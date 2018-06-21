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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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16 Ноября 2015, 16:34 | Финансы
Банк "Возрождение" и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети
Банк "Возрождение" и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети. Теперь держатели карт банка "Возрождение" могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах, принадлежащих обоим банкам, сообщает пресс-служба банка "Возрождение".
- Такое масштабное объединение сети банкоматов позволит нам повысить привлекательность наших карточных продуктов и лояльность клиентов к банку в регионах присутствия, а также станет заметным событием на банковском рынке, укрепляя позиции ПСБ и банка «Возрождение» как надежных и клиентоориентированных банков, - прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид КАЧАЛОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
Теги: Промсвязьбанк Возрождение
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