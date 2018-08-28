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16 Мая 2013, 15:20 | Финансы

Дальневосточный банк Сбербанка России поддерживает перспективные планы бизнеса

Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России": Мы хотим не только обеспечивать заявки клиентов, но и помогать им расти.

В период интенсивного роста экономики макрорегиона все большие объемы капитальных вложений привлекают инвестиционные проекты. Именно они признаны наиболее эффективным механизмом развития территорий, поскольку предполагают комплексное решение социальных задач и стимулируют предпринимательскую активность. Дальневосточный банк Сбербанка России традиционно поддерживает перспективные планы бизнеса, предлагая наиболее приемлемые условия инвестиционного кредитования. В прошлом году Сбербанк рассмотрел порядка 150 инвестиционных проектов различной отраслевой направленности - региональные предприятия получили от финансового партнера 8,7 млрд рублей. В общей сумме за 2011 и 2012 годы банк вложил в экономику ДФО более 300 млрд рублей.

Для стабильного развития рынков и воплощения программ преобразования промышленных мощностей предприятиям необходимы длинные деньги. В течение последних лет они пользуются стабильным спросом у субъектов бизнеса - эта тенденция остается неизменной. В настоящее время Сбербанк предлагает широкий перечень кредитных продуктов, предусматривающих долгосрочное финансирование инвестиционных и строительных проектов. «Наиболее часто клиенты используют такие ресурсы для приобретения оборудования и техники, осуществления лизинговых сделок, возведения объектов коммерческой и жилой недвижимости. Кроме того, полученные ссуды идут на возмещение ранее понесенных затрат и погашение текущей задолженности по кредитам других банков», - рассказала заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Марина ПЕРЕБЕЙНУС.

Нередко от старта реализации задуманного проекта до его выхода на окупаемость должно пройти более трех лет. Разработанные банком инструменты предусматривают длительный период возврата инвестиций - максимальный срок кредитования проектов составляет 15 лет. «При этом предлагаются гибкие ценовые параметры, учитываются цели и особенности каждого направления финансирования. С целью оптимизации стоимости кредитных ресурсов возможно привлечь к участию иностранные банки», - пояснила Марина Юрьевна. По ее словам, Сбербанк также предоставляет предприятиям отсрочку погашения основного долга до одного года на период инвестиционной фазы. Именно такой уровень сервиса делает долгосрочные ссуды востребованными. Так, на 1 марта 2013 года инвестиционный портфель Дальневосточного Сбербанка превысил 33,6 млрд рублей.

Сегодня Сбербанк плодотворно сотрудничает с рядом ключевых предприятий в рамках Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Совместно с ОАО «РАО ЭС Востока» банк участвует в проектах газификации региональных ТЭЦ: в общей сложности планируется привлечь более 10 млрд рублей. Вливания крупного кредитного учреждения потребуются и для возведения объектов генерации. В конце марта ОАО «РусГидро» и Сбербанк подписали договор о банковском сопровождении строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока. В рамках соглашения 50 млрд рублей будут выделены для строительства ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2 (1 очередь), Якутской ГРЭС-2 (1 очередь) и Благовещенской ТЭЦ (2 очередь). Для каждого участника строительства в Сбербанке будет открыт обособленный банковский счет, с которого будут производиться расчеты по выполненным строительно-монтажным и другим подрядным работам. Для повышения эффективности инвестиционного проекта банк наймет независимую инжиниринговую компанию. Эксперты будут осуществлять ценовой и технологический аудит, а также анализ соответствия реализуемых технических решений проектной документации по каждому объекту строительства. Механизм комплексного банковского сопровождения позволит федеральным властям контролировать целевое использование капитальных вложений.

Внушительный пласт инвестиционных проектов Дальнего Востока сконцентрирован в развитии минерально-сырьевого комплекса макрорегиона. В 2012 году Сбербанк финансировал освоение золоторудных месторождений Амурской области Маломыр и Пионер, направив в отрасль около $170 млн. На освоение месторождения Албын банк открыл для группы компаний «Петропавловск» кредитные линии на 5 млрд рублей.

Дальневосточные компании также успешно создают необходимую инфраструктуру для динамичного развития ресурсодобывающей отрасли.

Давний партнер Сбербанка СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» на протяжении 15 лет занимается комплексным береговым обеспечением и снабжением морских буровых работ нефтегазовых проектов сахалинского шельфа. В настоящее время одно из крупнейших предприятий Сахалинской области осуществляет строительство производственных мощностей на территории Северной гавани морского порта Холмск. В рамках инвестиционной программы, рассчитанной на три года, предполагается привлечь сотни миллионов рублей в развитие базы производственно-технического обеспечения «Сахалинского западного морского порта».

- В ближайшее время объем заказов увеличится в связи с приходом на шельф новых операторов. Инвестиционные проекты наша компания реализует за счет собственных средств, но объем работ внушительный: мы строим складские площади, восстанавливаем причалы. Застройщики наших проектов часто нуждаются в банковских гарантиях, которые мы традиционно оформляем в Сбербанке, - пояснил генеральный директор СП «Сахалин-Шельф-Сервис» Леонид КАЦЕВ.

Одновременно с вложениями в основные зоны роста экономики приоритетным направлением для финансовых вливаний остается создание для населения комфортной инфраструктуры, которая определяет качество жизни дальневосточников. За прошлый год Сбербанк инвестировал в строительство объектов социальной сферы в Хабаровском крае и Амурской области более 5 млрд рублей. В Сахалинской области были введены в эксплуатацию семь новых детских садов более чем на тысячу мест: кредитуя строительство данных объектов, Сбербанк впервые в России выступил в качестве прямого инвестора. В ближайшем будущем при участии банка в Холмске появится первый на острове крытый каток с искусственным льдом площадью более 1 тыс. кв. м. Построить объект к июлю 2014 года региональные власти доверили ООО «Остов».

-  Возведение спортивного объекта обойдется почти в 500 млн рублей. В ближайшее время мы ожидаем, что Сбербанк поддержит проект и вложит в него около 200 млн рублей. Сегодня среднему бизнесу непросто привлечь средства банков для финансирования социальных объектов. Займы, которые мы получаем от Сбербанка, - большое подспорье для нас, - подчеркнул генеральный директор строительной компании Владимир ГВОН. По его мнению, для устойчивого развития строительной отрасли малому и среднему предпринимательству необходимы длинные деньги.

Долгосрочное кредитование всегда было востребовано у субъектов малого бизнеса, ведь модернизация существующего предприятия или развитие нового направления требуют серьезных вложений. «Предприниматели сегодня готовы обновлять оборудование, покупать офисы, складские помещения, открывать новые торговые точки, приобретать спецтехнику, причем наиболее заметно эта тенденция проявляется среди предприятий производственного сектора, торговли и сферы услуг. Помимо этого, субъекты малого предпринимательства более склонны к диверсификации своего бизнеса, что, в свою очередь, ведет к затратам на открытие новых видов деятельности», - уточнила Марина Перебейнус. При этом одномоментно изъять средства из оборота на капитальные затраты без ущерба для действующего бизнеса практически невозможно. Выгоднее получить долгосрочный кредит в банке, затраты на обслуживание которого окупятся с приходом на предприятие дополнительной прибыли. Длительный срок погашения кредита можно назвать основным преимуществом таких займов. Данное условие позволяет даже небольшим предприятиям комфортно решать вопросы развития своего дела.

На территории Дальнего Востока перед бизнесом всех масштабов открываются беспрецедентные возможности и перспективы. Однако инвестиционные проекты, рожденные из идей и планов, не всегда обретают реальное воплощение. «Да, на первый взгляд кажется, что клиентам нужно не так уж много: дайте бизнесу хороший и выгодный продукт, а с остальным они сами разберутся. Но мы хотим большего: не только обеспечивать заявки клиентов, но и помогать им расти. Более того - выращивать для себя новую клиентуру. Частично это перекликается с государственной стратегией «Индустриализация - 2030», - рассказала Марина Перебейнус. Оказывая поддержку предпринимателям, банк становится не только финансовым партнером, но и компетентным консультантом. Новый интерактивный продукт Сбербанка «Деловая среда» дает возможность потенциальному предпринимателю пользоваться всей нормативной базой, необходимой для ведения бизнеса, при этом можно сэкономить время и деньги. Здесь можно ознакомиться с успешным опытом работающих компаний и рассмотреть часто встречающиеся ошибки начинающих собственников бизнеса. Такая информация дает возможность не оступиться, открывая собственное дело. В свою очередь, выбор правильной стратегия для бизнеса станет залогом успеха любого инвестиционного проекта.

Мария КОНСТАНТИНОВА

"Дальневосточный капитал", N 5.

Теги: инвестиции  кредиты  Сбербанка России  строительство 


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