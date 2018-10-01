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Финансы
16 Мая 2013, 15:09 | Финансы

С июля клиенты НОМОС-РЕГИОБАНКа станут частью единой сети НОМОС&#8209;БАНКа

В июле 2013 года НОМОС-РЕГИОБАНК присоединится к НОМОС‑БАНКу и станет филиалом, сохранив при этом не только свое название, но и весь управленческий и кадровый потенциал, объем полномочий, подходы к обслуживанию клиентов.

Решение об этом было принято в апреле 2013 года акционерами НОМОС‑БАНКа, и его никак нельзя назвать неожиданным. Интеграция НОМОС‑БАНКа и РЕГИОБАНКа началась в 2005 году, когда НОМОС‑БАНК вошел в капитал дальневосточного финансово-кредитного института.

Успешно развиваясь с 1990 года, постоянно находясь среди лидеров рынка, РЕГИОБАНК к 2005 году достиг потолка - многие предприятия, пришедшие сюда на обслуживание в качестве средних компаний, не без помощи программ РЕГИОБАНКа перешли в разряд крупных, значительно увеличив запросы по объемам кредитования. Капитал банка не позволял эти запросы удовлетворить.

- Уже к 2005 году мы были вынуждены отдавать своих крупных клиентов конкурентам, поскольку не могли профинансировать, прокредитовать их в нужном объеме, - вспоминает президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Сергей ГРЕБЕНЮК. - Тогда окончательно и обозначилась дилемма: либо привлечь дополнительный капитал и дальше развиваться, пожертвовав частью своего суверенитета, либо начинать стагнировать и постепенно терять бизнес, превращаясь в малозаметный локальный банк, неспособный решать серьезные задачи.

Выбор был сделан в пользу развития - как, впрочем, и всегда в истории РЕГИОБАНКа. И он был не спонтанным, не по принципу «кто больше заплатит за пакет акций», а по принципу максимального сохранения своего лица. Искали «родственную душу», крупного партнера, обладающего подобными РЕГИОБАНКу подходами в ведении дел. Так и возник НОМОС‑БАНК, который весьма бережно отнесся к своей дальневосточной дочке, не стремясь ничего разрушить, постепенно ведя взаимные интеграционные процессы. Это отразилось, например, в ребрендинге - новая вывеска НОМОС-РЕГИОБАНК появилась только в 2010 году.

- Капитал НОМОС‑БАНКа дал нам возможность развиваться, а нашим клиентам - получить новый сервис, - говорит Сергей Гребенюк. - За 7 лет мы увеличили собственный капитал в 14 раз, бизнес вырос в 10 раз. Сегодня собственный капитал НОМОС-РЕГИОБАНКа составляет 3 млрд 150 млн рублей. Это много для регионального банка, но ничтожно мало в сравнении с федеральными игроками. Для сравнения: капитал Группы НОМОС‑БАНКа - 90 млрд рублей. Это открывает перед нами более широкие возможности по кредитованию, ведь уже сегодня есть проекты, на финансирование каждого из которых требуется от 6 до 9 млрд рублей.

Все годы совместной работы двух банков интеграционные процессы не останавливались, но не всегда были заметны клиентам.


 

Вице-президент НОМОС‑БАНКа Сергей ПОВОЛОКИН.

- Активная фаза интеграции началась с весны 2010 года, когда на рынок был выведен новый бренд - НОМОС-РЕГИОБАНК, - рассказывает вице-президент НОМОС‑БАНКа Сергей ПОВОЛОКИН. - С тех пор активно, но взвешенно шла синхронизация процессов и технологий. Сегодня оба банка ведут бизнес по одним и тем же бизнес-моделям, с общей продуктовой линейкой. Выстроена единая система управления. НОМОС‑БАНК управляет НОМОС-РЕГИОБАНКОМ через совет его директоров. Произошла конвертация сети филиалов РЕГИОБАНКа в сеть операционных и дополнительных офисов, действующих по единым стандартам НОМОС‑БАНКа. Сейчас, по сути, это уже единый банк.

Вице-президент отметил также, что интеграция была взаимной. НОМОС‑БАНК не только вливал деньги и технологии в дочерний банк, но и получил от него целый ряд банковских технологических инноваций, ставших составной частью стандартов большого банка.

Шаг за шагом партнеры подошли к высшей точке взаимодоверия - процессу юридического слияния двух структур. Оно позволит эффективнее работать с клиентской базой, еще более оперативно принимать решения. Раньше для выдачи крупного кредита необходимо было ждать решения совета директоров НОМОС-РЕГИОБАНКа, а теперь решение будет приниматься на кредитном комитете, который в НОМОСе проходит 2 раза в неделю.

- Все полномочия, которые были у НОМОС-РЕГИОБАНКа, не только не уменьшатся, но, скорей всего, увеличатся в связи с новыми возможностями. Это значит, что ускорятся процессы принятия решений по крупным сделкам, - акцентировал внимание собравшихся на специальный бизнес-завтрак дальневосточных журналистов Сергей Поволокин. - В других же смыслах изменений не будет. Останется у руля ставшего филиалом НОМОС-РЕГИОБАНКа Сергей Гребенюк, сохранится управленческая команда, оптимизации численности персонала не требуется, сохранится система мотивации, не будет снижена оплата труда.

- То, что сохраняется и развивается наш человеческий потенциал, - тоже результат правильного стратегического решения, принятого еще в 2005 году, - комментирует Сергей Гребенюк.

Экономия расходов, которой обычно сопровождается объединение, в данном случае будет достигаться не за счет сокращения штатов, а за счет сокращения трат, например на программные продукты, лицензии на которые пока два банка покупают по отдельности.

Важным для клиентов-дальневосточников является и решение о сохранении названия «НОМОС-РЕГИОБАНК» после завершения процесса юридического объединения. Имя «НОМОС-РЕГИОБАНК», наработанное в течение 22 лет, остается и продолжает работать. Перед принятием такого решения были проведены специальные исследования бренда «НОМОС-РЕГИОБАНК», которые подтвердили: имя это значимо не только для дальневосточного бизнеса, но и для населения. Вообще, для клиентов банка в июле ничего не поменяется. Продуктовая линейка останется прежней, сохранятся все текущие условия по кредитам и депозитам. Зато увеличивается возможность в кредитовании местных клиентов. Появятся дополнительные сервисы, которыми уже пользуются клиенты головного банка. В частности, с июля филиал НОМОС-РЕГИОБАНК предложит новую технологию, дающую возможность использовать интернет-офис не только через компьютер, но и через телефон. Клиенты смогут управлять своими счетами с мобильника.

В НОМОС-РЕГИОБАНКе все готово к интеграции. Напечатаны специальные буклеты, обучены сотрудники, готовые квалифицированно ответить на любой вопрос по данной теме. Клиентам рассылаются адресные разъяснительные письма. Банк максимально открыт и прозрачен, что подтверждает отсутствие хоть малейшей угрозы потери комфорта для его клиентов после перехода. Самое существенное неудобство - изменение реквизитов банка (БИК, корсчета и т. п.), которые клиентам необходимо внести в бумаги, довести до сведения своих партнеров. Новые реквизиты будут получены и сообщены в июле. Впрочем, средства на счета клиентов будут зачисляться до конца года и по старым реквизитам. А номера счетов клиентов вообще останутся без изменений.

С июля клиенты НОМОС-РЕГИОБАНКа станут частью единой сети НОМОС‑БАНКа, с клиентской базой более 100 тыс. юридических и 1,5 млн физических лиц, с активами более чем в 900 млрд рублей. Но и это еще не финал интеграции. Дополнительные возможности дальневосточникам даст идущая параллельно интеграция НОМОС‑БАНКа и финансовой корпорации «Открытие». Помимо банковских продуктов, ФК «Открытие» - это еще и инвестиционные, страховые и пенсионные услуги, доверительное управление и брокеридж. В результате консолидации ресурсов ФК и банк усилят общие позиции в конкурентной борьбе, выйдут на новый уровень, открывающий самые широкие возможности для клиентов. Таким образом, в России появится корпорация нового типа, клиенты которой будут получать в одном месте максимальный спектр финансовых услуг. Но это тема уже следующих публикаций.

Александр НИКОЛАЕВ.

"Дальневосточный капитал", N 5.

Теги: НОМОС-РЕГИОБАНК  НОМОС‑БАНК 


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