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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:36 |
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Евгений АКСЕНОВ, председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка: Банк - это интеллектуальный бизнес
- Евгений Владимирович, сегодня все отчеты о работе за прошлый год сданы и проверены аудиторами. Главные достижения года АТБ? Есть стратегические прорывы?
- Азиатско-Тихоокеанский банк в очередной раз вырос на 50% по активам. И такие темпы роста этого показателя мы поддерживаем уже на протяжении восьми лет. В марте этого года активы банка достигли 100 млрд рублей, для нас это не просто круглая цифра, а знаковый рубеж. АТБ вошел в число лучших банков страны по рентабельности капитала, которая по итогам года составила 32%. И это при том, что банк нес большие инвестиционные издержки, связанные с расширением филиальной сети - мы открыли за год более 60 новых офисов. Если говорить об отдельных продуктах, то отмечу, что мы смогли провести секьютиризацию ипотечных кредитов и создали основу для интенсивного роста по этому направлению. Нам было очень интересно работать: рынок конкурентный и нам есть с кем соревноваться.
- Банк, входивший в рейтинги за пределами 600 позиции, сегодня входит в топ-60 российских банков по активам. Такой стремительный рост предполагает новаторские подходы к ведению бизнеса. В чем они?
- Я разочарую вас простотой ответа - много работали. А еще - собрали команду единомышленников, у которых есть стремление двигаться вперед. Профессионализм, желание познавать новое - это главные факторы нашего успеха. У нас одна из лучших на банковском рынке команда, которой я как руководитель очень дорожу и в которой принято ценить заслуги каждого.
Не могу не сказать о моих первых заместителях. Сергей ТЫРЦЕВ со мной в этом проекте с 2005 года, курирует филиальную сеть и корпоративный бизнес. Вместе с ним мы придумали новое название банка (до 2006 года АТБ носил имя Амурпромстройбанк. - Прим. «ДК»). В зоне ответственности Игоря АБАЗОВА - управление рисками, операционный департамент, направление IT. Благодаря ему мы не только растем, но растем весьма качественно. Мы много вкладываем в информационные технологии, что позволяет эффективно вести бизнес, обеспечивая соотношение расходов к доходам в 40%. Александр НЕПОМНЯЩИЙ вырос из начальника отдела до заместителя председателя правления по розничному бизнесу, его инициатива и упорство лежат в основе всех достижений в этом сегменте. Игорь ЗИЛЬБЕРБЛЮМ, заместитель председателя правления, возглавляет одно из ключевых направлений в банковском бизнесе - кредитование, и то, что качество кредитного портфеля у нас одно из лучших на рынке по доходности и потерям по ссудам, - результат его работы. Недавно к нам пришел новый человек - Михаил ПАВЛОВ, заместитель председателя правления, который курирует работу на финансовых рынках. И те достижения, которые есть в области привлечения средств финансовых институтов, секьютиризации ипотечных кредитов, документарных операций - а мы уже их аккумулировали около 20 млрд рублей, - его вклад в наше общее дело. Много можно говорить о специалистах среднего звена, руководителях офисов - это они носители новаторских подходов, каждый внес свой бесценный опыт.
Мы вместе уже 8 лет, и это отлично, когда команда не меняется, когда складывается полное понимание, есть взаимовыручка. Банк - это интеллектуальный бизнес, в основе которого работа профессионалов, которые могут привлечь и деньги, и клиентов.
- Тема места и будущности региональных банков популярна уже несколько лет. На банковской карте Дальнего Востока их остается все меньше, они не выдерживают конкуренции с федеральными, уходят под крыло крупных московских коллег. В вашем случае все наоборот - вы взяли под свое крыло ряд региональных банков. Эта стратегия себя оправдала? Какое вообще место вы отводите региональным банкам?
- То, что мы входим в пятерку самых рентабельных банков страны, и есть самое объективное подтверждение правильности нашей стратегии. Работая в регионе, мы разговариваем с бизнесом и населением на одном языке, конкурируем с другими банками тем, что лучше понимаем рынок. И замечу, где находится головной офис, сегодня уже не имеет значения, вопросы оперативного управления давно перешли в область современных информационных технологий.
А если говорить о небольших региональных банках, то для них на рынке место есть, но их будущее, на мой взгляд, не очень радужное. Они больше подвержены рискам с точки зрения рентабельности бизнеса, ведь, чтобы успешно расти, необходимо много вкладывать в технологии, новые продукты. При этом размер капитала не позволяет активно наращивать объем бизнеса. Это значит, что им необходимо или предоставлять уникальный сервис, или брать на себя риски, которые не берут другие банки. Издержки и риски не позволяют держать конкурентоспособную цену. Это объективные реалии.
- Получается, если говорить о малом и среднем бизнесе в регионе, он априори тоже не может быть конкурентоспособным - малый рынок сбыта, большие накладные расходы и т. д. Банк много работает с этим сегментом экономики, и вы хорошо его знаете. Как меняется предпринимательское лицо региона? Растет ли у малого бизнеса желание заниматься реальным производством?
- Это направление в последние несколько лет в банке стремительно развивается. И это в значительной степени отражение тех тенденций, которые складываются в регионе. Мы их улавливаем и стараемся поддерживать банковскими продуктами, которые как раз позволяют малому бизнесу расти, переходить в производственную сферу. Главное, чем мы можем здесь быть полезными, - предоставить «длинные» деньги, которые позволяют реализовывать сложные проекты, способные дать отдачу, но не через один год, ведь за такое время производство на ноги не поставишь.
Именно поэтому мы постоянно привлекаем ресурсы финансовых институтов, адресованные именно этому бизнесу. Недавно заключили соглашение с МСП-Банком о предоставлении кредитной линии на 1 млрд рублей. По существу это деньги государства и призваны решать государственную же задачу по поддержке предпринимательства в России. Пользуются популярностью программы, которые мы реализуем совместно с ЕБРР, Международной финансовой корпорацией.
На сегодняшний день кредитный портфель малого бизнеса в нашем банке достигает уже более 10 млрд рублей, и планируем, что он будет продолжать динамично расти. Тем более что у Дальневосточного региона открываются новые возможности, связанные с тем, что государство уже его инвестирует и планирует дальше вкладывать колоссальные бюджетные деньги, за которыми должны подтягиваться инвестиции естественных монополий, крупных компаний. У малого бизнеса тоже возникают стимулы и возможности для развития. У тех, кто занимается делом, есть хорошие шансы.
Я говорю об этом уверенно еще и потому, что опыт последних лет, когда в регион пошли бюджетные инвестиции, подтверждает эти самые возможности. Кстати, федеральные инвестиции помогли региону пережить и тяжелые времена. Строительство объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, к примеру, по существу сохранило строительный комплекс региона, и сегодня он готов к выполнению самых сложных задач. Планируется реализация крупных проектов в транспортной, энергетической отраслях. То же строительство моста через Амур в Китай может создать новую точку приложения сил и роста.
- Для Востока России принята Государственная программа развития до 2025 года. Это своего рода сценарий, по которому должно идти развитие региона. Насколько это важно?
- Логика очевидна - государство должно вкладываться в инфраструктуру - дороги, энергетику. Это даст возможность развития новых проектов, появятся обрабатывающие мощности, рабочие места, за этим последует развитие социальной инфраструктуры, торговой, развлекательной. Если сравнивать, к примеру, Японию, которая по площади равняется Амурской области, и Дальневосточный федеральный округ по количеству дорог, то это сравнение будет разительно не в нашу пользу. В Японии дорог, наверное, больше, чем во всей России. А это важно! Образно говоря, если будет дорога к моему офису, то шансы, что к нему приедет новый клиент, возрастают.
Развитие Дальнего Востока - это объективная и насущная необходимость для государства, которому важно иметь на востоке благополучное коренное население и экономику, адекватную активно развивающимся соседям.
- Одна из главных проблем, которая стоит в региональной повестке дня, - привлечение частных инвесторов. Банк тоже один из частных инвесторов. Какие условия для того, чтобы Дальний Восток был привлекательным для бизнеса, на ваш взгляд, должны быть созданы?
- Я думаю, что, планируя развивать регион, не обойтись без определенных преференций для бизнеса - налоговых, таможенных, тарифных. Самый понятный пример - неимоверно высокие транспортные затраты, которые утяжеляют экономику любого производства, делая неконкурентоспособным его продукцию. Значит, нужна в том или ином виде компенсация этих затрат, субсидирование перевозок. Кое-что в этом направлении уже делается, но для динамичного развития нужны комплексные и действенные меры. А банки будут помогать этому движению своими возможностями, привлекая на территорию финансовые ресурсы и новые инструменты, в том числе развивая сотрудничество с финансовыми институтами Юго-Восточной Азии.
Лариса ЛАРИНА
"Дальневосточный капитал", N 5.
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