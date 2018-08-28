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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Сентября, 16:09 |
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Банковская группа "Открытие": высокие позиции в рейтинге
Группа также заняла 34 место в рейтинге крупнейших компаний по рыночной стоимости ценных бумаг - «Капитализация-200». Рейтинг составляется по данным Московской биржи, где учитывается рыночная стоимость ценных бумаг, которыми активно торгуют.
Рейтинг «Эксперт-400» составляется на основании показателя объема реализации продукции. Для банков он рассчитывается как сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов) в соответствии с отчетностью по МСФО. Цель рейтинга «Эксперт-400» - выявить наиболее крупные компании российской экономики и на основе результатов их деятельности проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии России, его структуру и основные тенденции развития.
В качестве кандидатов на включение в рейтинг «Капитализация-200» рассматриваются компании, акции которых относятся к одной из категорий ликвидности: категория А (высокая ликвидность) и категория В (средняя ликвидность). Акции банковской группы «Открытие» относятся к первой категории.
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