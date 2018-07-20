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16 Ноября 2015, 16:35 | Финансы
"Автоплатеж" от Сбербанка: счет на миллионы
Количество "Автоплатежей" от Сбербанка превысило 25 млн штук. Услуга становится все более востребованной. Прирост платежей, сделанных с ее помощью, за 12 месяцев в денежном выражении составил более 35%, сообщает пресс-служба банка.
«Автоплатеж» - это личный помощник, который берет на себя рутинные домашние обязанности по отслеживанию и своевременной оплате счетов. Благодаря этому всего за несколько лет с момента запуска услуга стала популярной среди наших клиентов. Уже сегодня на каждую 4-ую карту Сбербанка подключен хотя бы один «Автоплатеж», - отметил управляющий директор Сбербанка Игорь МАМОНТОВ. - Мы делаем эту услугу все более удобной и функциональной. Например, теперь управлять «Автоплатежами» можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
Теги: Автоплатеж Сбербанк
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