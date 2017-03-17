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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков
В нынешнем году эксперты также прогнозируют рост рынка примерно на 15%. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря ЮРГЕНСА, их ожидания исходят из консервативных предпосылок: продолжение стагнации в экономике, умеренные инфляционные и девальвационные риски, сохранение давления судебной практики и мошенничества на убыточность. Главным драйвером в 2017 году будет по-прежнему инвестиционное страхование жизни, другие двигатели рынка - «коробочные» продукты. А вот с ОСАГО, драйвером прошлых лет, ситуация совсем иная: премии будут стагнировать, а убыточность превысит критический уровень.
Убыточность растет
По некоторым данным, треть регионов в стране находятся сейчас в зоне высокой убыточности по ОСАГО. Отдельные дальневосточные территории в последние годы были на первых позициях в списке этих регионов. В наибольшей степени ситуация коснулась компаний с довольно большой долей ОСАГО в портфеле. О проблемах с убыточностью заявляли даже самые крупные страховщики.
- Убыточность ОСАГО на Дальнем Востоке в 2016 году выросла еще больше, - говорит директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах» Татьяна МЕЖУЕВА. - В целом для филиалов «Ингосстраха» она поднялась на 16%. Добиться ее снижения удалось только в двух филиалах: на Сахалине - за счет массового введения натуральной формы возмещения - и на Камчатке - за счет активного противодействия автоюристам. При этом на Камчатке убыточность продолжает оставаться больше 100%. Проблема остается прежней: недобросовестные автоюристы, пользуясь неграмотностью населения, организовывают сверхприбыльный бизнес по выкачиванию денег из страховых компаний. Например, на Камчатке средняя выплата по решению суда без учета накладных расходов на 25% меньше, чем выплата, производимая страховой компанией, однако за счет накладных расходов она возрастает более чем в 2 раза. В результате подобных манипуляций средняя выплата на Камчатке, по данным Российского союза автостраховщиков за 9 месяцев 2016 года, - 92 577 руб. Это на треть больше средней выплаты по России, однако до пострадавших в ДТП эти деньги не доходят. Если раньше от действий автоюристов страдали в первую очередь Амурская область и Камчатка, то сейчас к ним присоединились Сахалинская область, Приморский и Хабаровский края.
Региональных страховщиков стало еще меньше
На фоне роста убыточности с рынка ушли за последние пару лет десятки страховщиков, большая часть которых работала в регионах. Произошло это в связи с ужесточением требований Центробанка к устойчивости страховых компаний. В общей сложности рынок покинуло около 150 компаний, не соответствовавших требованиям по финансовой устойчивости и платежеспособности. Многие из них не имели достаточных реальных активов, объяснили в пресс-службе ЦБ. В этом году ожидается новый этап этой работы: регулятор переходит к риск-ориентированному надзору на страховом рынке, и первое, что он изучит, - насколько обязательства страховщиков соответствуют их активам. В первую очередь речь идет о проверке страховых резервов.
В результате в 2016 году дальневосточный рынок покинули две региональные страховые компании, обе были зарегистрированы в Сахалинской области. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, одно из этих решений было принято в связи с неоднократным непредставлением страховщиком в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, второе - с отказом самого страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Еще в январе прошлого года регулятор приостановил действие лицензии компании «Акомс», зарегистрированной в городе Холмске, объяснив это решение несоблюдением страховщиком требований в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Вслед за этим была назначена временная администрация, а сам страховщик объявил о том, что продолжит работать в обычном режиме и выполнять все принятые на себя обязательства по исполнению действующих договоров страхования. Но уже в мае общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Страховая компания «Акомс» было единогласно принято решение о прекращении страховой деятельности общества и о добровольной сдаче лицензии на страхование.
Осенью прошлого года лицензии был лишен еще один страховщик - «Внешнеэкономическая сахалинская страховая компания», зарегистрированная в городе Южно-Сахалинске. Компания не предоставила положенную отчетность, в то же время статистика говорит о том, что в 2015 году она собрала 66,3 млн руб. и выплатила 6 млн.
На этом фоне наблюдатели отмечают активизацию процессов по укрупнению бизнеса, происходят слияния страховых компаний, страховщики ищут пути для консолидации сил, чтобы выжить. И без того устойчивая тенденция рынка последних лет, связанная с концентрацией, получила дополнительные возможности. Впрочем, региональные страховщики на этот раз в отличие от прошлых «чисток» рынка, связанных с повышением требований к размеру уставного капитала, не столь критичны в оценках складывающейся конкурентной среды.
- Страховщики, которых лишили лицензии, в основном были представлены в других регионах, - говорит директор по розничному бизнесу страховой группы «ХОСКА» Алла СОЛДАТОВА. - Мы с ними не конкурировали. Мы считаем, что уровень проникновения страховых услуг в России настолько низок (кроме, возможно, ОСАГО), что в чистом виде конкуренцией между страховщиками назвать это трудно. Скорее, страховщики конкурируют за долю в «кошельке клиента» с компаниями другой сферы. Будет ли клиент «надеяться на авось», пойдет без страхового полиса в лес и потом потратит 100 тысяч на лечение последствий укуса клеща - или заплатит 200 рублей за страховой полис? Вот здесь находится поле для конкуренции в «умах» граждан. На рынке есть еще место для всех.
Страховщики ОМС укрупняются
Особая ситуация сложилась с региональными страховыми компаниями, работающими на рынке обязательного медицинского страхования. Как показывает статистика, уровень концентрации рынка в этом сегменте довольно высокий. Согласно данным, которые приводит «Интерфакс» со ссылкой на статистику Банка России, в 2016 году общероссийская «клиентская база» страховщиков ОМС составляла около 146 млн человек. Из них 112 млн человек были обеспечены полисами ОМС десятью ведущими медицинскими страховщиками. К тому же со следующего года вступает в силу требование закона о повышении минимального уровня уставных капиталов страховщиков ОМС с нынешних 60 млн руб. до 120 млн руб., что, как показал прошлый опыт, может привести к сокращению количества страховщиков.
Собственно, компаний, работающих на рынке ОМС, на Дальнем Востоке никогда не было много. До недавнего времени их оставалось всего три. Но еще в 2014 году власти Якутии приняли решение объединить две ключевые республиканские страховые компании - РСК «Стерх» и ГСМК «Сахамедстрах». В итоге учрежденная министерством имущественных отношений республики РСК «Стерх» стала 100%-м собственником государственной страховой медицинской компании. В прошлом году «Сахамедстрах» и компания «Стерх» уже позиционировали себя как страховую группу «Стерх-Сахамедстрах», был презентован новый логотип страховой группы и ее фирменный, но узнаваемый в регионе стиль. По словам председателя совета директоров АО «ГСМК «Сахамедстрах» и генерального директора АО «РСК «Стерх» Семена БЕРЕЗИНА, была проведена большая организационная работа по созданию объединенных офисов, ориентированных на обслуживание клиентов по принципу «одного окна», создана единая служба безопасности, объединен ряд направлений, что позволило оптимизировать административно-хозяйственную деятельность обеих компаний. В прошлом году шла работа по оформлению всех необходимых документов по смене юридического наименования «Сахамедстраха».
В 2016 году сменила собственника еще одна дальневосточная региональная медицинская страховая компания - «ДАЛЬ-РОСМЕД», зарегистрированная в Хабаровске. Новым владельцем компании стало АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Как сказано в пресс-релизе компании, мероприятия по приобретению ООО «СК «ДАЛЬ-РОСМЕД» соответствовали стратегии по расширению присутствия страховой группы «СОГАЗ» на рынке ОМС в регионах РФ и направлены на дальнейшее повышение качества обслуживания застрахованных по ОМС жителей Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Еврейской автономной области. На сегодняшний день застрахованными СК «ДАЛЬ-РОСМЕД» являются более 1,2 млн жителей перечисленных регионов.
Фактически единственным региональным страховщиком ОМС на Дальнем Востоке сегодня остается ООО «Восточно-страховой альянс», зарегистрированное во Владивостоке. Но и в отношении этого страховщика могут произойти перемены, отмечают наблюдатели, объясняя свое предположение резким сокращением сборов в прошлом году. Если за 9 месяцев 2015 года компания собрала 3,7 млн руб., то за аналогичный период прошлого года сборы составили всего лишь 0,6 млн руб. Стоит отметить, что подобные обстоятельства сопровождали и сделку по покупке компании «ДАЛЬ-РОСМЕД», когда сборы только по Хабаровскому краю упали с 53 млн в 2015 году до 9 тыс. в 2016 году, а в некоторых филиалах, например в чукотском, сборов не было совсем. Получить комментарии в «Восточно-страховом альянсе» по поводу происходящего не удалось.
Кстати, еще одна дальневосточная страховая компания продемонстрировала по итогам 9 месяцев в прошлом году резкое сокращение сборов. Это хабаровская компания «Спектр Авиа С», традиционно специализирующаяся на страховании авиационных рисков, а в последние годы активно работающая в сегменте банковского страхования. Компания представлена во всех девяти регионах ДФО, и в каждом из них сборы сократились в несколько раз.
Сети расширяются
Впрочем, такая судьба постигла далеко не всех дальневосточных региональных страховщиков. В ДФО остается по крайней мере шесть страховых компаний, которые увеличили в прошлом году сборы. Почти все они присутствуют своими филиалами в нескольких дальневосточных регионах и даже за пределами федерального округа. Исключение составляет камчатская СК «Кайрос», которая является узкопрофильной, кэптивной компанией, работающей в одном регионе. Она уже на протяжении 14 лет страхует в основном только рыбодобывающие компании. Тем не менее и у этого страховщика рост премий составил порядка 15%.
В якутской РСК «Стерх» прошлый год был объявлен годом развития филиальной сети. Компания располагает 39 филиалами и 30 точками продаж, пять из которых находятся в городах Дальневосточного округа. Только в прошлом году «Стерх» приступил к продаже полисов страхования в новых для него регионах: Приморском крае, Сахалинской и Магаданской областях. Кроме того, работает теперь филиал и в Москве. Сборы в компании в прошлом году росли довольно высокими темпами. Только в самой Якутии они увеличились чуть ли не в два раза, где в большинстве филиалов приступили к реализации принципа работы «одного окна», когда клиент может оформить страховую защиту в одном месте по одному пакету услуг: начиная от оформления полиса обязательного медицинского страхования и заканчивая классическими видами страхования, включая ОСАГО. В самой же компании назвали стратегической целью увеличение к 2020 году сборов до трех миллиардов рублей. «Сегодня рынок развивается такими темпами, что завтра компании, собирающие один миллиард, уже будут считаться мелкими. У «Стерха» есть все возможности, хороший потенциал - для того, чтобы прийти к сборам в 3 млрд рублей», - заявил генеральный директор Семен Березин. В прошлом году РСК «Стерх» увеличила размер уставного капитала до 1,06 млрд руб.
Еще одно важное событие произошло в 2016 году - создание на базе Всероссийского союза страховщиков саморегулируемой организации. Эксперты говорят, что сообщество, по сути, перешло в режим диалога с регулятором и госорганами вполне официально. Теперь через СРО будут отстаивать интересы как страховщиков ОСАГО, так и страховщиков в других обязательных видах страхования ответственности, в добровольных видах страхования, в том числе жизни, медицинских страховщиков. По итогам тайного голосования в состав президиума этой организации вошел председатель совета директоров АО «СМК «Сахамедстрах», генеральный директор АО «РСК «Стерх». «Безусловно, свою роль в президиуме я связываю с работой, направленной на развитие региональных рынков страхования, - отметил Семен Березин, - роль региональных страховых компаний сегодня сильно недооценивается. И наша задача - обеспечить распределение рынка на принципах равномерного охвата населения по всей России, а не только в ее федеральных центрах».
Елена АБАШЕВА.
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