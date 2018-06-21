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16 Ноября 2015, 16:21 | Финансы

Татьяна МЕЖУЕВА, директор Дальневосточного регионального центра СПАО "Ингосстрах": Рынку страхования имущества нужен десятикратный рост

О том, почему российские граждане не страхуют свое имущество и чем может обернуться для них такое легкомыслие, а также о работе страховщиков по развитию этого социально значимого направления страховой деятельности рассказывает директор Дальневосточного регионального центра СПАО "Ингосстрах" Татьяна МЕЖУЕВА.

- На сегодняшний день страховой защитой на Дальнем Востоке, как и в России в целом, обеспечено всего 3-5% жилых помещений, при этом основная их часть застрахована в качестве залогового имущества по требованию банка, выдавшего ипотечный кредит. Одной из главных причин крайне слабого уровня проникновения имущественного страхования является все еще низкий уровень страховой культуры российского населения. Достаточно взглянуть на результаты соцопросов: более трети опрошенных россиян считают страхование имущества невыгодным. Другими словами, эта группа респондентов убеждена, что ежегодные расходы на страхование являются более убыточными, чем единовременный ущерб от страхового случая. Кроме того, граждане уверены, что в случае катастрофических событий государство обязано возместить им любой имущественный ущерб.

Именно эта уверенность привела к многомиллионным затратам федерального и региональных бюджетов при ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Общий  ущерб от этого бедствия был оценен в 527 млрд рублей. 40 млрд рублей было выделено государством на восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим, из них 13,8 млрд рублей - единовременная материальная и финансовая помощь за утрату имущества. Вместе с тем суммы возмещений страховых компаний в этом объеме денежных средств были минимальными, и отнюдь не потому, что страховщики отказывали в выплатах. Напротив, «Ингосстрах», как и многие другие компании региона, максимально ответственно подошел к процессу выплат: сразу после ЧС был объявлен режим ускоренного рассмотрения убытков, часть выплат делалась пострадавшим авансом - до момента окончательного урегулирования страхового случая, - для того чтобы дать людям возможность как можно раньше приступить к восстановлению жилья. Однако в итоге по трем пострадавшим регионам (Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области) «Ингосстрахом» было выплачено всего 9,5 млн рублей. Эта сумма могла бы составлять сотни миллионов рублей, если бы население региона активнее страховало свое имущество. Выплаты других страховщиков, представленных в регионе, также измеряются всего несколькими миллионами рублей.

Страховые компании считают страхование имущества социально значимым видом и активно предлагают его своим клиентам. В любом офисе «Ингосстраха», в том числе и на Дальнем Востоке, вам обязательно - вместе с покупкой привычных полисов ОСАГО и каско - напомнят о возможности застраховать свое имущество от рисков залива, замыкания электропроводки, взрыва, пожара и стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц. Перечень этих рисков не случаен: на них приходится подавляющее количество страховых случаев. По данным статистики страховых компаний, на залив квартиры приходится около 90% всех обращений, и это не удивительно: уровень износа коммунальных сетей в России сегодня крайне высок. Остальная доля заявлений приходится на пожары и противоправные действия третьих лиц. Актуальность страхования имущества в настоящий момент важна еще и потому, что в период нестабильности, который переживает наша экономика, расходы от непредвиденного ущерба особенно сложно компенсировать из семейного бюджета.

Страховщики не ограничиваются одними призывами страховать свое имущество - сегодня компаниями ведется активная работа по разработке и продвижению новых программ. Среди них все большую популярность приобретают так называемые «коробочные» продукты - максимально простые и недорогие страховые полисы, которые не требуют предварительной описи имущества, включают фиксированные лимиты выплат на выбор клиента и защищают от самых распространенных страховых рисков. Так, наибольший спрос отмечается на продукты с лимитом ответственности в 300-500 тыс. рублей. Средние тарифы в таких программах варьируются от 0,25% до 0,45% от размера страховой суммы, т. е. стоимость полиса составляет всего порядка 1500 рублей в год, что несоизмеримо с объемом потенциального ущерба. Наконец, «коробочные» продукты можно легко оформить онлайн на сайте большинства страховых компаний.

Во многом именно благодаря таким программам дальневосточный рынок страхования имущества физических лиц за два последних года вырос более чем в 2 раза. Однако это только начало пути. Для формирования цивилизованного рынка страхования имущества нужен ежегодный десятикратный рост. Остается надеяться, что этому будут способствовать не только усилия страхового сообщества, но и разумная «агитация» со стороны государства.  

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год. 

Теги: страхование  имущество 


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