет-банка и мобильного банка уже стали фактором выбора банка. Тем не менее, при всем при этом, наши люди предпочитают приходить в офисы - там они могут получить подробную консультацию и задать все вопросы.
- Как изменилась линейка предложений банка за год? Какие продукты стали наиболее конкурентоспособными и востребованными?
- Прошедший год был богат на новые продукты и изменения. Я уже говорила, что мы очень сильно снизили ставки по кредитам наличными и кредитным картам. Но это далеко не все. Среди наших новинок - линейка карт серии «Лайт». Это доступные кредитные карты, которые клиенты могут получить здесь и сейчас, предоставив только паспорт. Максимальная сумма лимита по кредитной карте составляет 10 тысяч рублей. Но банк может ее увеличить, если клиент будет полностью и в срок погашать свою задолженность. Это отлично сбалансированный продукт с точки зрения рисков для банка и доступности для клиентов.
Также мы запустили кобрендовую кредитную карту с порталом бронирования туристических услуг iGlobe.ru для часто путешествующих клиентов. Его преимущество перед классическими авиакобрендами заключается в том, что клиент не привязан к одной авиакомпании. Накопив баллы, владелец карты может потратить их на сайте iGlobe.ru на билеты любой авиакомпании или забронировать отель, оформить прокат машины и многое другое.
Хитом продаж в этом году стали карты Cashback. По условиям пользования этой картой, клиент может получить 2-3% от потраченной суммы в виде денег обратно на счет.
Линейка депозитов больших изменений в прошлом году не претерпела, мы лишь несколько корректировали условия в соответствии с тенденциями рынка. Уже в начале этого года мы ввели новый депозит «Десятка» на полтора года под 10% годовых - очень интересное предложение в нынешних условиях. А учитывая интерес клиентов к валюте, мы начали принимать депозиты в долларах и евро. Ставки по валютным вкладам в нашем банке достигают 4% годовых.
- Как вы можете, с позиции своего опыта работы в регионе, оценить кредитные предпочтения граждан: какие суммы, на какие сроки, как правило, берут ваши клиенты?
- У нас очень широкая клиентская база, в наши отделения и точки продаж приходят самые разнообразные клиенты. Но если мы возьмем усредненный портрет, то это будет замужняя женщина в возрасте от 26 до 60 лет. Средняя сумма POS-кредита составляет около 25 тысяч рублей сроком на один год, а кредита наличными - около 140 тысяч рублей на срок до трех лет.
- Что больше предпочитают клиенты банка - кредиты наличными или карточки? Как прививается карточная культура?
- В данный момент наиболее популярными являются кредиты наличными, но объемы продаж карточных продуктов растут. Люди активнее пользуются имеющимися картами, осваивают новые операции, интересуются дополнительными преимуществами карт - милями, кэшбэком. Клиенты понимают, что карты дают больше, чем просто деньги, и хотят ими пользоваться. Кроме того, мы отмечаем, что наличие дополнительных преимуществ по картам повышает долю безналичных транзакций. По картам Cashback доля безналичных операций выше примерно на 40%.
- Может быть, какие-то планы не удалось реализовать? И что планируете на будущее?
- Рынок банковских услуг для физических лиц в России по-прежнему развивается, хотя темп его роста не всегда ровный. В прошлом году изменилась рыночная ситуация, регулирование рынка, выросла конкуренция. Но наш банк всегда отличался способностью быстро меняться и адаптироваться к изменениям.
Сейчас мы заняты тем, чтобы повысить качество наших продуктов и услуг, сделать их еще более конкурентоспособными и привлекательными для клиентов. В течение года мы объявим о нескольких инновационных для российского рынка проектах. Мы нацелены на укрепление отношений с существующими клиентами, а также на привлечение новых.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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