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Финансы
17 Марта 2017, 10:45 | Финансы

Геннадий ЖУЖЛЕВ, член правления, руководитель корпоративного блока Банка "Открытие": Важное отличие того, что мы делаем, - это конкретика

Банк "Открытие" системно выстраивает отношения с дальневосточными регионами. И делает это не только расширяя круг клиентов, но и предлагая сотрудничество региональным властям. В феврале было подписано Соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края. В планах - предметные переговоры с руководством других регионов Дальнего Востока. Как банк формирует новую систему взаимодействия с корпоративными клиентами? Об этом "ДК" беседовал с членом правления, руководителем корпоративного блока Банка "Открытие" Геннадием ЖУЖЛЕВЫМ.

- Геннадий Ефимович, вы подписали первое соглашение о сотрудничестве с региональной властью, в чем его суть и каковы ожидания банка?

- Дело не в ожиданиях, а в четком осознании наших возможностей. Дальний Восток - один из приоритетных регионов для бизнеса Банка «Открытие». Исходя из этого, мы и выстраиваем систему отношений, в которой должна быть синергия банковского и административного ресурса.

Если говорить о соглашении с правительством Хабаровского края, то его принципиальная особенность - это понятный план действий с перечнем мероприятий, которые банк вместе с правительством будет реализовывать. Важное отличие того, что мы делаем, - это конкретика.

Мы одинаково оцениваем перспективы привлечения инвестиций в регион, возможности для развития среднего и малого бизнеса. Сегодня особенно актуальны вопросы получения доступных средств для малого и среднего бизнеса через различные программы господдержки федерального и регионального уровней. У нашего банка отличный опыт по финансированию бизнеса через такие программы. Мы договорились провести совместные мероприятия и семинары, будем рассказывать о формах поддержки, которую можно получить. Банк «Открытие» готов участвовать в крупных краевых проектах в формате ГЧП, для нас интересны резиденты ТОСЭР. Обязательно будем участвовать в социальных проектах, сотрудничать с дальневосточными вузами в рамках образовательной программы. Есть еще ряд инициатив, к реализации которых мы намерены приступить в самое ближайшее время.

- Расскажите подробнее о возможностях финансирования бизнеса через программы с государственной поддержкой.

- В прошлом году в банке был создан департамент госпрограмм и проектов с господдержкой. Его задача - консолидировать все возможности, которые открываются нашим клиентам через участие в различных программах государственной поддержки, включая гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы, кредиты МСП, средства различных фондов, например Фонда развития промышленности, льготные привлечения под определенные программы Корпорации МСП и т. д.

В прошлом году Банк «Открытие» подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока. И уже в ближайшее время мы начнем кредитовать малый и средний бизнес по льготной ставке, которую сможем предложить благодаря финансовой поддержке Фонда.

Реализовано несколько крупных проектов по лизинговой госпрограмме Фонда развития промышленности. В феврале этого года Банк «Открытие» подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ об участии в субсидировании сельхозтоваропроизводителей. В Минсельхозе на рассмотрении сегодня находится ряд проектов уже одобренных банком.

Естественно, мы будем развивать эти направления и на Дальнем Востоке. Так, филиал Региобанк участвовал в разработке продукта «МСП-Регион». Это пилотный продукт, который мы запустили в 2016 году и хорошо продвинулись в его реализации. Рефинансирование кредитов в рамках продукта «МСП-Регион» делает более доступным финансирование предприятий ДФО за счет предоставления заемных средств по ставке не более 13,5% годовых на сумму до 60 млн рублей. С начала сотрудничества Региобанк - филиал Банка «Открытие» уже оформил и передал в МСП Банк 62 кредитных договора по 39 дальневосточным клиентам на общую сумму 1,384 млрд рублей.

- В прошлом году Банк «Открытие» завершил консолидацию бизнеса. Это как-то повлияло на отношения с корпоративным сегментом, за развитие которого вы в банке отвечаете?

- Развитие предполагает постоянную модернизацию как продуктовой линейки, так и самой системы взаимодействия с клиентами. В прошлом году мы внедрили новую модель управления и организации работы корпоративного блока. Она основана на очевидной тенденции: для бизнеса в работе с финансовым учреждением все более значимую роль играет уже не цена, а качество сервиса и профессионализм сотрудников. Исходя из этого, мы переформатировали бизнес-модель.

Смысл перестройки - создание первоклассной сервисной организации для бизнеса. Это легко декларировать. Но мы предприняли вполне конкретные шаги.

Во-первых, разделили корпоративный бизнес на два сегмента. В результате серьезного анализа мы поняли, что средние компании с выручкой от 400 млн до 3 млрд рублей требуют особого внимания от банка. Среди них немного кредитующихся. Значительно важнее для среднего бизнеса расчетный сервис, приемлемые тарифы, скорость и технологичность обслуживания. Не каждый банк готов уделить должное внимание таким компаниям. А между тем средний бизнес - основа крепкой региональной экономики.

- Чем обеспечен в Банке «Открытие» такой подход?

- Мы создали подразделение по работе именно с сегментом среднего бизнеса, провели обучение сотрудников, чтобы они усилили свои компетенции. Теперь за каждым таким клиентом закреплены персональные менеджеры, которые по специальной методике «изучают» компанию и формируют модель обслуживания исходя из профиля деятельности именно этой компании. Наша задача - не ждать запроса от клиента, а предвосхищать его. Ведь бизнес может просто не знать обо всех возможностях, которые мы можем реализовать для него. Вот тогда он становится активным пользователем и получает экономический эффект от сотрудничества с банком.

Наши достижения в этом направлении очевидны не только в масштабах всего банка, но и на Дальнем Востоке. Транзакционный бизнес в этом сегменте вырос в прошлом году на 20%. При этом уровень проникновения (количество продуктов, которыми в среднем пользуются наши клиенты) составил 4,1 - это значительно выше среднего показателя по рынку (2,7).

- Понятно, а в чем особенность модели работы с крупными корпоративными клиентами?

- Это бизнес с другими масштабами. Крупные региональные клиенты, группы компаний, холдинги, компании федерального уровня с большой выручкой и серьезными потребностями в кредитовании у нас отнесены к другому сегменту - крупному корпоративному бизнесу. И вот здесь на первый план помимо финансовой компетентности наших сотрудников выступает глубокая отраслевая специализация. Они должны быть специалистами в тех отраслях, с которыми имеют дело.

Это не просто заявление. В головном офисе сформирован штат специалистов с компетенциями по разным отраслям. Они знают ключевых людей в своей отрасли, глубоко погружаются в область законодательства и регулирования, входят в качестве экспертов в отраслевые комитеты и ассоциации - такой подход действительно принес результат и банку, и бизнесу.

Если компания федерального уровня открывает у нас счета, то менеджеры головного офиса тесно работают с коллегами в регионах и полностью курируют обслуживание. К примеру, если мы работаем с компанией «Роснано», то со всеми ее «дочками», и «внучками», и всеми компаниями, в которые фонд «Роснано» инвестирует, по всей стране. В рамках отраслевого подхода мы сотрудничаем с ГК «Полиметалл», ГК «РусГидро», ГК «РЖД», предприятия которых представлены во многих регионах России, в т. ч. на Дальнем Востоке.

- Новая модель работы с корпоративным бизнесом обеспечила большую вовлеченность клиента в использование продуктов и сервисов Банка «Открытие». А какие еще результаты вы можете отметить?

- В прошлом году банк привлек более трех тысяч новых активных клиентов. И это только в сегменте среднего бизнеса. Корпоративный бизнес показывает стабильный рост и по кредитному портфелю, и по объемам привлеченных средств, особенно во втором полугодии 2016-го. Помимо этого, у нас отличное качество кредитного портфеля, сформированного в филиале Региобанк. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, уровень просроченной задолженности здесь не превышает 0,15%. Я думаю, такой показатель оценят не только банкиры. По ряду показателей филиал не раз оказывался лучшим среди подразделений банка. Это еще раз подтверждает высокий профессионализм команды филиала на Дальнем Востоке.

- Планирует ли банк распространить этот положительный опыт на другие дальневосточные регионы?

- Мы будем развивать свой бизнес и дальше, в частности - в Южно-Сахалинске, где недавно открыли операционный офис, а также в Магаданской области. В прошлом году значительно вырос наш бизнес в Приморском крае, и это точка дальнейшего роста и нашего особого внимания.

Досье «Дальневосточного капитала»: Банк «Открытие»* - крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп**. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3087,8 млрд рублей, капитал - 217,8 млрд рублей. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Банк «Открытие» входит в список десяти системообразующих кредитных организаций, утвержденный Центральным банком, а также в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Надежность банка подтверждена рейтингами международных агентств S&P Global (ВВ-) и Moody’s Investors Service (Ba3). Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 66,64% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: Открытие  банк 


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